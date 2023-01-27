„Даешь улицу Северянина или Цоя“. Нарвитянин против того, чтобы улицу Даумана назвали Кивилинна

„Кивилинна, каменный город, – это панельный микрорайон, выделяющийся на фоне деревянной застройки в Тарту, – начал объяснять суть своего присутствия на горсобрании тридцатилетний Владимир Владимирович. – Этот топоним оттуда. В Нарве вся застройка типовая, советская. Поэтому, на мой взгляд, давать у нас название улице – Кивилинна – неуместно“.

„Так я же асоциал, сам за себя“, – удивился парень. Потом представился: „Владимир Владимирович Каштан“. Первая мысль: шутит, сейчас что-нибудь странное скажет. Все спускающиеся и поднимающиеся в это время по лестнице с недоверием бросали взгляды на неформального молодого человека, слишком очевидно не вписывающегося в обстановку горуправы.

„От какой вы организации? Где работаете или учитесь?“ – спросила я для начала. Редко можно встретить в Нарве кого-то в одиночку предлагающего свои идеи без „знамен“ оргструктур.

Во время перерыва, прочитав внимательнее аккуратный текст его плаката „Kivilinna – это скука“, я пошла за комментариями не к депутатам, а к нему, молодому человеку с черными глазами, развеять, так сказать, собственную скуку журналиста, слушающего депутатские заявления недовольства вместо конструктивных обсуждений острых вопросов.

Молодой человек, мимо которого без любопытства не пройти, такие уж у него одежда, аксессуары и тату на глазах, скромно сидел с небольшим плакатом вчера во время горсобрания в нарвской мэрии. Представители оппозиции, сменяя друг друга, в очередной раз выходили зачитывать претензии Катри Райк, Денису Ларченко, депутатам. Журналисты, сидящие передо мной, серфили в интернете или резались в онлайн-игрушки, а Владимир Владимирович Каштан с необычными глазами спокойно сидел и ждал. Как выяснилось, ждал он когда дело дойдет до обсуждения вопроса переименований улиц в Нарве. Даже покурить не выходил. Хотя было ясно: курильщик. Особенно его интересовала судьба улицы Даумана. В повестке дня горсобрания значилось, что улицу Анциса Даумана хотят официально переименовать в улицу Кивилинна, а улицу Тиймана – в Солдина. Этот вопрос маячил шестым пунктом, но все затягивалось.

Владимир Каштан считает, что переименование улиц – это возможность переосмыслить идентичность города. Его первое предложение – назвать улицу в честь русского поэта Серебряного века Игоря Северянина. „Он был гражданином Эстонии, – увлеченно говорит Каштан. – Прожил здесь все годы первой независимости Эстонии. В отличие от Маяковского, он никогда не лез в политику. Он переводил эстонских поэтов. Был мостом между русской и эстонской культурой. Северянин жил под Нарвой, в Тойла, в Усть- Нарве. Похоронен в Таллинне. В его честь еще ни разу не назвали улицу в Эстонии. В отличие от Кивилинна название улицы – Северянина – запомнит любая нарвская бабушка“.

Владимир подумал за чиновников и предположил, что если они увидят проблему в перепечатывании уже готовых документов, то из Кивилинна можно сделать Кулдалинна. „Это город золотой, – уже более эмоционально комментирует свою идею Каштан. – Есть легенда, что Нарва построена на пластах золота. Это древняя эстонская легенда. А еще есть песня „Город золотой“, которая известна каждому советскому человеку. Она была написана тогда же, когда построен первый дом на Даумана“.

Для Владимира улица Даумана в целом – это памятник эпохе перестройки. Он говорит, что в конце улицы долго оставалась „недостройка“, на гаражах есть надписи „Цой жив“, и приводит в пример другие характерные приметы нарвской улицы, сохраняющие ее атмосферу прошлого века.

„Или я предложил бы переименовать улицу в память о Викторе Цое, – очень живо, с интересом продолжает Владимир. – Он еще ближе и роднее нарвитянам, чем Северянин. И Цой – пацифист“. На случай, если и этот вариант не подойдет тоже, есть у молодого человека еще один – улица Ау.

Владимир не настаивает, не считает свое мнение единственным, просто предлагает идеи, и он нашел время прийти в горсобрание, чтобы заявить о них. „В любом случае Нарва может придумать что-то поинтереснее, чем просто слямзить из Тарту их топоним – Кивилинна“.

18 депутатов вчера проголосовали за переименование улиц в Солдина и Кивилинна. Ночью даже в википедии появилась информация об этом. Горуправа скоро заменит таблички с названием, расположенные на домах бывших улиц Тиймана и Даумана. Возможно, у Цоя и Северянина когда-нибудь появятся шансы стать частью не только истории страны, но и географии. А пока жителям Нарвы предстоит привыкнуть к новым, утвержденным, названиям улиц.