Переехавший в Эстонию из РФ Андрей Волна: почему мы в России живем все хуже, а Украина живет все лучше и лучше?

Главной причиной этого переезда является война. У меня очень большие связи с Украиной - и родственные, и дружеские. Я многократно бывал в Украине. Я читал лекции для коллег, мы не просто коллеги, а друзья, и я понимал, что Путин начнет эту войну. Знаете, почему? Потому что Украина - это далеко не только Киев, Одесса, Днепр и другие крупные города. Это прежде всего небольшие населенные пункты, деревни. Я достаточно много ездил по стране вместе с друзьями. Мы устраивали семейно-профессиональные велотуры. Я видел, как украинское село поднимается, как оно растет буквально год от года, с 2008 года я был в Украине каждый год и не по одному разу.