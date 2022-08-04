„Танковая ночь“ в Нарве? Кая Каллас стоит на том же перекрестке, где 15 лет назад стоял Андрус Ансип

В среду в соцсетях распространилась информация, предупреждавшая нарвитян: сегодня в 17 часов нарвский танк уберут со своего места. Эта провокация – так назвала мэр Нарвы Катри Райк распространение такой дезинформации – легла на благодатную почву, потому что к вечеру у танка собралось сто человек. Машины, проезжающие мимо, сигналили.

Всего двумя днями ранее новый министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс ездил в Нарву по поводу все того же танка. Как правило, на встрече министра и мэра присутствуют их советники и другие официальные лица, но во время одной части встречи между Райк и Ляэнеметсом советники остались за дверями. Потому что необходимо было провести разговор о внутренней безопасности с представителями Департамента полиции безопасности и Департамента полиции и погранохраны.