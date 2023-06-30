В Нарве транзитным беженцам из Украины не хватает мест для ночевки(6)
Через Нарву вновь увеличился поток беженцев из Украины после затопления Каховской ГЭС. Все началось 23 июня, когда границу пересекли 171 украинец. В основном же в последний месяц границу пересекают в среднем 50 граждан Украины, по данным статистики социального департамента Эстонии.
Уже 26 числа был спад – 44 украинца перешли границу. В основном это те, кто едет транзитом. Например, за неделю с 19 по 25 июня на получение международной защиты подали заявление 53 гражданина Украины. Для сравнения – в мае число заявок обычно превышало 80 за неделю. Остальные – это те, кто остается в стране буквально несколько дней и едет дальше.
Тем не менее, ситуация оказалось такой, что многие транзитные беженцы не сообщают на границе, что им нужна помощь и обращаются к местным волонтерам. На этой неделе в нарвских волонтерских центрах, предлагающих ночлег беженцам, не хватает мест для всех нуждающихся в ночлеге. Так, например, в арт-резиденции Nart есть 10 спальных мест, а 27 июня там ночевали 12 человек, 26 июня – 6 человек, 25 – 18 человек.
„Мы, конечно, доставили кровати, но постоянно столько людей мы принимать не можем, – говорит волонтер Украинского землячества, тоже беженка из Украины, Олёна Боярчук. – Я звонила на Линда, 4, в хостел, но и там находилось 15 человек, они больше принять не могли, люди у них спали на матрасах“. Как объяснила Олёна, с 26 числа уже начали бронировать места волонтеры, которые координируют перемещение беженцев, чтобы в арт-резиденции были готово пространство для ночевки людей. „У нас обычно остаются на 1-2 ночи, смотря как быстро купят билеты“, – говорит Олёна. Она рассказала, что в прошлом году волонтеры общались в чатах в социальных сетях, быстро передавая информацию с российской стороны эстонским волонтерам. Потом все утихло, многие центры помощи беженцам перестали работать.
Сейчас координаторы просят Боярчук принять еще людей, у нее забронированы места уже на два дня вперед. „Людей надо чем-то кормить, они же как выскочили из своих домов, так и все, –говорит Олёна. – У некоторых с собой вообще нет никаких вещей. Размытые паспорта или даже вообще нет документов. Женщина была вчера – у нее кофточка, юбка с собой и все. Пока идут через российскую границу, то люди, конечно, им помогают, дают вещи, еду, чемоданы“.
Боярчук обратилась к руководителю арт-резиденции Йоаханне Раннуле с просьбой помочь в сложившейся ситуации. Йоханна связалась с социальным департаментом Эстонии. Волонтерам предложили координировать действия с центром для беженцев в Йыхви.
Как RusDelfi рассказали в социальном департаменте, свободные места в Йыхви есть, но нужно бронировать их заранее. И лучше, если украинцы на границе сообщают, в чем именно они нуждаются. Сейчас соцдепартмент практически не занимается транзитными беженцами, а помогает тем, кто выбрал Эстонию страной пребывания. Помощь транзитным беженцам, в том числе ночлег, должно организовать местное самоуправление. В Нарве есть социальный приют, его могут задействовать в случае необходимости.
Волонтеры также начали в социальных сетях распространять информацию о том, что есть нуждающиеся в поддержке беженцы из Херсонской области. Для них нужны продукты длительного хранения, такие как супы в банках, консервы, крупы, сахар, чай, кофе. Хлебу и печенью тоже будут рады. Нужна волонтерам также поддержка со стиркой, уборкой, приготовлением еды. „Мы дали информацию, и люди пошли, от чистого сердца приносят продукты, вещи, я очень всем благодарна за это“, – говорит Боярчук.