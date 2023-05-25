ВИДЕО DELFI | „Скоро вырастет огромное количество людей, которые сильно ненавидят русских“. Истории россиян, которые уехали в Эстонию от войны

В авторской передаче Романа Старапопова россияне рассказывают, почему они выступают против войны России в Украине, что происходит на их родине, почему в России не могут свергнуть Путина. Также участники передачи ответили на один из часто задаваемых гражданам РФ вопросов - стыдно ли им за российскую агрессию.