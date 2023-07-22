ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (514-й день) | Правительство ЮАР согласилось арестовать Путина, если он когда-нибудь приедет в страну

В России суд решил не сажать военного, убившего жену. Смягчающим обстоятельством стало участие в войне в Украине

Могилевский облисполком зарегистрировал в деревне Цель компанию основателя ЧВК Вагнера Евгения Пригожина „Конкорд Менеджмент и Консалтинг“, сообщает издание Reform.by. Именно там, как ранее сообщалось, находится лагерь, куда после мятежа в России приехали наемники ЧВК Вагнера. Основным видом деятельности новой компании заявлено „управление недвижимым имуществом“. Ее владелец — российское ООО „Конкорд Менеджмент и Консалтинг“, а руководителем указан Евгений Пригожин.

Как сообщает CNN, в пятницу 21 июля высокопоставленные представители Разведывательного управления Минобороны США заявили, что у них „нет оснований сомневаться“ в словах Владимира Путина о перемещении ядерного оружия в Беларусь. Президент РФ на Петербургском экономическом форуме 16 июня сообщил, что в Беларусь была доставлена первая партия ядерных зарядов. „Это только первая часть. До конца года выполним задачу полностью“, — сказал тогда Путин. Как пишет CNN, в распоряжении России около 1900 единиц тактического ядерного оружия. Какую часть этого оружия планируется переместить в Беларусь, неизвестно. Официальные лица США и других стран Запада пока публично не подтвердили факт передачи этого оружия.

Американская разведка „не сомневается“ в том, что Россия разместила тактическое ядерное оружие в Беларуси

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что считает Крымский мост, соединяющий Краснодарский край России и аннексированный Крым, целью для украинских военных. Об этом он заявил, выступая на Аспенском форуме по безопасности. „Для нас это вражеский объект, построенный вне закона, вне международного права и применимых норм. Поэтому это наша цель, и любая цель, которая несет войну, а не мир, должна быть нейтрализована“, — заявил президент Украины. Зеленский добавил, что Крымский мост — это „маленькая логистическая дорога“, по которой российские войска получают боеприпасы, используемые для ударов по Украине.

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону подтвердил назначение ефрейтору Эдуарду Битарову, убившему бывшую жену, наказание, не связанное с лишением свободы, следует из решения суда. Смягчающим обстоятельством стало в том числе участие в войне в Украине. Участникам войны давно назначают более мягкие приговоры, но это первое известное дело, по которому война стала смягчающим обстоятельством при убийстве.

Авиакомпания Ryanair заявила, что рассматривает возможность возобновления полетов в Украину до конца 2023 года

Исполнительный директор авиакомпании Майкл О'Лири, который на днях побывал в Киеве, привёл пример Израиля, где периодически есть ракетные обстрелы, но авиация продолжает работать. По его словам, сейчас обсуждают два варианта: 1. Окончание войны и открытие воздушного пространства в один или два дня. 2. Авиакомпания может запланировать небольшое количество рейсов уже в конце этого года.

FT: Зеленский обещает ускорить контрнаступление

Президент Украины Владимир Зеленский уверяет своих западных союзников, что контрнаступление ВСУ вот-вот „наберёт обороты“, сообщает Financial Times, отмечая, что „власти западных стран встревожены медленным ходом операции“. По словам Зеленского, теснить российские войска на Украине удалось начать лишь неделю назад — намного позже, чем рассчитывал Киев, — поскольку до этого у ВСУ не было нужного количества боеприпасов, вооружений и прошедших необходимое обучение бойцов.

ВСУ: российские войска испытывают „снарядный голод“

Благодаря украинским ударам в тылу российской армии войска РФ испытывают „снарядный голод“ и сокращают количество обстрелов, заявила пресс-секретарь оперативного командованию ВСУ „Юг“ Наталия Гуменюк. Ее слова приводит „РБК — Украина“. По ее словам, действия украинских военных в глубоком тылу влияют на логистику россиян. Так, за минувшие сутки обстрелов со стороны российских войск было 69, ранее власти Украины фиксировали до 90 ударов. „Это означает, что определенный „снарядный голод“ у них уже есть. Они почувствовали, что уничтоженные склады боеприпасов, которые мы отработали дистанционно, уже отражаются на количестве боеприпасов“, — утверждает Гуменюк.

Правительство ЮАР согласилось арестовать Путина, если он когда-нибудь приедет в страну

Министерство юстиции ЮАР запросило у директора государственной прокуратуры Шамиле Батохи ордер на арест президента РФ Владимира Путина, сообщает местное издание News24 со ссылкой на заявление суда в Претории. Ордер запросили 17 июля — спустя два месяца после того, как департамент международных отношений ЮАР передал в Минюст страны ордер Международного уголовного суда (МУС) на арест Путина, которого обвиняют в незаконной депортации украинских детей в Россию.