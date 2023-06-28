Во время Певческого праздника прозвучит песня в поддержку Украины
Художественный руководитель XIII Молодежного праздника песни и танца Пярт Уусберг рассказал RusDelfi, что во время мероприятия прозвучит песня в поддержку Украины. Правда, на эстонском языке.
RusDelfi поинтересовался у художественного руководителя XIII Молодежного праздника песни и танца Пярта Уусберга, была ли идея добавить в программу праздника песни на украинском языке, чтобы выразить поддержку Украине. По его словам, мысль такая действительно появилась. Но песня в итоге в программу не добавили. „Было уже поздно, - объяснил он. - Мы не хотели делать это кое-как, на скорую руку“.
Однако во время праздника будет „кое-что другое, посвященное Украине“, но на эстонском языке, добавил он. Что именно это будет за песня, художественный руководитель праздника не стал рассказывать.
“Может быть даже к лучшему, если останется сюрпризом то, какая песня в программе праздника прозвучит в поддержку Украине“, - добавил он. Помимо этого он также отметил, что в празднике будут участвовать украинцы и украинские беженцы.
На подготовку одного Праздника песни и танца уходит в среднем около трех лет. Сначала необходимо составить программу, затем открывается регистрация хоров, оркестров и танцевальных коллективов. Обычно этот процесс запускается за полтора-два года до начала следующего праздника. Для участия в самом празднике певцы и танцоры должна пройти отбор.
Программу Праздника песни и танца можно посмотреть здесь.
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