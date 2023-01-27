„Даешь улицу Северянина или Цоя“. Нарвитянин против того, чтобы улицу Даумана назвали Кивилинна(8)
Корреспондент RusDelfi встретил перед зданием нарвской городской управы молодого человека, который предложил свои вариант для переименования улиц Даумана и Тиймана. По его словам, назвать улицу Даумана Кивилинна - это слишком скучно.
Молодой человек, мимо которого без любопытства не пройти, такие уж у него одежда, аксессуары и тату на глазах, скромно сидел с небольшим плакатом вчера во время горсобрания в нарвской мэрии. Представители оппозиции, сменяя друг друга, в очередной раз выходили зачитывать претензии Катри Райк, Денису Ларченко, депутатам. Журналисты, сидящие передо мной, серфили в интернете или резались в онлайн-игрушки, а Владимир Владимирович Каштан с необычными глазами спокойно сидел и ждал. Как выяснилось, ждал он когда дело дойдет до обсуждения вопроса переименований улиц в Нарве. Даже покурить не выходил. Хотя было ясно: курильщик. Особенно его интересовала судьба улицы Даумана. В повестке дня горсобрания значилось, что улицу Анциса Даумана хотят официально переименовать в улицу Кивилинна, а улицу Тиймана – в Солдина. Этот вопрос маячил шестым пунктом, но все затягивалось.
Во время перерыва, прочитав внимательнее аккуратный текст его плаката „Kivilinna – это скука“, я пошла за комментариями не к депутатам, а к нему, молодому человеку с черными глазами, развеять, так сказать, собственную скуку журналиста, слушающего депутатские заявления недовольства вместо конструктивных обсуждений острых вопросов.
„От какой вы организации? Где работаете или учитесь?“ – спросила я для начала. Редко можно встретить в Нарве кого-то в одиночку предлагающего свои идеи без „знамен“ оргструктур.
„Так я же асоциал, сам за себя“, – удивился парень. Потом представился: „Владимир Владимирович Каштан“. Первая мысль: шутит, сейчас что-нибудь странное скажет. Все спускающиеся и поднимающиеся в это время по лестнице с недоверием бросали взгляды на неформального молодого человека, слишком очевидно не вписывающегося в обстановку горуправы.
„Кивилинна, каменный город, – это панельный микрорайон, выделяющийся на фоне деревянной застройки в Тарту, – начал объяснять суть своего присутствия на горсобрании тридцатилетний Владимир Владимирович. – Этот топоним оттуда. В Нарве вся застройка типовая, советская. Поэтому, на мой взгляд, давать у нас название улице – Кивилинна – неуместно“.
Владимир Каштан считает, что переименование улиц – это возможность переосмыслить идентичность города. Его первое предложение – назвать улицу в честь русского поэта Серебряного века Игоря Северянина. „Он был гражданином Эстонии, – увлеченно говорит Каштан. – Прожил здесь все годы первой независимости Эстонии. В отличие от Маяковского, он никогда не лез в политику. Он переводил эстонских поэтов. Был мостом между русской и эстонской культурой. Северянин жил под Нарвой, в Тойла, в Усть- Нарве. Похоронен в Таллинне. В его честь еще ни разу не назвали улицу в Эстонии. В отличие от Кивилинна название улицы – Северянина – запомнит любая нарвская бабушка“.
Владимир подумал за чиновников и предположил, что если они увидят проблему в перепечатывании уже готовых документов, то из Кивилинна можно сделать Кулдалинна. „Это город золотой, – уже более эмоционально комментирует свою идею Каштан. – Есть легенда, что Нарва построена на пластах золота. Это древняя эстонская легенда. А еще есть песня „Город золотой“, которая известна каждому советскому человеку. Она была написана тогда же, когда построен первый дом на Даумана“.
Для Владимира улица Даумана в целом – это памятник эпохе перестройки. Он говорит, что в конце улицы долго оставалась „недостройка“, на гаражах есть надписи „Цой жив“, и приводит в пример другие характерные приметы нарвской улицы, сохраняющие ее атмосферу прошлого века.
„Или я предложил бы переименовать улицу в память о Викторе Цое, – очень живо, с интересом продолжает Владимир. – Он еще ближе и роднее нарвитянам, чем Северянин. И Цой – пацифист“. На случай, если и этот вариант не подойдет тоже, есть у молодого человека еще один – улица Ау.
Владимир не настаивает, не считает свое мнение единственным, просто предлагает идеи, и он нашел время прийти в горсобрание, чтобы заявить о них. „В любом случае Нарва может придумать что-то поинтереснее, чем просто слямзить из Тарту их топоним – Кивилинна“.
18 депутатов вчера проголосовали за переименование улиц в Солдина и Кивилинна. Ночью даже в википедии появилась информация об этом. Горуправа скоро заменит таблички с названием, расположенные на домах бывших улиц Тиймана и Даумана. Возможно, у Цоя и Северянина когда-нибудь появятся шансы стать частью не только истории страны, но и географии. А пока жителям Нарвы предстоит привыкнуть к новым, утвержденным, названиям улиц.