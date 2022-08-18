Председатель нарвского горсобрания Владимир Жаворонков: „Не хотят общины слышать и видеть друг друга“

Если бы власти Нарвы и правительство Эстонии слышали друг друга, то истории с демонтажом всех советских памятников в Нарве могло бы и не быть. Можно было бы достигнуть компромисса и оставить их в музее, который появился бы в городе, но этого не случилось. Председатель нарвского горсобрания и учитель истории Владимир Жаворонков, который во время самой острой фазы конфликта, связанного с нарвским танком, находился в отпуске в Израиле, рассказал Delfi о своем видении ситуации.