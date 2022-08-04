04.08.2022, 13:23
„Танковая ночь“ в Нарве? Кая Каллас стоит на том же перекрестке, где 15 лет назад стоял Андрус Ансип(26)
Все политики и эксперты по безопасности из правительственных партий, которые общались с Eesti Päevaleht, придерживаются одного мнения: чем дальше в будущее откладывается перемещение стоящего у реки Нарвы танка, тем больше накапливается напряженность. В среду вечером стало ясно, что с кипящего котла вот-вот сорвет крышку, - пишет Eesti Päevaleht.
В среду в соцсетях распространилась информация, предупреждавшая нарвитян: сегодня в 17 часов нарвский танк уберут со своего места. Эта провокация – так назвала мэр Нарвы Катри Райк распространение такой дезинформации – легла на благодатную почву, потому что к вечеру у танка собралось сто человек. Машины, проезжающие мимо, сигналили.