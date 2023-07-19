ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (511-Й день) | Красный Крест Беларуси признал, что вывозит детей с оккупированных территорий Украины

„Данный пакет USAI подчеркивает неизменную приверженность США удовлетворению насущных потребностей Украины путем предоставления критически важного потенциала в ближайшей перспективе, а также создания устойчивого потенциала вооруженных сил Украины для защиты своей территории и сдерживания российской агрессии в среднесрочной и долгосрочной перспективе“, - говорится в сообщении.

Как сообщил Пентагон, пакет включает критически важные средства ПВО и боеприпасы и будет предоставлен в рамках Инициативы по содействию безопасности Украины (USAI).

Washington Post сообщает со ссылкой на источники в американских правительственных структурах, что США готовят новые санкции против компаний из Кыргызстана, которые поставляют товары в Россию из Европы и Азии в обход санкций, введенных из-за вторжения в Украину.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в связи с этим уже призвал Международный уголовный суд выдать ордер на арест главы белорусского Красного Креста.

„Последние сведения касаются детей-сирот, которые не вернулись на оккупированную территорию Украины. И они исчезли, то есть след их потерян на территории Российской Федерации“, — сказал Латушко телеканалу.

Ранее глава оппозиционной группы „Народное антикризисное управление“ (НАУ) Павел Латушко рассказал в интервью телеканалу „Дождь“ (внесен в реестр „иноагентов“ в России), что украинские дети, которых вывозят с оккупированных Россией территорий и отправляют якобы на отдых в белорусские оздоровительные лагеря, не всегда возвращаются обратно.

„Меня просто до глубины души возмутил тот факт, когда Беларусь обвинили в том, что мы похищаем детей, которые приезжают к нам на оздоровление, - заявил он на государственном канале „Беларусь 1“. - Белорусский Красный Крест принимал, принимает и будет принимать в этом активное участие“.

Глава белорусского общества Красного Креста Дмитрий Шевцов подтвердил, что его организация участвует в вывозе детей с оккупированных украинских территорий.

Следственные органы Ирландии начали расследование с целью установить, каким образом произведенные в стране детали могли попасть в дроны-камикадзе иранского производства, которые Россия использует для ударов по Украине.

Руководитель внешней разведки Британии МИ-6 Ричард Мур призвал граждан России делиться секретами с британскими спецслужбами, чтобы помочь поскорее закончить кровопролитную войну России против Украины. По его словам, двери для сотрудничества всегда открыты и россиянам, которые решат поделиться секретами с британской разведкой, будет гарантирована конфиденциальность.

Как сообщили в офисе президента ЮАР, российский президент Владимир Путин не поедет на саммит БРИКС, который состоится в этой стране в августе. Российскую делегацию будет представлять глава МИД Сергей Лавров.

Белгородские власти сообщили об ударах по приграничным районам области, нанесенным минувшей ночью, по их утверждению, украинской стороной. Сообщается о пятерых пострадавших мужчинах.

В аннексированном Россией Крыму ночью загорелся большой склад боеприпасов. Взрывы продолжались несколько часов. Оккупационные власти перекрыли главную трассу полуострова и эвакуировали жителей окрестных сел. Военные обозреватели предполагают, что по складу был нанесен удар с воздуха, хотя украинские власти официально не взяли на себя ответственность.

Минувшей ночью Россия нанесла массированный удар ракетами и дронами-камикадзе по югу Украины. Основным направлением удара стала Одесса. Хотя, по сообщению украинского командования, большинство ракет и беспилотников удалось сбить, часть из них нанесла повреждения портовой инфраструктуре, жилым зданиям и местному рынку. Пострадали 12 человек, включая одного ребенка.

В новый пакет, в частности, войдут четыре зенитно-ракетных комплекса NASAMS и боеприпасы к ним, 152-мм артиллерийские снаряды, оборудование для разминирования, беспилотники, средства противодействия БПЛА противника и обнаружения средств радиоэлектронной борьбы, а также оборудование для безопасности портов и системы защищенной связи.

Минобороны России пригрозило последствиями судам, направляющимся в порты Украины

С полуночи по московскому времени 20 июля все суда, следующие в акватории Черного моря в украинские порты, будут рассматриваться как потенциальные перевозчики грузов военного назначения, говорится в заявлении Минобороны России.

Несколько морских районов в северо-западной и юго-восточной частях международных вод Черного моря объявлены временно опасными для судоходства, сказано в пресс-релизе, опубликованном в телеграм-канале военного ведомства.

Там также предупредили, что „страны флага таких судов“ будут считаться вовлеченными в „украинский конфликт“ на стороне Киева.

На этой неделе Россия объявила о выходе из зерновой сделки. Украина призвала страны, участвующие в экспорте ее зерна, продолжать перевозки. Россия последние две ночи наносила удары по порту в Одессе.

Украинские власти заявили в среду, что ракетные удары уничтожили 60 тысяч тонн зерна и повредили хранилища. Министр сельского хозяйства Украины Николай Сольский заявил, что значительная часть экспортной инфраструктуры вышла из строя.

Путин также заявил, что Россия в состоянии заместить на мировом рынке украинское зерно как на коммерческой, так и на безвозмездной основе.

По его словам, продолжение зерновой сделки в нынешних условиях потеряло смысл, но Москва готова рассмотреть возможность вернуться к соглашению на условиях выполнения требований России.

Так, по его словам, подключение к SWIFT финансовых организаций, обслуживающих экспорт зерна РФ, для возврата к сделке должно быть немедленным. Еще одним условием возвращения к соглашению он назвал возобновление работы аммиакопровода Тольятти — Одесса.