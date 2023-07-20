ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (512-й день) | Киев ответил на объявленную РФ блокаду украинских портов. В ходе удара по Одессе пострадало консульство КНР
Подводим итоги еще одного дня войны.
Часть зерна, уничтоженного в результате российского удара по Одессе в ночь на среду, предназначалась для отправки в Китай, сообщил президент Украины Владимир Зеленский в среду в вечернем видеообращении. „В портовом терминале, который этой ночью больше всего пострадал от российского террора, хранилось 60 тысяч тонн агропродукции, предназначавшейся для отправки в Китай“, - сказал он.
В ночь на четверг в ходе удара по украинским городам российские войска выпустили 19 крылатых ракет и 19 дронов-камикадзе, сообщает командование Воздушных сил ВСУ. По его данным, атакам подверглись Одесса и Николаев, под ударом оказались порты, причалы, жилые дома и торговые сети. Пуски 7 крылатых ракет „Оникс“ осуществлялись с берегового ракетного комплекса „Бастион“ в Крыму, 4 крылатых ракеты воздушного базирования Х-22 - с самолетов Ту-22МЗ в акватории Черного моря, 3 крылатых ракет „Калибр“ - предположительно с подводной лодки в Черном море, 5 крылатых ракет „Искандер-К“ выпущены из Крыма и 19 БпЛА „Shahed-136/131“ с двух направлений - южного (Чауда, Крым) и северо-восточного (Курск).
В сообщении указывается, что было уничтожено 18 воздушных целей: 2 ракеты „Калибр“, 3 „Искандера-К“ и 13 дронов „Shahed-136/131“.
По данным представительницы оперативного командования „Юг“ Натальи Гуменюк, в Одессе ранения получили четыре человека. В городе разрушено административное здание, а в Одесской области - склады.
Позже Глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер уточнил, что в Одессе погиб охранник гражданского здания - молодой человек 2002 года рождения. Кипер также сообщил, что при ударе пострадало одесское консульство Китая.
Заместитель Николаевского городского головы Анатолий Петров сообщил, что в Николаеве также погиб один мужчина.
Во время российского ночного обстрела Одессы среди прочего пострадало здание генерального консульства Китая. По словам пресс-секретаря ведомства, „взрыв произошел рядом к генеральным консульством Китая в Одессе. Взрывная волна встряхнула часть покрытия стены и оконные стекла. Сотрудники консульства покинули помещения задолго до этого и никто не пострадал“.
Минобороны РФ сообщило, что удары были нанесены „по цехам производства и местам хранения безэкипажных катеров в районах города Одесса и Ильичевск Одесской области“.
В Николаеве, как утверждает ведомство, уничтожены объекты топливной инфраструктуры и склады боеприпасов ВСУ.
Россия бомбит Украину третью ночь подряд, заявляя, что это „удары возмездия“ за атаку на Крымский мост, совершенную в ночь на 17 июля.
Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель предложил увеличить военную помощь сообщества Украине на 20 млрд евро. Как сообщила в среду,19 июля, газета Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ), глава европейской дипломатии предложил ежегодно выделять около 5 млрд евро в период с 2024 по 2027 год для покрытия расходов на военные нужды Украины. Первое обсуждение этого вопроса, по данным издания, ожидается на встрече глав МИД стран Евросоюза, которая пройдет в Брюсселе в четверг, 20 июля
Днем в четверг „Глава“ аннексированного Крыма Сергей Аксенов в своем Telegram-канале заявил об атаке украинского беспилотника на один из населенных пунктов на северо-западе полуострова. По его словам, в результате удара повреждены четыре административных здания, погибла девочка-подросток.
62-летний местный житель получил прямое осколочное ранение легких и погиб в результате массированного российского удара по поселку городского типа Казачья Лопань в Харьковской области, сообщил днем в четверг глава Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко. По его словам, около 20 ударов нанесены из танка по частным домам и гражданской инфраструктуре в центральной части поселка.
С начала полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году и на момент захвата Бахмута в конце мае 2023 года российская ЧВК „Вагнер“ потеряла 22 тысячи человек убитыми - это почти что каждый третий боевик. Такие данные приводятся в близком к ЧВК Telegram-канале „Разгрузка Вагнера“.
Один из командиров ЧВК с позывным Маркс, который представляется как начштаба частной военной компании, утверждает, что с начала войны через „Вагнер“ прошли 78 тысяч человек, в том числе 49 тысяч заключённых из российских колоний. 40 тысяч наемников получили ранения. „Живыми и здоровыми“ остались 25 тысяч боевиков.
Великобритания сняла санкции с предпринимателя Олега Тинькова - это следует из документа, опубликованного на сайте британского правительства. Там говорится, что Тиньков удален из сводного санкционного списка.
Тиньков, находившийся под санкциями с марта прошлого года, неоднократно осуждал российское вторжение в Украину, а в октябре 2022 года отказался от российского гражданства.
Совет ЕС продлил еще на шесть месяцев - до 31 января 2024 года - действие секторальных санкций против России, введенных из-за развязанной Кремлем войны в Украине.
В пресс-релизе говорится, что в настоящее время санкции „состоят из широкого спектра секторальных мер, включая ограничения в отношении финансов, энергетики, технологий и товаров двойного назначения, промышленности, транспорта и предметов роскоши“.
Также запрещен импорт или перевозка морем нефти и нефтепродуктов из России в ЕС, отключен от SWIFT ряд российских банков, заблокировано вещание пропагандистских российских СМИ в Евросоюзе.
Параллельно с США и Великобританией Евросоюз сегодня ввел свои новые санкции. Они введены по различным основаниям и против граждан не только России.
В связи с войной в Украине под санкции ЕС попали пять иранских должностных лиц за поставки ударных беспилотников, которыми Россия атакует Украину. Преимущественно это руководство предприятия Qods Aviation Industries, которое их производит.
Кроме того, по другому основанию — „за нарушения прав человека в Украине, в том числе за сексуальное и гендерно-обусловленное насилие“ — в список внесли полковника Коледу Игоря Леонидовича, командовавшего 30-й мотострелковой бригадой в начале вторжения. Как утверждается, военнослужащие бригады „применяли акты сексуального и гендерно-обусловленного насилия против украинского гражданского населения, включая по меньшей мере одну несовершеннолетнюю“. Масштаб и тяжесть этих действий указывают на осведомленность командования, систематическое планирование и то, что командиры поощряли, а в некоторых случаях требовали этих действий, говорится в постановлении Совета ЕС.
Одновременно Евросоюз подверг санкциям российских должностных лиц, ответственных за репрессии против инакомыслящих — прежде всего Алексея Навального и Владимира Кара-Мурзы. Преимущественно это руководители администрации колонии, где сидит Навальный, и чиновники правительства Москвы, ответственные за масштабную инфраструктуру слежки и сбора персональных данных в российской столице.
Командующий сухопутными войсками ВСУ генерал Александр Сырский заявил в интервью корреспонденту Би-би-си Джонатану Билу, что сейчас созданы все условия, чтобы вернуть Бахмут.
По его словам, ВСУ перешли к активным наступательным действиям с целью улучшения тактического положения и охвата Бахмута с флангов, чтобы создать условия для взятия его в окружение.
„Расположение российских войск в настоящее время напоминает такой лук, который сконцентрирован в Бахмуте. И они находятся в таком полуокружении. Ну, этим просто нельзя не пользоваться“, — сказал Сырский.
Минобороны Украины заявило, что с 21 июля будет рассматривать все суда, следующие в акватории Черного моря в порты России и оккупированных территорий Украины, как перевозящие грузы военного назначения „со всеми сопутствующими рисками“.
„Судьба крейсера „Москва“ доказывает, что Силы обороны Украины имеют необходимые средства для отпора российской агрессии на море“, — говорится в заявлении ведомства.
В нем также сказано, что это ответная мера на аналогичное заявление России по поводу украинских судов.
В среду Россия заявила, что после закрытия „зерновой сделки“ будет рассматривать все суда, приходящие в акваторию Черного моря к украинским портам, как перевозчиков грузов военного назначения.
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