ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (515-й день) | Удары по Одессе, Лукашенко привез Путину новую карту с планом нападения на Беларусь
Подводим итоги очередного дня войны.
Ракетный удар по центру Одессы. Разрушен Спасо-Преображенский собор, пострадали многие другие здания
По данным командования Воздушных сил ВСУ, в ходе атаки в ночь на 23 июля россияне применили 19 ракет пяти типов: 5 крылатых „Ониксов“, 3 крылатые ракеты воздушного базирования Х-22, 4 крылатые ракеты морского базирования „Калибр“, 5 крылатых ракет наземного базирования „Искандер-К“ и 2 баллистические ракеты „Искандер-М“. Силам украинской ПВО удалось уничтожить девять ракет: четыре „Калибра“ и пять „Искандер-К“, но остальные нанесли тяжелый урон. Зафиксированы разрушения портовой инфраструктуры, повреждены по меньшей мере шесть жилых домов, в том числе многоквартирных, а также десятки автомобилей. От попадания ракеты и начавшегося пожара огромные разрушения получил крупнейший в городе Спасо-Преображенский кафедральный собор. Всего, по оценке главы Одесской областной администрации Олега Кипера в результате российского удара повреждены 25 памятников архитектуры.
Минобороны РФ выступило с заявлением о ночном ударе по Одессе. В ведомстве утверждают, что не обстреливали Спасо-Преображенский собор в центре города, а наносили удары по местам подготовки терактов против РФ, которые „располагались на безопасной дистанции от храмового комплекса“.
Российские военные заявляют, что планируют удары высокоточным оружием по Украине, „заведомо исключая поражение гражданских объектов, где находится мирное население, а также объектов культурного и исторического наследия“.
Лукашенко привез в Москву новую карту с планом нападения на Беларусь и заявил Путину, что вагнеровцы рвутся в Польшу
В ходе беседы с Путиным в воскресенье Лукашенко заявил, что наемники группировки „Вагнер“ просятся на запад „на экскурсию в Варшаву“, чем „стали напрягать“ его. Лукашенко также заявил, что украинского контрнаступления „нет“. Путин в ответ заявил, что „оно есть, но оно провалилось“.
Wall Street Journal: на Западе заранее знали, что Украина недостаточно подготовлена для успешного контрнаступления
В статье подчеркивается, что когда Украина начала крупномасштабное контрнаступление весной этого года, западные военачальники осознавали: украинские войска не обладают необходимой подготовкой и арсеналом вооружений – от снарядов до боевых самолетов – для того, чтобы вытеснить российские силы с укрепленных позиций. Тем не менее, они питали надежду, что украинцы, проявляя отвагу и решимость, смогут все же преодолеть сложности. Однако в настоящее время наступление сталкивается с трудностями, и вероятность крупномасштабного прорыва украинских войск в этом году неуклонно снижается. Это ставит перед Вашингтоном и его союзниками тревожную перспективу продолжительной войны и, как следствие, новых расходов. Издание отмечает, что перед президентом Байденом, который идет на выборы в 2024 году, встает сложная задача – сбалансировать помощь Киеву с требованиями своей предвыборной кампании.
Российские войска обстреляли кассетными боеприпасами город Часов Яр под Бахмутом
Об этом заявил глава Донецкой военной областной администрации Павел Кириленко. В результате обстрела загорелся дворец культуры, который использовался как гуманитарный штаб и место оказания медицинской помощи. Никто не пострадал, но были уничтожен незначительные запасы гуманитарной помощи и медицинское оборудование, сообщил Кириленко.
Заседание Совета Украина-НАТО по ситуации на Черном море состоится 26 июля
„Стороны встретятся, чтобы провести консультации по поводу последних событий и обсудить транспортировку украинского зерна через Черное море“, — сообщила пресс-секретарь НАТО Оана Лунгеску, ее слова приводит Deutsche Welle. Встреча пройдет на уровне послов. Накануне, 22 июля, такое заседание предложил созвать Владимир Зеленский.
Украина получит истребители F-16, но их поставка займет несколько месяцев, сообщил госсекретарь США Блинкен в интервью CNN.
Папа римский Франциск готов встретиться с главой РПЦ патриархом Кириллом в одном из аэропортов Москвы, когда самолет понтифика остановится там на дозаправку в рамках его визита в Монголию. Об этом ТАСС заявил председатель Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов после личной беседы с Франциском.
„Папа предлагает, чтобы не откладывать в долгий ящик, встретиться с патриархом Кириллом в одном из аэропортов Москвы, в Домодедово или Внуково, когда он полетит в Монголию. Тогда он должен будет в Москве в одном из аэропортов сесть на дозаправку, — сказал собеседник агентства. — Аэропорт считается транзитной зоной, нейтральной, это не вызвало бы противодействия со стороны тех, кто выступает против визита понтифика в Россию. Если со стороны патриарха будет отклик на это, то такая встреча могла бы произойти 31 августа по пути папы в Монголию. Или на обратном пути 4 сентября“.
В РПЦ это пока никак не комментировали.
В Польше приступили к ремонту танков „Леопард“, стоящих на вооружении украинской армии и поврежденных в ходе войны с Россией.
Как написал в твиттере министр обороны Польши Мариуш, первые два танка уже прибыли в Гливице из Украины. Ремонтный центр должен был открыться еще в мае, однако, как писали тогда украинские источники, у Варшавы возникли разногласия с Берлином из-за стоимости техобслуживания и ремонта, поскольку немецкая сторона сочла, что их польские коллеги сильно завысили цены.
Лукашенко привез Путину новую карту с планом нападения на Беларусь.
В ходе беседы с Путиным в воскресенье Лукашенко (страны Запада не признают его легитимным руководителем Беларуси) заявил, что наемники группировки „Вагнер“ просятся на запад „на экскурсию в Варшаву“, чем „стали напрягать“ его. По словам Лукашенко, он удерживает их в центре страны, но наемники рвутся на юго-восток Польши, в город Жешув.