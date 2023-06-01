Новости Эстонии
01.06.2023, 07:45

Переехавший в Эстонию из РФ Андрей Волна: почему мы в России живем все хуже, а Украина живет все лучше и лучше?

 
Andrei Volna
Andrei Volna
ФОТО: Priit Simson | Delfi Meedia

После начала полномасштабной войны в Украине из России уехали не только политические активисты, но и люди многих других профессий. Из-за своей антивоенной позиции в Таллинне оказался известный российский врач-травматолог Андрей Волна. Он рассказал Delfi о том, как Россия докатилась до агрессии против Украины и почему российское государство сейчас больно фашизмом. А также о своем участии в медицинском расследовании, связанном с отравлением Навального, и о том, что будет с российской медициной в будущем.

Когда вы переехали в Эстонию и почему именно сюда?

Главной причиной этого переезда является война. У меня очень большие связи с Украиной - и родственные, и дружеские. Я многократно бывал в Украине. Я читал лекции для коллег, мы не просто коллеги, а друзья, и я понимал, что Путин начнет эту войну. Знаете, почему? Потому что Украина - это далеко не только Киев, Одесса, Днепр и другие крупные города. Это прежде всего небольшие населенные пункты, деревни. Я достаточно много ездил по стране вместе с друзьями. Мы устраивали семейно-профессиональные велотуры. Я видел, как украинское село поднимается, как оно растет буквально год от года, с 2008 года я был в Украине каждый год и не по одному разу.

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