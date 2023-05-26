Переехавший в Эстонию из РФ Алексей Павлов: „Кто считает, что все не так однозначно: чемодан-вокзал-Россия“
В рамках серии интервью „Переехавшие“ россияне рассказывают, почему решились на кардинальные перемены в жизни после полномасштабного вторжения РФ в Украину и переехали в Эстонию. Алексей Павлов работает водителем в транспортном предприятии, в Эстонию перевез жену и двоих детей. В свободное от работы время ведет блог на YouTube и снимает видео в TikTok, где рассказывает о том, что происходит в России.
Чем вы сейчас занимаетесь в Эстонии, где работаете?
В Эстонии я работаю водителем автобуса в транспортном предприятии, а хобби у меня - снимать видео для YouTube и TikTok, где рассказываю правду о России, что происходит, и смотрю на это не глазами пропаганды и Первого канала, а глазами человека, который там жил, который знает, у которого там родственники, мама и брат.
Почему вы выбрали для переезда Эстонию?
Все-таки я родился в городе Пскове, я знаю эту страну с самого детства. И потом, переехав в Петербург, я постоянно навещал город Таллинн. У меня появились здесь друзья-единомышленники, которые переехали сюда из России еще в 2012 году после событий - фальсификации выборов в 2011 и в 2012 годах.
Я у них поинтересовался - ребят, кто требуется в Эстонии. Они говорят - водители автобусов. Я всю жизнь продажами занимался, бизнесом. Пошел отучился на водителя автобуса, прислал CV, и меня взяли в транспортное предприятие. Я приехал, получил рабочую визу, потом вид на жительство, как работник.
Когда вы переехали?
Есть два момента переезда. Это октябрь 2021 года. Это было обусловлено тем, что я понимал - после ареста Алексея Навального страна покатилась куда-то не туда. Было понятно, что что-то он [Путин - прим. ред.] задумывает, если посадил такого человека в тюрьму. Я начал работать в октябре, потом случилось у меня - умер отец 21 февраля. Так сложилось, я поехал в Россию. И я находился там до похорон, а 24 февраля началась война. Я супруге сказал, это было на эмоциях - солнце, наверное, поеду я воевать за Украину. 25 февраля я похоронил отца и последний раз был в России.
Я супруге сказал, это было на эмоциях - солнце, наверное, поеду я воевать за Украину. 25 февраля я похоронил отца и последний раз был в России.
Наверное, это окончательный момент моего переезда, потому что когда я пересек границу Куничина Гора – Койдула, началась новая история. В 12 часов дня 21 февраля я потерял родину, как говорится. И все, вот мой переезд 25 февраля 2022 года.
Недвижимость, имущество - все осталось там?
Недвижимость - да. Остались родственники, за которых я беспокоюсь. Но спасибо эстонскому государству они дали вид на жительство моей семье - жене и двум детям, я их перевез сюда. Они здесь с июня прошлого года.
Вы как россиянин можете объяснить нашим читателям, что сейчас происходит в России?
Если коротко - это фашистское государство, это Италия 37-39 гг. Лаконичнее не скажешь. Это Муссолини и Гитлер в одном флаконе, только современный, с ядерной бомбой, с которым непонятно что делать.
Что бы вы сказали местным русским, которые считают, что не все так однозначно?
Выражусь, как когда-то здесь говорили в 90-м году. Тогда: чемодан-вокзал-Россия. Потому что, ребята, там все однозначно. Там черное и белое, сейчас серого нет. Власть захватили фашисты, которые уничтожают и свой народ - это постоянное повышение пенсионное возраста.
Власть захватили фашисты, которые уничтожают и свой народ - это постоянное повышение пенсионное возраста.
Отец дожил до 69 лет, а пенсионный возраст подняли до 65. То есть 4 года пожил на пенсии, и до свидания. Медицины никакой, врачей не хватает. В Псковской области 2000 врачей не хватает, это только на одну область, представляете как по всей России - 56 субъектов, умножайте минимум 100 с чем-то тысяч.
Зарплаты у врачей по 300 евро. В принципе, ничего там нет. Разрушено полностью, все вывезено. И, ребят, если вам нравится такая Россия, пожалуйста, езжайте туда. Та Россия, которая показана по телевизору, это картинка - не более.
Вы учите эстонский язык?
Да, я учу. МВД мне предоставило бесплатные курсы, я уже получил А1. А2 в процессе. В принципе, человек, который находится в стране, в которой проживает, должен знать ее язык. Я считаю, что не мгновенно, конечно, но хотя бы за 2-3 года он должен его выучить. Удивляют люди, которые здесь живут по 30 лет, но так и не выучили его.
Как вы думаете, вы надолго в Эстонии?
Я думаю, навсегда.
А если правительство в России рухнет, Путин уйдет, умрет, вернетесь в этом случае?
Вы знаете, этот год я думал над тем, что происходит. Этот год ментально был тяжелым вообще во всем: это переезд, это похороны, это война, это сумбур событий, которые не должны были произойти.
Ты понимаешь, что украинцам гораздо хуже, но нам пришлось пройти через это все и в этом году. В 2023 году я говорил с родственниками. Да что далеко ходить, с мамой поговорил. И понял, что люди не до конца сознают, что происходит. Это отсутствие информации, это старость. Я не знаю. Моя страна больна. Я не доктор, чтобы ее лечить. Я могу показать правду через свой ютуб-канал, что происходит.
Моя страна больна. Я не доктор, чтобы ее лечить.
В Европе нас никто не хочет убить. И европейцам показать, что в России не все хорошо. Но лечить, к сожалению, не смогу. Мне 39 лет, я хочу жить. Мне нравится Эстония, я хочу вырастить своих детей в свободной демократической стране, какой я и считаю Эстонию.
Как вы думаете, сколько в России в процентном соотношении, выражаясь вашими словами, больных людей?
Зависит от степени заболевания, скажем так. Образно говоря, „раком“ больны 10%. Это так называемые Z-патриоты, они настроены агрессивно. 20% - это как раз здоровые или несогласные. Большая их часть уехала или замолчала под угрозой жизни. То есть, это тюрьма, пытки или отправка на фронт. Еще и убийства - много конкурентов Путина убили в парадных.
А где-то 60-70% - это больные „тяжелым гриппом“. То есть их можно вылечить, но я не доктор, к сожалению. А так, в общем страна, больна.
Про убийство Бориса Немцова все мы знаем, а вот в „парадных убивали“ - это какие случаи?
Галину Старовойтову убили. Льва Шлосберга не убили, но били дубиной. В 2014 году он с Денисом Камалягиным, моим знакомым, делал расследование про псковских десантников, написали про это книгу.
Алексей Навальный, Дмитрий Быков, Владимир Кара-Мурза, это ж много таких. Всех и не вспомнишь. Сколько в Петербурге подсылали неонацистов, которые избивали активистов. Та же полиция приходила в штабы Навального, била людей дубинами, у некоторых потом были переломы.
Насиловали - полиция сажала людей на гантели за то, что те были не согласны. В Москве человек прочитал антивоенный стих и его изнасиловали гантелей в полицейском участке. Этого много, и этого не видно в Европе, но к сожалению, в стране это есть.
В Москве человек прочитал антивоенный стих и его изнасиловали гантелей в полицейском участке.
Я часто бываю в Украине, от украинцев такое слышу, что россияне должны сами свергнуть Путина. Почему не свергнут, тоже задаются вопросом. Переадресую его вам - почему?
Это очень сложный вопрос и он состоит из многих факторов. Я, наверное, в силу своей молодости, кто-то из политиков 2000-х в силу своей недальнозоркости упустили власть. Власть упущена не в 2012 году, не в 2014-м, не в 2018-м. Она упущена где-то в 2003-2004 году. Все было понятно, когда в 2003 году конституционное большинство получила „Единая Россия“.
Она могла протащить любой закон в парламент или дальше. Принять закон, у них конституционное большинство, они сказали „да“, и все - закон пошел. Потом был Беслан. Кто-то связал это с Бесланом, когда стреляли из танков, типа освобождая захваченных детей в школе. Тогда около 300 человек погибло. Путин тогда сказал: „Ой, надо отменить выборы губернаторов“. Все тогда все и закончилось.
Потому что губернаторы имели какую-то силу на местах, потому что их избирал народ, за ними были люди, они могли как-то на что-то повлиять. В принципе, после этого все закончилось. А потом в 2008 году пришел Дмитрий Медведев, тогда все подумали: либерализация власти, оттепель, все, мы будем жить хорошо.
Но потом 2011-2012 годы, фальсификация на выборах, и все стало понятно. Потом Крым, после было понятно, что произойдет дальше. Почему не свергли - в 2012-2011 годах не дожали. Я выходил на митинги, они стали их подавлять все жестче и жестче. ОМОН хватал и забивал людей. Не знаю, трусость это или не трусость, скорее инстинкт самосохранения.
Сравнивать Украину и Россию вообще не стоит. У них своя страна уже с 1991 года, а Россия немного расслабилась от совкового тоталитаризма, а потом опять. Представляете, в России 2 млн силовиков, как это свергнуть?
Сравнивать Украину и Россию вообще не стоит. У них своя страна уже с 1991 года, а Россия немного расслабилась от совкового тоталитаризма, а потом опять.
Ты начинаешь что-то в одном месте, а в других поясах спецназ пришел и забил твоих координаторов, арестовал, нейтрализовал. Не собраться, слишком большая страна. И Путин планомерно - это у него получилось - обезглавил оппозицию. Убийство Немцова, разрушение штабов Навального.
Там очень сильный репрессивный аппарат. Почему я сравнил Путина с Муссолини и Гитлером? Тут ОМОН, а там коричневорубашечники, которые помогали Гитлеру справляться с неугодными.
Я вам задам короткий вопрос, а вы ответите на него, как понимаете. Вам не стыдно?
Я даже понимаю, о чем. Я сделал, может быть, недостаточно, но все, что мог. Мне не стыдно перед своими детьми, мне стыдно, что моя страна напала на Украину.
Но виновен ли я? Я ответственен, но невиновен. И мне не стыдно. Я старался, выходил на митинги, делал, что мог, по-своему. И сейчас делаю, что могу, по-своему. Мне не стыдно, я ответственен не в полной мере, но у каждого своя ответственность.
Серия интервью „Переехавшие“ создана в рамках авторской передачи Романа Старапопова о россиянах, которые рассказывают, почему они выступают против войны России в Украине, что происходит на их родине и почему в России не могут свергнуть Путина. Также участники передачи ответили на один из часто задаваемых гражданам РФ вопросов - стыдно ли им за российскую агрессию. В передачу вошли не все вопросы и ответы, но они представлены в этом интервью. Смотрите передачу.