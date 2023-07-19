ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (511-Й день) | Красный Крест Беларуси признал, что вывозит детей с оккупированных территорий Украины
Подводим итоги еще одного дня войны.
Красный Крест Беларуси признал, что вывозит детей с оккупированных территорий Украины
Глава белорусского общества Красного Креста Дмитрий Шевцов подтвердил, что его организация участвует в вывозе детей с оккупированных украинских территорий.
„Меня просто до глубины души возмутил тот факт, когда Беларусь обвинили в том, что мы похищаем детей, которые приезжают к нам на оздоровление, - заявил он на государственном канале „Беларусь 1“. - Белорусский Красный Крест принимал, принимает и будет принимать в этом активное участие“.
Ранее глава оппозиционной группы „Народное антикризисное управление“ (НАУ) Павел Латушко рассказал в интервью телеканалу „Дождь“ (внесен в реестр „иноагентов“ в России), что украинские дети, которых вывозят с оккупированных Россией территорий и отправляют якобы на отдых в белорусские оздоровительные лагеря, не всегда возвращаются обратно.
„Последние сведения касаются детей-сирот, которые не вернулись на оккупированную территорию Украины. И они исчезли, то есть след их потерян на территории Российской Федерации“, — сказал Латушко телеканалу.
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в связи с этим уже призвал Международный уголовный суд выдать ордер на арест главы белорусского Красного Креста.
США готовят санкции против Кыргызстана за поставки санкционных товаров в Россию — Washington Post
Washington Post сообщает со ссылкой на источники в американских правительственных структурах, что США готовят новые санкции против компаний из Кыргызстана, которые поставляют товары в Россию из Европы и Азии в обход санкций, введенных из-за вторжения в Украину.
США предоставят Украине военную помощь еще на $1,3 млрд
Министерство обороны США объявило о новом пакете военной помощи Украине на общую сумму 1,3 млрд долларов.
Как сообщил Пентагон, пакет включает критически важные средства ПВО и боеприпасы и будет предоставлен в рамках Инициативы по содействию безопасности Украины (USAI).
„Данный пакет USAI подчеркивает неизменную приверженность США удовлетворению насущных потребностей Украины путем предоставления критически важного потенциала в ближайшей перспективе, а также создания устойчивого потенциала вооруженных сил Украины для защиты своей территории и сдерживания российской агрессии в среднесрочной и долгосрочной перспективе“, - говорится в сообщении.
В новый пакет, в частности, войдут четыре зенитно-ракетных комплекса NASAMS и боеприпасы к ним, 152-мм артиллерийские снаряды, оборудование для разминирования, беспилотники, средства противодействия БПЛА противника и обнаружения средств радиоэлектронной борьбы, а также оборудование для безопасности портов и системы защищенной связи.
Минобороны России пригрозило последствиями судам, направляющимся в порты Украины
С полуночи по московскому времени 20 июля все суда, следующие в акватории Черного моря в украинские порты, будут рассматриваться как потенциальные перевозчики грузов военного назначения, говорится в заявлении Минобороны России.
Несколько морских районов в северо-западной и юго-восточной частях международных вод Черного моря объявлены временно опасными для судоходства, сказано в пресс-релизе, опубликованном в телеграм-канале военного ведомства.
Там также предупредили, что „страны флага таких судов“ будут считаться вовлеченными в „украинский конфликт“ на стороне Киева.
На этой неделе Россия объявила о выходе из зерновой сделки. Украина призвала страны, участвующие в экспорте ее зерна, продолжать перевозки. Россия последние две ночи наносила удары по порту в Одессе.
Украинские власти заявили в среду, что ракетные удары уничтожили 60 тысяч тонн зерна и повредили хранилища. Министр сельского хозяйства Украины Николай Сольский заявил, что значительная часть экспортной инфраструктуры вышла из строя.
Путин также заявил, что Россия в состоянии заместить на мировом рынке украинское зерно как на коммерческой, так и на безвозмездной основе.
По его словам, продолжение зерновой сделки в нынешних условиях потеряло смысл, но Москва готова рассмотреть возможность вернуться к соглашению на условиях выполнения требований России.
Так, по его словам, подключение к SWIFT финансовых организаций, обслуживающих экспорт зерна РФ, для возврата к сделке должно быть немедленным. Еще одним условием возвращения к соглашению он назвал возобновление работы аммиакопровода Тольятти — Одесса.
Подоляк в интервью AFP: „Контрнаступление будет долгим, но Россия уже не сможет взять инициативу“
Любой компромисс с Россией по прекращению войны уничтожит украинскую государственность, заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в интервью агентству AFP.
„Для нас компромисса не существует, потому что Россия нас ненавидит, она пришла разрушить концепцию украинского государства, – сказал Подоляк. – Компромисс так или иначе приведет к медленной потере Украины и ее государственности и возвращению Советского Союза“.
Он также отметил, что украинское контрнаступление может занять много времени.
„Несомненно, эта операция будет достаточно сложной, длительной и займет достаточно много времени. Но при этом у России нет средств, например, для того, чтобы взять инициативу в свои руки. Это уже очевидно“, – сказал Подоляк.
Для того, чтобы ускорить процесс вывода российских войск с занимаемых позиций на юге и востоке страны, Вооруженным силам Украины необходимо дополнительно 300 единиц бронетехники и десятки истребителей F-16, добавил он.
„Конечно, нам нужна дополнительная бронетехника – в первую очередь, две-три сотни танков, – сказал Подоляк. – Нам нужно 60-80 самолетов F-16, чтобы хорошо закрыть небо, особенно в районе линии фронта“.
„Приветствую, парни, с приездом на белорусскую землю“. В соцсетях появилось видео с Пригожиным
Основатель ЧВК „Вагнер“ Евгений Пригожин в опубликованном в среду видео, как утверждается, приветствовал своих бойцов в Беларуси и сказал им, что они пока не будут принимать участия в войне в Украине.
На видео, подлинность которого пока не подтверждена, слышно, как мужчина с голосом, похожим на Пригожина, приветствует собравшихся. Видео было опубликовано в телеграм-каналах, связанных с ЧВК.
„Приветствую, парни… С приездом на белорусскую землю“, — сказал Пригожин. Видео было снято в темное время суток, на нем можно было разглядеть только что-то похожее на силуэт Пригожина, отмечает агентство Reuters.
Журналисты насчитали около 500 единиц техники у военного лагеря в Беларуси, где, как считается, размещаются бойцы ЧВК Вагнера
Белорусская служба „Радио Свобода“ проанализировала спутниковые снимки лагеря на территории воинской части в Могилевской области неподалеку от города Осиповичи. Как сообщали власти Беларуси, его предлагали для размещения ЧВК Вагнера и именно там начали работу в качестве инструкторов белорусской теробороны наемники частной военной компании.
Журналисты насчитали на спутниковых снимках этой территории, сделанных 19 июля, не менее 485 единиц техники. Это автомобили, автобусы и грузовые машины. Тяжелой военной техники на снимках они не заметили.
Вся техника размещена возле зданий, похожих на склады, и стоянки военного городка. Некоторые машины припаркованы возле палаток.
„Радио Свобода“ отмечает, что техника в лагере похожа на ту, что в последние дни заметили на трассе М5 Гомель-Минск. В свою очередь мониторинговая группа „Беларускі Гаюн“ сообщает, что в последние дни в Беларусь прибыло восемь колонн техники ЧВК Вагнера.