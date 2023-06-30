В Нарве транзитным беженцам из Украины не хватает мест для ночевки

Уже 26 числа был спад – 44 украинца перешли границу. В основном это те, кто едет транзитом. Например, за неделю с 19 по 25 июня на получение международной защиты подали заявление 53 гражданина Украины. Для сравнения – в мае число заявок обычно превышало 80 за неделю. Остальные – это те, кто остается в стране буквально несколько дней и едет дальше.

Тем не менее, ситуация оказалось такой, что многие транзитные беженцы не сообщают на границе, что им нужна помощь и обращаются к местным волонтерам. На этой неделе в нарвских волонтерских центрах, предлагающих ночлег беженцам, не хватает мест для всех нуждающихся в ночлеге. Так, например, в арт-резиденции Nart есть 10 спальных мест, а 27 июня там ночевали 12 человек, 26 июня – 6 человек, 25 – 18 человек.

„Мы, конечно, доставили кровати, но постоянно столько людей мы принимать не можем, – говорит волонтер Украинского землячества, тоже беженка из Украины, Олёна Боярчук. – Я звонила на Линда, 4, в хостел, но и там находилось 15 человек, они больше принять не могли, люди у них спали на матрасах“. Как объяснила Олёна, с 26 числа уже начали бронировать места волонтеры, которые координируют перемещение беженцев, чтобы в арт-резиденции были готово пространство для ночевки людей. „У нас обычно остаются на 1-2 ночи, смотря как быстро купят билеты“, – говорит Олёна. Она рассказала, что в прошлом году волонтеры общались в чатах в социальных сетях, быстро передавая информацию с российской стороны эстонским волонтерам. Потом все утихло, многие центры помощи беженцам перестали работать.

Сейчас координаторы просят Боярчук принять еще людей, у нее забронированы места уже на два дня вперед. „Людей надо чем-то кормить, они же как выскочили из своих домов, так и все, –говорит Олёна. – У некоторых с собой вообще нет никаких вещей. Размытые паспорта или даже вообще нет документов. Женщина была вчера – у нее кофточка, юбка с собой и все. Пока идут через российскую границу, то люди, конечно, им помогают, дают вещи, еду, чемоданы“.