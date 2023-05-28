Переехавший в Эстонию из РФ Сергей Ковальченко: в России все идет к катастрофе, несмотря на то, что вам говорит телевизор

Одна очень хорошая знакомая предположила, что скоро в метро появятся люди с ранениями после этой войны. И как другие пассажиры будут к этому относиться? Но я так понимаю, что Москву и Петербург не сильно затронула мобилизация. Это специально для того, чтобы столицы не бунтовали, потому что революция всегда происходит в столичных городах.

Мы знаем уже, что есть уголовные дела, по которым у нелояльных родителей отнимали детей. Об этом знают, и люди 300 раз подумают, прежде чем с тобой говорить о войне, не понимая того, как ты отреагируешь и какие последствия их могут ожидать. Если ты человек знакомый, проверенный, да, конечно, с тобой поговорят. Но вот эта стена молчания, как в худшие советские времена, она уже растет.

Что касается человеческих отношений: люди перестали разговаривать с незнакомыми или малознакомыми людьми о каких-то чувствительных вещах, потому что появились стукачи, которые могут донести на тебя за какие-то „неправильные“ высказывания про так называемую „специальную военную операцию“ и Владимира Путина.

После введения санкций хорошее спиртное завозят по „параллельному импорту“ и сейчас оно, по моим наблюдениям стоит ровно в два раза дороже, чем в Эстонии.

Мне прислали фотографию из Питера - в магазинах начали продавать яйца поштучно. Из петербургского магазина „Лента“ прислали фото пачки сливочного масла, которая запаяна в пластиковый „пуленепробиваемый“ брикет с шильдой. Получается, что в магазинах начали воровать масло, потому что оно стало кому-то не по карману. Продукты с начала войны очень сильно подорожали. После введения санкций хорошее спиртное завозят по „параллельному импорту“ и сейчас оно, по моим наблюдениям стоит ровно в два раза дороже, чем в Эстонии. Смотрите на полку магазина, видите бутылку, умножаете на два - вот вам и ее цена в России. То же касается красной рыбы, которая стоит в Петербурге более чем в два раза дороже, чем в Таллинне.

В России сейчас очень тяжелая ситуация. Внешне все достаточно спокойно, несмотря на то, что идет страшная война. И пока явных видимых проявлений нет, особенно в крупных городах, в том же родном в Петербурге, но уже есть „звоночки“, которые сложно спрятать.

Потому что близко, потому что знакомо. В Эстонии я первый раз был в начале 80-х годов с родителями, и мы ездили сюда регулярно. Сейчас у меня была пятилетняя шенгенская эстонская виза. Поэтому я как-то и не думал ни о какой другой стране.

Обращаясь к местным русским, которые думают, что не все так однозначно, что бы ты им сказал?

Первое, что я могу сказать, - все очень однозначно, абсолютно однозначно, как бы кто вам что не говорил. Россия 24 февраля 2022 года совершила акт агрессии и начала братоубийственную бессмысленную войну. Вина за колоссальные жертвы года войны - целиком и полностью лежит на России и главным образом на руководстве страны.

И это страшно, потому, что до войны, у меня, как у человека, который жил в России, до последнего была какая-то надежда, даже несмотря на то, что режим скатывался уже долгие годы к этому состоянию, к этой агрессии.

Но всегда остается надежда на то, что даже диктаторы стареют, и может быть, в возрасте, в котором сейчас находится Владимир Путин (в октябре 2023 года ему исполнится 71 год), не принимают уже такие решения. Надеялся на то, что Россия страна немолодая, у нас нет огромного количества молодых мужчин, и просто некому будет воевать. В целом, есть какие-то объективные причины для того, чтобы не начинать эту войну. Их были тысячи: начиная от моральных и заканчивая какими-то прагматическими причинами.

Права политолог Екатерина Шульман, которая сказала, что он (Владимир Путин) опрокинул на наше поколение большую бетонную плиту, откуда мы будем очень долго выбираться. То есть, сейчас, пока не закончится война, у нас нет морального будущего. И от этого очень горько и обидно, потому что Россия не заслужила этого всего - того, что с ней сейчас делают.

В России все идет к катастрофе, несмотря на то, что вам говорит телевизор, который вы смотрите через VPN и тарелки, несмотря на те глупости, которые вам говорят знакомые, которые там живут, о том, что там ничего не изменилось, - это неправда.

В России все идет к катастрофе, несмотря на то, что вам говорит телевизор.