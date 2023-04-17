ВИДЕО | Антивоенную акцию нарвитянина приняли за провокацию. „Танк - это самый отвратительный символ для того, чтобы воздавать почести жертвам войны“

Я все написал в своем признании. О том, что несут такие слова, что несет такая позиция, насколько это разрушительно, насколько это ужасно. Я имею в виду конкретно слова Татарского, которые он озвучил на торжественном приеме по случаю освобождения четырех регионов Украины. Когда он это сказал, его услышали, это было сказано открыто, это было записано на видео, это набирало лайки. Этот человек был приглашен на закрытое торжественное мероприятие, ему отдавали почести, у него есть орден Мужества. Сейчас из него на наших глазах лепят героя. Как лепят героев из „Вагнера“, из других совершенно не достойных людей. И я хотел бы, чтобы люди задумались, хотят ли они к этому присоединяться.

То есть ты хотел развенчать его героизм?

Ты имеешь в виду русскоязычных людей?

Ну, конечно. Идея поменялась по ходу. И сначала это было нацелено больше на русских. Я, честно говоря, забыл про эстонцев, я очень глубоко погружен именно в повестку внутри русскоязычного сообщества. И для меня это по сути гражданская война, которую развязал Путин. Если кто-то увидел эти слова в Нарве, испытал отвращение, то это было не зря. Хотя, может быть, и глупо, тут я не спорю. Но когда я прочитал комментарии на эстонском Delfi, идея поменялась по ходу. Я ужаснулся, потому что каждый второй был про то, что нас всех нужно депортировать, мы все просто по ДНК такие, нас не исправить, всех сослать на Донбасс, всех депортировать. Да, концепт изменился из-за этого. Я понял, что несу ответственность за других людей, которые могут за меня пострадать - и тут все пошло „по Раскольникову“. Я прям притворился „ватником“ и последователем Путина, я ощутил то, что хотел бы, чтобы ощутил он, мой тезка Владимир Владимирович (Путин - ред.): раскаяние и ужас от содеянного. И я подумал, что лучшее, что я могу в этой ситуации сделать - признать ошибку. Реакция эстонцев сейчас... Тут какая штука: когда вы пытаетесь побороть дракона, самое сложное - это не превратиться в самого дракона. Если вы боретесь за свободу, то закрытые границы, ограничение ее, депортации - это метод, который напоминает то, что происходит там (в России). Я не хочу оправдывать российский режим, но когда я вижу, что студентов Нарвского колледжа, которые лояльны этой стране, хотят быть тут учителями, которые не хотят возвращаться в России, вынуждают отсюда уезжать - это ужасно, глупо и опрометчиво. Я сделал какую-то глупость, написал что-то на заборе, а вы реально готовы депортировать сотни тысяч людей из-за меня? Серьезно? Нет, так нельзя. Для меня нет никакого противоречия между тем, чтобы быть патриотом Эстонии и патриотом России, потому что ответственный патриот хочет, чтобы его соседи жили хорошо и жили в мире.