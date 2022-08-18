Новости Ида-Вирумаа
18.08.2022, 20:40

Председатель нарвского горсобрания Владимир Жаворонков: „Не хотят общины слышать и видеть друг друга“

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Владимир Жаворонков
Владимир Жаворонков
ФОТО: Priit Simson | Ekspress Meedia

Если бы власти Нарвы и правительство Эстонии слышали друг друга, то истории с демонтажом всех советских памятников в Нарве могло бы и не быть. Можно было бы достигнуть компромисса и оставить их в музее, который появился бы в городе, но этого не случилось. Председатель нарвского горсобрания и учитель истории Владимир Жаворонков, который во время самой острой фазы конфликта, связанного с нарвским танком, находился в отпуске в Израиле, рассказал Delfi о своем видении ситуации.

- Для нарвитян вопрос демонтажа танка был и остается темой номер один. Вы не думали прервать свой отпуск ради того, чтобы решать на месте дальнейшую судьбу памятников?

- Я и так участвовал в этом решении. Но давайте посмотрим на слова министра внутренних дел, который четко и ясно сказал: было бы решение, не было бы решения в этот день, эта полицейская операция все равно бы случилась. В моем понимании это, мягко говоря, цинизм. Хорошо, правительство выиграло войну за памятники, а войну за людей?

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