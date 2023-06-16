ПРОВЕРКА ФАКТОВ | Правда ли, что преступность в Эстонии выросла за счет украинских военных беженцев?

Сетевое издание эстонских консерваторов Uued Uudised написало в своем обзоре от 12 июня о том, как украинское сообщество в Эстонии влияет на жизнь эстонцев. В том числе говорится о росте различных преступлений и других правонарушений, а также потребления алкоголя. Основой для своих утверждений Uued Uudised взяло посты в социальных сетях и предположение, что за ростом статистики стоит внутренняя миграция.

Что утверждается?

В статье написано, что в прошлом году зарегистрировано на 3 процента больше имущественных преступлений, чем годом ранее.

„Если до 2020 года число преступлений против имущества снижалось, то теперь оно вновь увеличилось прежде всего из-за краж“, - говорится в материале.

„Насколько большую прибавку в рост дали украинцы? Их магазинные воры в социальных сетях стали притчей во языцех, так как воруют хладнокровно и нахально“, - задает вопрос портал Uued Uudised. В то же время нет никакого подтверждения, что число краж выросло бы именно за счет военных беженцев. По данным полиции, статистически ситуация по сравнению с прошлым годом скорее неизменна.

Идет речь и о недавно обнародованных данных о росте потребления алкоголя (среди 15-летних и старше). Uued Uudised находит, что и здесь повлияли как русские, так и украинцы, которые, как утверждается, известны своей алкогольной культурой не с лучшей стороны.

„Выяснилось, что потребление алкоголя эстонцами (?) имеет тенденцию к росту и смертность по этой причине одна из самых высоких за последние годы“, - написано в статье.

Как обстоят дела на самом деле?

В части преступности автор Uued Uudised приводит правильные цифры, но делает неверные выводы. Департамент полиции и погранохраны (PPA) сделал в первой половине года анализ правового поведения людей, получивших в Эстонии с начала войны статус военного беженца.