Россия нанесла ракетный удар по Одессе. Разрушен крупнейший в городе Спасо-Преображенский собор

„Разрушения колоссальные, попало в правую часть и пробило до минус первого этажа. Половина собора осталась без крыши. Порушены центральные сваи, фундамент. Вылетели все окна, лепнина. Был пожар, загорелась часть, где в церкви продаются иконы и свечи“, — рассказал „Суспільне“ клирик Одесской епархии УПЦ, архидиакон Андрей Пальчук.

По данным местных властей, собор получил значительные повреждения, в здании возник пожар. „Пострадали православные святыни: из-под завалов достали Касперовскую икону Божией Матери, которая является покровительницей Одессы“, — говорится в сообщении городской администрации.

На Соборной площади в центре города одна из российских ракет попала в Спасо-Преображенский кафедральный собор — крупнейший православный храм Одессы, относящийся к Украинской православной церкви Московского патриархата. Собор был заложен в 1795 году. При советской власти Спасо-Преображенский собор закрыли, а затем в 1936 году разрушили. В начале 2000-х храм восстановили на прежнем месте. В 2010 году его освятил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Начальник Одесской районной военной администрации Юрий Крук назвал ночную атаку на Одессу самым масштабным российским ударом по историческому центру города с начала полномасштабной войны.

В результате российского обстрела в Одессе зафиксированы разрушения портовой инфраструктуры, повреждены по меньшей мере шесть жилых домов, в том числе многоквартирных, а также десятки автомобилей.

Силам украинской ПВО удалось уничтожить девять ракет: четыре „Калибра“ и пять „Искандер-К“.

пять крылатых ракет наземного базирования „Искандер-К“ и две баллистические ракеты „Искандер-М“ запущены из Крыма.

пять крылатых „Ониксов“ были запущены из берегового ракетного комплекса „Бастион“ в аннексированном Крыму;

Глава военной администрации Одесской области Олег Кипер сообщил, что в ходе ночной атаки погиб один человек и еще 19 получили ранения, в том числе четверо детей. 14 человек госпитализированы.

Помимо храма, в городе повреждены еще два памятника архитектуры. Сообщается о разрушениях в местном Доме ученых и на бульваре Михаила Жванецкого. Как пишет издание „Думская“, в Доме ученых, который является памятником национального значения, выбиты практически все старинные витражи и повреждена мебель внутри здания.

„Ракеты против мирных городов, против жилых домов, собора… Никакого оправдания российскому злу быть не может. Как всегда, это зло проиграет. И в Одессе обязательно будет ответ российским террористам. Они почувствуют этот ответ“, — так отреагировал на ночной обстрел Одессы президент Украины Владимир Зеленский.

Минобороны РФ никак не комментировало ночную атаку на Одессу. В РПЦ также пока не давали комментариев о разрушении Спасо-Преображенского собора.

Россия с 18 июля наносит удары по объектам портовой инфраструктуры на юге Украины, в том числе в Одессе, называя их „возмездием“ за взрыв на Крымском мосту. 17 июля истек срок зерновой сделки, в рамках которой из украинских черноморских портов, включая Одессу, вывозилось зерно, а Россия не препятствовала этому. Власти РФ объявили, что часть договоренностей в рамках сделки, касающихся России, не были выполнены.

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