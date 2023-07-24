ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (516-й день) | Генштаб ВСУ: российские войска пытаются наступать на нескольких направлениях

Офис генпрокурора Украины начал расследование в отношении Красного Креста в Беларуси в связи с его причастностью к принудительной депортации детей из оккупированных территорий Украины в Беларусь. Об этом заявил генпрокурор Украины Андрей Костин.

По заявлению оккупационной администрации аннексированного Россией Крыма и российского минобороны, украинские войска нанесли удар по полуострову одиннадцатью беспилотниками. Утверждается, что все они были „подавлены“, но при этом „произошло попадание“ в склад боеприпасов в Джанкойском районе.

По данным утренней сводки Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки российские силы вновь нанесли ракетный удар по территории Украины, применив 17 крылатых и 2 баллистические ракеты, при этом силы ПВО уничтожили 9 крылатых ракет. „Кроме того, враг нанес 39 авиационных ударов, совершил 49 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. К сожалению, есть пострадавшие среди гражданского населения, разрушения получили жилые дома, религиозные сооружения и другая гражданская инфраструктура“, - указывается в утренней оперативной сводке в Facebook. По этим данным, россияне по-прежнему концентрируют основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, где продолжаются тяжелые бои и за сутки произошло 35 боевых столкновений.

Минувшей ночью силы противовоздушной обороны Украины сбили над Одесской областью несколько беспилотников Shahed , сообщил председатель общественного совета при Одесской ОГА Сергей Братчук. По его словам, не все из российских дронов были обезврежены. „Враг атаковал дронами-камикадзе юг региона: несколько „Шахедов“ приземлили силы ПВО, но есть, к сожалению, и попадания“, - написал он в Telegram. Позже он сообщил, что ночная атака дронами „Shahed-136“ продолжалась почти четыре часа и была направлена против портовой инфраструктуры Дуная, три дрона уничтожены. „В результате попаданий разрушен ангар с зерновыми, повреждены резервуары для сохранения других видов грузов, в одном из производственных помещений произошел пожар, который оперативно ликвидирован“, - указал далее Братчук. По его словам, известно о четырех пострадавших работниках порта.

По словам президента РФ Владимира Путина, Россия может „заместить украинское зерно как на коммерческой, так и на безвозмездной основе“. Об этом он написал в статье, опубликованной на сайте Кремля, добавив, что в этом году „вновь ожидается рекордный урожай“.

Спикер ООН Стефан Дюжаррик отметил, что с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину ЮНЕСКО подтвердила нанесение ущерба как минимум 270 культурным объектам в Украине, в том числе и 116 объектам религиозного назначения.

„Это возмутительное разрушение знаменует собой эскалацию насилия в отношении культурного наследия Украины. Я решительно осуждаю это нападение на культуру и призываю РФ предпринять конструктивные действия для выполнения своих обязательств по международному праву, включая Гаагскую конвенцию 1954 года о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта и Конвенцию о всемирном наследии 1972 года“, - указала генеральный директор ЮНЕСКО Одри Азуле.

Учреждение ООН по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) выступило с резким осуждением новых российских атак на объекты в Одессе, причисленные к фонду Всемирного наследия.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш „решительно осудил“ ракетный удар сил РФ по Одессе, в результате которого погибли двое человек и были повреждены Спасо-Преображенский кафедральный собор, а также несколько других исторических зданий в историческом центре города. Генсек ООН призывает РФ немедленно прекратить атаки объектов, охраняемых „широко ратифицированными международными нормативными документами“, гражданскую инфраструктуру в Украине и ее мирных граждан.

По его словам, своими действиями белорусский Красный Крест „грубо нарушает нормы Женевских конвенций, а также основополагающие принципы Движения Красного Креста“. Костин призвал Международный Комитет Красного Креста (МККК) обратить внимание на ситуацию и „принять соответствующие меры“.

Сразу после выхода из „зерновой сделки“, срок которой истек 18 июля, Россия резко ужесточила обстрелы юга Украины - в том числе и Одессы. При этом некоторые аналитики полагают, что Москва, вероятно, изначально не собиралась продлевать соглашение.

Минобороны РФ заявило, что „средствами радиоэлектронной борьбы два украинских БПЛА были подавлены и потерпели крушение“ на территории Москвы. Военное ведомство назвало инцидент „попыткой осуществить террористическую атаку“. Мэр российской столицы Сергей Собянин заявил, что в Москве зафиксированы удары БПЛА по двум нежилым зданиям. ТАСС передает информацию экстренных служб о том, что один из беспилотников попал в высотку бизнес-центра на улице Лихачева в Москве. Движение по этой улице перекрыто.

По данным РИА „Новости“, под Москвой упал третий дрон. „Беспилотник вертолетного типа без взрывного устройства упал в Зеленоградском округе Москвы на территорию центрального кладбища, никто не пострадал“, - передает агентство со ссылкой на источник в экстренных службах.

За минувшую неделю украинские войска освободили более 12 кв. км на юге Украины, а с начала наступления на южном фронте освобождено более 192 кв. км территории, сообщила во время включения из Military Media Center замминистра обороны Украины Анна Маляр. По ее словам, на юге страны ВСУ продолжают наступление на нескольких участках в сторону Мелитополя и Бердянска. Одновременно Маляр указала, что на Бахмутском направлении освобождено за неделю около 4 кв. км, а с начала наступления - около 35 кв. км, а ключевые бои продолжаются в районах Клещеевки, Андреевки и Курдюмовки.