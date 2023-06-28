Во время Певческого праздника прозвучит песня в поддержку Украины

RusDelfi поинтересовался у художественного руководителя XIII Молодежного праздника песни и танца Пярта Уусберга, была ли идея добавить в программу праздника песни на украинском языке, чтобы выразить поддержку Украине. По его словам, мысль такая действительно появилась. Но песня в итоге в программу не добавили. „Было уже поздно, - объяснил он. - Мы не хотели делать это кое-как, на скорую руку“.



Однако во время праздника будет „кое-что другое, посвященное Украине“, но на эстонском языке, добавил он. Что именно это будет за песня, художественный руководитель праздника не стал рассказывать.



“Может быть даже к лучшему, если останется сюрпризом то, какая песня в программе праздника прозвучит в поддержку Украине“, - добавил он. Помимо этого он также отметил, что в празднике будут участвовать украинцы и украинские беженцы.