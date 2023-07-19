Военный дневник
19.07.2023, 21:46

ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (511-Й день) | Красный Крест Беларуси признал, что вывозит детей с оккупированных территорий Украины

 
„Глава белорусского общества Красного Креста Дмитрий Шевцов подтвердил, что его организация участвует в вывозе детей с оккупированных украинских территорий“. Фото носит иллюстративный характер
„Глава белорусского общества Красного Креста Дмитрий Шевцов подтвердил, что его организация участвует в вывозе детей с оккупированных украинских территорий“. Фото носит иллюстративный характер
ФОТО: AndriiKoval | Shutterstock

Подводим итоги еще одного дня войны.

Главное:

  • Минувшей ночью Россия нанесла массированный удар ракетами и дронами-камикадзе по югу Украины. Основным направлением удара стала Одесса. Хотя, по сообщению украинского командования, большинство ракет и беспилотников удалось сбить, часть из них нанесла повреждения портовой инфраструктуре, жилым зданиям и местному рынку. Пострадали 12 человек, включая одного ребенка.

  • В аннексированном Россией Крыму ночью загорелся большой склад боеприпасов. Взрывы продолжались несколько часов. Оккупационные власти перекрыли главную трассу полуострова и эвакуировали жителей окрестных сел. Военные обозреватели предполагают, что по складу был нанесен удар с воздуха, хотя украинские власти официально не взяли на себя ответственность.

  • Белгородские власти сообщили об ударах по приграничным районам области, нанесенным минувшей ночью, по их утверждению, украинской стороной. Сообщается о пятерых пострадавших мужчинах.

  • Как сообщили в офисе президента ЮАР, российский президент Владимир Путин не поедет на саммит БРИКС, который состоится в этой стране в августе. Российскую делегацию будет представлять глава МИД Сергей Лавров.

  • Руководитель внешней разведки Британии МИ-6 Ричард Мур призвал граждан России делиться секретами с британскими спецслужбами, чтобы помочь поскорее закончить кровопролитную войну России против Украины. По его словам, двери для сотрудничества всегда открыты и россиянам, которые решат поделиться секретами с британской разведкой, будет гарантирована конфиденциальность.

  • Следственные органы Ирландии начали расследование с целью установить, каким образом произведенные в стране детали могли попасть в дроны-камикадзе иранского производства, которые Россия использует для ударов по Украине.

Красный Крест Беларуси признал, что вывозит детей с оккупированных территорий Украины

Глава белорусского общества Красного Креста Дмитрий Шевцов подтвердил, что его организация участвует в вывозе детей с оккупированных украинских территорий.

„Меня просто до глубины души возмутил тот факт, когда Беларусь обвинили в том, что мы похищаем детей, которые приезжают к нам на оздоровление, - заявил он на государственном канале „Беларусь 1“. - Белорусский Красный Крест принимал, принимает и будет принимать в этом активное участие“.

Ранее глава оппозиционной группы „Народное антикризисное управление“ (НАУ) Павел Латушко рассказал в интервью телеканалу „Дождь“ (внесен в реестр „иноагентов“ в России), что украинские дети, которых вывозят с оккупированных Россией территорий и отправляют якобы на отдых в белорусские оздоровительные лагеря, не всегда возвращаются обратно.

„Последние сведения касаются детей-сирот, которые не вернулись на оккупированную территорию Украины. И они исчезли, то есть след их потерян на территории Российской Федерации“, — сказал Латушко телеканалу.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в связи с этим уже призвал Международный уголовный суд выдать ордер на арест главы белорусского Красного Креста.

США готовят санкции против Кыргызстана за поставки санкционных товаров в Россию — Washington Post

Washington Post сообщает со ссылкой на источники в американских правительственных структурах, что США готовят новые санкции против компаний из Кыргызстана, которые поставляют товары в Россию из Европы и Азии в обход санкций, введенных из-за вторжения в Украину.

США предоставят Украине военную помощь еще на $1,3 млрд

Министерство обороны США объявило о новом пакете военной помощи Украине на общую сумму 1,3 млрд долларов.

Как сообщил Пентагон, пакет включает критически важные средства ПВО и боеприпасы и будет предоставлен в рамках Инициативы по содействию безопасности Украины (USAI).

„Данный пакет USAI подчеркивает неизменную приверженность США удовлетворению насущных потребностей Украины путем предоставления критически важного потенциала в ближайшей перспективе, а также создания устойчивого потенциала вооруженных сил Украины для защиты своей территории и сдерживания российской агрессии в среднесрочной и долгосрочной перспективе“, - говорится в сообщении.

В новый пакет, в частности, войдут четыре зенитно-ракетных комплекса NASAMS и боеприпасы к ним, 152-мм артиллерийские снаряды, оборудование для разминирования, беспилотники, средства противодействия БПЛА противника и обнаружения средств радиоэлектронной борьбы, а также оборудование для безопасности портов и системы защищенной связи.

Минобороны России пригрозило последствиями судам, направляющимся в порты Украины

С полуночи по московскому времени 20 июля все суда, следующие в акватории Черного моря в украинские порты, будут рассматриваться как потенциальные перевозчики грузов военного назначения, говорится в заявлении Минобороны России.

Несколько морских районов в северо-западной и юго-восточной частях международных вод Черного моря объявлены временно опасными для судоходства, сказано в пресс-релизе, опубликованном в телеграм-канале военного ведомства.

Там также предупредили, что „страны флага таких судов“ будут считаться вовлеченными в „украинский конфликт“ на стороне Киева.

На этой неделе Россия объявила о выходе из зерновой сделки. Украина призвала страны, участвующие в экспорте ее зерна, продолжать перевозки. Россия последние две ночи наносила удары по порту в Одессе.

Украинские власти заявили в среду, что ракетные удары уничтожили 60 тысяч тонн зерна и повредили хранилища. Министр сельского хозяйства Украины Николай Сольский заявил, что значительная часть экспортной инфраструктуры вышла из строя.

Путин также заявил, что Россия в состоянии заместить на мировом рынке украинское зерно как на коммерческой, так и на безвозмездной основе.

По его словам, продолжение зерновой сделки в нынешних условиях потеряло смысл, но Москва готова рассмотреть возможность вернуться к соглашению на условиях выполнения требований России.

Так, по его словам, подключение к SWIFT финансовых организаций, обслуживающих экспорт зерна РФ, для возврата к сделке должно быть немедленным. Еще одним условием возвращения к соглашению он назвал возобновление работы аммиакопровода Тольятти — Одесса.

Подоляк в интервью AFP: „Контрнаступление будет долгим, но Россия уже не сможет взять инициативу“

Любой компромисс с Россией по прекращению войны уничтожит украинскую государственность, заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в интервью агентству AFP.

„Для нас компромисса не существует, потому что Россия нас ненавидит, она пришла разрушить концепцию украинского государства, – сказал Подоляк. – Компромисс так или иначе приведет к медленной потере Украины и ее государственности и возвращению Советского Союза“.

Он также отметил, что украинское контрнаступление может занять много времени.

„Несомненно, эта операция будет достаточно сложной, длительной и займет достаточно много времени. Но при этом у России нет средств, например, для того, чтобы взять инициативу в свои руки. Это уже очевидно“, – сказал Подоляк.

Для того, чтобы ускорить процесс вывода российских войск с занимаемых позиций на юге и востоке страны, Вооруженным силам Украины необходимо дополнительно 300 единиц бронетехники и десятки истребителей F-16, добавил он.

„Конечно, нам нужна дополнительная бронетехника – в первую очередь, две-три сотни танков, – сказал Подоляк. – Нам нужно 60-80 самолетов F-16, чтобы хорошо закрыть небо, особенно в районе линии фронта“.

„Приветствую, парни, с приездом на белорусскую землю“. В соцсетях появилось видео с Пригожиным

Основатель ЧВК „Вагнер“ Евгений Пригожин в опубликованном в среду видео, как утверждается, приветствовал своих бойцов в Беларуси и сказал им, что они пока не будут принимать участия в войне в Украине.

На видео, подлинность которого пока не подтверждена, слышно, как мужчина с голосом, похожим на Пригожина, приветствует собравшихся. Видео было опубликовано в телеграм-каналах, связанных с ЧВК.

„Приветствую, парни… С приездом на белорусскую землю“, — сказал Пригожин. Видео было снято в темное время суток, на нем можно было разглядеть только что-то похожее на силуэт Пригожина, отмечает агентство Reuters.

Журналисты насчитали около 500 единиц техники у военного лагеря в Беларуси, где, как считается, размещаются бойцы ЧВК Вагнера

Белорусская служба „Радио Свобода“ проанализировала спутниковые снимки лагеря на территории воинской части в Могилевской области неподалеку от города Осиповичи. Как сообщали власти Беларуси, его предлагали для размещения ЧВК Вагнера и именно там начали работу в качестве инструкторов белорусской теробороны наемники частной военной компании.

Журналисты насчитали на спутниковых снимках этой территории, сделанных 19 июля, не менее 485 единиц техники. Это автомобили, автобусы и грузовые машины. Тяжелой военной техники на снимках они не заметили.

Вся техника размещена возле зданий, похожих на склады, и стоянки военного городка. Некоторые машины припаркованы возле палаток.

„Радио Свобода“ отмечает, что техника в лагере похожа на ту, что в последние дни заметили на трассе М5 Гомель-Минск. В свою очередь мониторинговая группа „Беларускі Гаюн“ сообщает, что в последние дни в Беларусь прибыло восемь колонн техники ЧВК Вагнера.

Вечерняя сводка Генштаба ВСУ. Главное

  • В течение суток российские войска нанесли 66 авиационных ударов и совершили около 30 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

  • На купянском, лиманском, бахмутском, авдеевском и марьинском направлениях произошло 19 боевых столкновений. ВСУ отразили атаки россиян в районах Богдановки и Невельского.

  • Украинские военные продолжают сдерживать наступление российских войск в районах Марьинки и Красногоровки. Россияне безуспешно пытались занять утраченные позиции в районе Приютного.

  • ВСУ продолжают наступать на мелитопольском и бердянском направлениях.

  • Украинская авиация нанесла пять ударов по районам сосредоточения личного состава противника. ВСУ сбили два разведывательных беспилотника.

  • Подразделения ракетных войск и артиллерии Украины поразили три района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники противника, девять артиллерийских установок на огневых позициях, два средства противовоздушной обороны и станцию радиоэлектронной борьбы.

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