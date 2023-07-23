ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (515-й день) | Удары по Одессе, Лукашенко привез Путину новую карту с планом нападения на Беларусь

Ракетный удар по центру Одессы. Разрушен Спасо-Преображенский собор, пострадали многие другие здания

По данным командования Воздушных сил ВСУ, в ходе атаки в ночь на 23 июля россияне применили 19 ракет пяти типов: 5 крылатых „Ониксов“, 3 крылатые ракеты воздушного базирования Х-22, 4 крылатые ракеты морского базирования „Калибр“, 5 крылатых ракет наземного базирования „Искандер-К“ и 2 баллистические ракеты „Искандер-М“. Силам украинской ПВО удалось уничтожить девять ракет: четыре „Калибра“ и пять „Искандер-К“, но остальные нанесли тяжелый урон. Зафиксированы разрушения портовой инфраструктуры, повреждены по меньшей мере шесть жилых домов, в том числе многоквартирных, а также десятки автомобилей. От попадания ракеты и начавшегося пожара огромные разрушения получил крупнейший в городе Спасо-Преображенский кафедральный собор. Всего, по оценке главы Одесской областной администрации Олега Кипера в результате российского удара повреждены 25 памятников архитектуры.

Минобороны РФ выступило с заявлением о ночном ударе по Одессе. В ведомстве утверждают, что не обстреливали Спасо-Преображенский собор в центре города, а наносили удары по местам подготовки терактов против РФ, которые „располагались на безопасной дистанции от храмового комплекса“.

Российские военные заявляют, что планируют удары высокоточным оружием по Украине, „заведомо исключая поражение гражданских объектов, где находится мирное население, а также объектов культурного и исторического наследия“.

Лукашенко привез в Москву новую карту с планом нападения на Беларусь и заявил Путину, что вагнеровцы рвутся в Польшу

В ходе беседы с Путиным в воскресенье Лукашенко заявил, что наемники группировки „Вагнер“ просятся на запад „на экскурсию в Варшаву“, чем „стали напрягать“ его. Лукашенко также заявил, что украинского контрнаступления „нет“. Путин в ответ заявил, что „оно есть, но оно провалилось“.

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