ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (516-й день) | Генштаб ВСУ: российские войска пытаются наступать на нескольких направлениях
Подводим итоги очередного дня войны.
Минувшей ночью силы противовоздушной обороны Украины сбили над Одесской областью несколько беспилотников Shahed, сообщил председатель общественного совета при Одесской ОГА Сергей Братчук. По его словам, не все из российских дронов были обезврежены. „Враг атаковал дронами-камикадзе юг региона: несколько „Шахедов“ приземлили силы ПВО, но есть, к сожалению, и попадания“, - написал он в Telegram. Позже он сообщил, что ночная атака дронами „Shahed-136“ продолжалась почти четыре часа и была направлена против портовой инфраструктуры Дуная, три дрона уничтожены. „В результате попаданий разрушен ангар с зерновыми, повреждены резервуары для сохранения других видов грузов, в одном из производственных помещений произошел пожар, который оперативно ликвидирован“, - указал далее Братчук. По его словам, известно о четырех пострадавших работниках порта.
По данным утренней сводки Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки российские силы вновь нанесли ракетный удар по территории Украины, применив 17 крылатых и 2 баллистические ракеты, при этом силы ПВО уничтожили 9 крылатых ракет. „Кроме того, враг нанес 39 авиационных ударов, совершил 49 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. К сожалению, есть пострадавшие среди гражданского населения, разрушения получили жилые дома, религиозные сооружения и другая гражданская инфраструктура“, - указывается в утренней оперативной сводке в Facebook. По этим данным, россияне по-прежнему концентрируют основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, где продолжаются тяжелые бои и за сутки произошло 35 боевых столкновений.
По заявлению оккупационной администрации аннексированного Россией Крыма и российского минобороны, украинские войска нанесли удар по полуострову одиннадцатью беспилотниками. Утверждается, что все они были „подавлены“, но при этом „произошло попадание“ в склад боеприпасов в Джанкойском районе.
Офис генпрокурора Украины начал расследование в отношении Красного Креста в Беларуси в связи с его причастностью к принудительной депортации детей из оккупированных территорий Украины в Беларусь. Об этом заявил генпрокурор Украины Андрей Костин.
По его словам, своими действиями белорусский Красный Крест „грубо нарушает нормы Женевских конвенций, а также основополагающие принципы Движения Красного Креста“. Костин призвал Международный Комитет Красного Креста (МККК) обратить внимание на ситуацию и „принять соответствующие меры“.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш „решительно осудил“ ракетный удар сил РФ по Одессе, в результате которого погибли двое человек и были повреждены Спасо-Преображенский кафедральный собор, а также несколько других исторических зданий в историческом центре города. Генсек ООН призывает РФ немедленно прекратить атаки объектов, охраняемых „широко ратифицированными международными нормативными документами“, гражданскую инфраструктуру в Украине и ее мирных граждан.
Учреждение ООН по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) выступило с резким осуждением новых российских атак на объекты в Одессе, причисленные к фонду Всемирного наследия.
„Это возмутительное разрушение знаменует собой эскалацию насилия в отношении культурного наследия Украины. Я решительно осуждаю это нападение на культуру и призываю РФ предпринять конструктивные действия для выполнения своих обязательств по международному праву, включая Гаагскую конвенцию 1954 года о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта и Конвенцию о всемирном наследии 1972 года“, - указала генеральный директор ЮНЕСКО Одри Азуле.
Спикер ООН Стефан Дюжаррик отметил, что с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину ЮНЕСКО подтвердила нанесение ущерба как минимум 270 культурным объектам в Украине, в том числе и 116 объектам религиозного назначения.
По словам президента РФ Владимира Путина, Россия может „заместить украинское зерно как на коммерческой, так и на безвозмездной основе“. Об этом он написал в статье, опубликованной на сайте Кремля, добавив, что в этом году „вновь ожидается рекордный урожай“.
„Зерновую сделку“ по вывозу продовольствия из украинских портов Путин назвал „не оправдавшей своего гуманитарного предназначения“, утверждая, что ее продолжение „потеряло смысл“.
Сразу после выхода из „зерновой сделки“, срок которой истек 18 июля, Россия резко ужесточила обстрелы юга Украины - в том числе и Одессы. При этом некоторые аналитики полагают, что Москва, вероятно, изначально не собиралась продлевать соглашение.
Минобороны РФ заявило, что „средствами радиоэлектронной борьбы два украинских БПЛА были подавлены и потерпели крушение“ на территории Москвы. Военное ведомство назвало инцидент „попыткой осуществить террористическую атаку“. Мэр российской столицы Сергей Собянин заявил, что в Москве зафиксированы удары БПЛА по двум нежилым зданиям. ТАСС передает информацию экстренных служб о том, что один из беспилотников попал в высотку бизнес-центра на улице Лихачева в Москве. Движение по этой улице перекрыто.
По данным РИА „Новости“, под Москвой упал третий дрон. „Беспилотник вертолетного типа без взрывного устройства упал в Зеленоградском округе Москвы на территорию центрального кладбища, никто не пострадал“, - передает агентство со ссылкой на источник в экстренных службах.
За минувшую неделю украинские войска освободили более 12 кв. км на юге Украины, а с начала наступления на южном фронте освобождено более 192 кв. км территории, сообщила во время включения из Military Media Center замминистра обороны Украины Анна Маляр. По ее словам, на юге страны ВСУ продолжают наступление на нескольких участках в сторону Мелитополя и Бердянска. Одновременно Маляр указала, что на Бахмутском направлении освобождено за неделю около 4 кв. км, а с начала наступления - около 35 кв. км, а ключевые бои продолжаются в районах Клещеевки, Андреевки и Курдюмовки.
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, повышающий предельный возраст пребывания в запасе на пять лет, а также предельный возраст для военнообязанных. Новая норма увеличивает предельный возраст для военнообязанных первого разряда с 35 до 40 лет, второго разряда - с 45 до 50 лет, третьего разряда - с 50 до 55 лет, а возраст пребывания в мобилизационном резерве старших офицеров - до 65 лет, младших офицеров - до 60 лет.
Служба безопасности Украины (СБУ) объявила, что ей известны имена еще 11 военнослужащих армии РФ, которые убивали мирных жителей во время оккупации Бучи в марте прошлого года.
Небольшой город в Киевской области стал символом зверств российской армии в Украине. По оценкам украинских властей, в городе погибли более 400 мирных жителей, а вместе с Бучанским районом число жертв превышает 1400.
„Служба безопасности установила личности еще 11 российских военных, совершавших военные преступления в период временной оккупации части Киевской области. Ими оказались военнослужащие 1-го взвода 37-й отдельной мотострелковой бригады 36-й общевойсковой армии из России (г. Кяхта, Республика Бурятия)“, - говорится в сообщении, опубликованном в Телеграм-канале СБУ.
Владимир Зеленский призвал отменить введенные в Европе ограничения на экспортные перевозки украинской сельхозпродукции по суше после того, как транспортировка водными путями оказалась под угрозой.
Ограничения были введены в мае в пяти государствах - Болгарии, Венгрии, Польши, Румынии и Словакии - чтобы защитить эти рынки от наполнения более дешевым украинским зерном.
Срок действия нынешних ограничений истекает в сентябре.
Вооруженные силы Украины в последние сутки отбили атаки российских войск на Бахмутском направлении — в районах северо-западнее Орехово-Василевки, южнее Ивановского и западнее Клещеевки, сообщает генштаб ВСУ в своей вечерней оперативной сводке.
На Марьинском направлении украинцы продолжают сдерживать наступление российских войск в районах Красногоровки и Марьинки.
Кроме того, российская армия пыталась наступать в районе Ровнополя на Шахтерском направлении, а также в районе Первомайского на Авдеевском направлении, сообщает генштаб ВСУ.
По сведениям генштаба, за сутки отмечено 23 боевых столкновения.