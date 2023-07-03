Главными врагами эстонского государства являются украинские беженцы? Волонтер считает, что пограничники в Нарве думают именно так

В прошлом году летом государство думало, что беженцы – это украинцы, которые жили в России, и вот появился шанс поехать в Европу, и они им воспользовались. Но это не так.

Если у эстонского государства есть вопросы, откуда появились беженцы, пусть придут к нам. Мы все расскажем. Просто чиновники, которые принимают решения, абсолютно не в курсе, что переживают военные беженцы.

Люди постоянно вынуждены доказывать, что они не верблюды. Сначала они объяснялись, когда въезжали в Крым. Их спрашивали, как они относятся к России, что они думают по поводу войны. Что они должны ответить, когда их дом затопили, а Олешки еще и обстреливаются периодически. Это их первый круг ада. В Ивангороде их трясут на КПП с аналогичными вопросами, им рассказывают, что они в Европе никому не нужны, что Европа загнивает, что больше никто не помогает беженцам. Такую психологическую обработку они там выдерживают. И когда, пройдя мост, они оказываются на эстонском КПП, у них начинается третий тур – а как вы относитесь к Путину? И вот если бы это можно было прекратить, то это бы сильно облегчило задачу волонтеров.

Если у эстонского государства есть вопросы, откуда появились беженцы, пусть придут к нам. Мы все расскажем.

На днях была ситуация: границу переходили девять человек. Одна семья приехала с шестилетним ребенком и девятимесячным малышом, коляски не было. Другая – с пожилыми людьми. Пограничники требовали от них объяснений, как именно они выбрались из Олешек. Надо понимать, что когда тебя затопило, то ты так просто не возьмешь и не купишь онлайн билет до Крыма. Пострадавших украинцев вывозят волонтеры, поэтому у них нет никаких документальных доказательств, как они добирались. Их сняли с крыши затопленного дома, посадили в автобус до Крыма.

– Поток военных беженцев из Украины увеличился. Это произошло неожиданно, как и само наводнение. Мест для ночлега в Нарве теперь не хватает. У нас давно такого не было, что нам некуда селить беженцев. Но основная проблема в другом – в пограничниках. Почему-то они убеждены, что главными врагами эстонского государства являются украинские беженцы , которые как диверсанты пытаются проникнуть в страну.

Сколько можно их спрашивать о войне и Путине? Должна действовать презумпция невиновности.

Еще тоже пример. Семья, которая успешно прошла границу, ехала на прошлой неделе на автобусе Lux Express до Риги и им водитель начал компостировать мозг, говоря, что они не могут перемещаться в стране по внутреннему паспорту. А этот несчастный глава семьи, который с трудом вывез родителей, пробовал объяснить, что других вариантов у него нет. Пока он не показал прописку в паспорте, от него водитель не отстал.

Я не хочу ругать эстонское государство, оно старается помогать. Но основная проблема, которую решить проще всего без вложений, – это отношение к беженцам на границе. Не надо искать причину не впускать людей. Это нарушение прав человека. Сколько можно их спрашивать о войне и Путине? Должна действовать презумпция невиновности. Человек с украинским паспортом – он военный беженец. Точка.

Еще причина не впускать – „вы долго пробыли в России“. При этом никто не уточняет долго – это сколько? У людей может быть масса причин длительного нахождения на территории России. Например, нет денег и им нужно их заработать на дорогу, они лечат свои раны, у них депрессия. Без помощи родственников и волонтеров выбраться из России невозможно. Просто у людей нет денег для этого.

Здорово, если нам помогут с ночлегом и питанием для беженцев в Нарве. Нам это нужно. Но это решаемые задачи, а вот отношение пограничников к беженцам – этого мы решить сами не можем никак.

Наверное, ближайшие несколько недель поток будет большим, потому что сейчас люди эвакуируются из зоны затопления. А что дальше будет – неизвестно. И наступление украинской армии, и состояние российских границ – все играет свою роль в этом.

При этом, конечно, пограничники обязаны убедиться в том, что пропускают в Эстонию людей, которые не станут угрозой для нашего общества. Вот как прокомментировал действия сотрудников погранохраны руководитель Нарвского погранпункта Марек Лийва: