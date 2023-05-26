Переехавший в Эстонию из РФ Алексей Павлов: „Кто считает, что все не так однозначно: чемодан-вокзал-Россия“

Недвижимость - да. Остались родственники, за которых я беспокоюсь. Но спасибо эстонскому государству они дали вид на жительство моей семье - жене и двум детям, я их перевез сюда. Они здесь с июня прошлого года.

Наверное, это окончательный момент моего переезда, потому что когда я пересек границу Куничина Гора – Койдула, началась новая история. В 12 часов дня 21 февраля я потерял родину, как говорится. И все, вот мой переезд 25 февраля 2022 года.

Я супруге сказал, это было на эмоциях - солнце, наверное, поеду я воевать за Украину. 25 февраля я похоронил отца и последний раз был в России.

Есть два момента переезда. Это октябрь 2021 года. Это было обусловлено тем, что я понимал - после ареста Алексея Навального страна покатилась куда-то не туда. Было понятно, что что-то он [Путин - прим. ред.] задумывает, если посадил такого человека в тюрьму. Я начал работать в октябре, потом случилось у меня - умер отец 21 февраля. Так сложилось, я поехал в Россию. И я находился там до похорон, а 24 февраля началась война. Я супруге сказал, это было на эмоциях - солнце, наверное, поеду я воевать за Украину. 25 февраля я похоронил отца и последний раз был в России.

Я у них поинтересовался - ребят, кто требуется в Эстонии. Они говорят - водители автобусов. Я всю жизнь продажами занимался, бизнесом. Пошел отучился на водителя автобуса, прислал CV, и меня взяли в транспортное предприятие. Я приехал, получил рабочую визу, потом вид на жительство, как работник.

Все-таки я родился в городе Пскове, я знаю эту страну с самого детства. И потом, переехав в Петербург, я постоянно навещал город Таллинн. У меня появились здесь друзья-единомышленники, которые переехали сюда из России еще в 2012 году после событий - фальсификации выборов в 2011 и в 2012 годах.

В Эстонии я работаю водителем автобуса в транспортном предприятии, а хобби у меня - снимать видео для YouTube и TikTok, где рассказываю правду о России, что происходит, и смотрю на это не глазами пропаганды и Первого канала, а глазами человека, который там жил, который знает, у которого там родственники, мама и брат.

Чем вы сейчас занимаетесь в Эстонии, где работаете?

Вы как россиянин можете объяснить нашим читателям, что сейчас происходит в России?

Если коротко - это фашистское государство, это Италия 37-39 гг. Лаконичнее не скажешь. Это Муссолини и Гитлер в одном флаконе, только современный, с ядерной бомбой, с которым непонятно что делать.

Что бы вы сказали местным русским, которые считают, что не все так однозначно?

Выражусь, как когда-то здесь говорили в 90-м году. Тогда: чемодан-вокзал-Россия. Потому что, ребята, там все однозначно. Там черное и белое, сейчас серого нет. Власть захватили фашисты, которые уничтожают и свой народ - это постоянное повышение пенсионное возраста.

Власть захватили фашисты, которые уничтожают и свой народ - это постоянное повышение пенсионное возраста.

Отец дожил до 69 лет, а пенсионный возраст подняли до 65. То есть 4 года пожил на пенсии, и до свидания. Медицины никакой, врачей не хватает. В Псковской области 2000 врачей не хватает, это только на одну область, представляете как по всей России - 56 субъектов, умножайте минимум 100 с чем-то тысяч.

Зарплаты у врачей по 300 евро. В принципе, ничего там нет. Разрушено полностью, все вывезено. И, ребят, если вам нравится такая Россия, пожалуйста, езжайте туда. Та Россия, которая показана по телевизору, это картинка - не более.

Вы учите эстонский язык?

Да, я учу. МВД мне предоставило бесплатные курсы, я уже получил А1. А2 в процессе. В принципе, человек, который находится в стране, в которой проживает, должен знать ее язык. Я считаю, что не мгновенно, конечно, но хотя бы за 2-3 года он должен его выучить. Удивляют люди, которые здесь живут по 30 лет, но так и не выучили его.

Как вы думаете, вы надолго в Эстонии?

Я думаю, навсегда.

А если правительство в России рухнет, Путин уйдет, умрет, вернетесь в этом случае?

Вы знаете, этот год я думал над тем, что происходит. Этот год ментально был тяжелым вообще во всем: это переезд, это похороны, это война, это сумбур событий, которые не должны были произойти.