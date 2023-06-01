01.06.2023, 07:45
Переехавший в Эстонию из РФ Андрей Волна: почему мы в России живем все хуже, а Украина живет все лучше и лучше?
ФОТО: | Delfi Meedia
После начала полномасштабной войны в Украине из России уехали не только политические активисты, но и люди многих других профессий. Из-за своей антивоенной позиции в Таллинне оказался известный российский врач-травматолог Андрей Волна. Он рассказал Delfi о том, как Россия докатилась до агрессии против Украины и почему российское государство сейчас больно фашизмом. А также о своем участии в медицинском расследовании, связанном с отравлением Навального, и о том, что будет с российской медициной в будущем.
Когда вы переехали в Эстонию и почему именно сюда?