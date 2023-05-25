25.05.2023, 07:00
ВИДЕО DELFI | „Скоро вырастет огромное количество людей, которые сильно ненавидят русских“. Истории россиян, которые уехали в Эстонию от войны
В авторской передаче Романа Старапопова россияне рассказывают, почему они выступают против войны России в Украине, что происходит на их родине, почему в России не могут свергнуть Путина. Также участники передачи ответили на один из часто задаваемых гражданам РФ вопросов - стыдно ли им за российскую агрессию.
В передаче принимают участие журналист Сергей Ковальченко, блогер Мария Чистякова (Мари Говори), врач-травматолог Андрей Волна, водитель автобуса в транспортном предприятии Алексей Павлов и основатель фактчекерского проекта „Проверено.Медиа“ Илья Бер.
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