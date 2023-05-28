Переехавший в Эстонию из РФ Сергей Ковальченко: в России все идет к катастрофе, несмотря на то, что вам говорит телевизор
В рамках серии интервью „Переехавшие из России“ россияне рассказывают, почему решились на кардинальные перемены в жизни после полномасштабного вторжения РФ в Украину и переехали в Эстонию. Журналист Сергей Ковальченко рассказывает о том, что происходит в России после того, как она напала на Украину. В частности, почему он и его соратники, которые покинули Россию, не могут поехать и свергнуть Путина.
Почему для переезда выбрал Эстонию?
Потому что близко, потому что знакомо. В Эстонии я первый раз был в начале 80-х годов с родителями, и мы ездили сюда регулярно. Сейчас у меня была пятилетняя шенгенская эстонская виза. Поэтому я как-то и не думал ни о какой другой стране.
Что сейчас происходит в России?
В России сейчас очень тяжелая ситуация. Внешне все достаточно спокойно, несмотря на то, что идет страшная война. И пока явных видимых проявлений нет, особенно в крупных городах, в том же родном в Петербурге, но уже есть „звоночки“, которые сложно спрятать.
Мне прислали фотографию из Питера - в магазинах начали продавать яйца поштучно. Из петербургского магазина „Лента“ прислали фото пачки сливочного масла, которая запаяна в пластиковый „пуленепробиваемый“ брикет с шильдой. Получается, что в магазинах начали воровать масло, потому что оно стало кому-то не по карману. Продукты с начала войны очень сильно подорожали. После введения санкций хорошее спиртное завозят по „параллельному импорту“ и сейчас оно, по моим наблюдениям стоит ровно в два раза дороже, чем в Эстонии. Смотрите на полку магазина, видите бутылку, умножаете на два - вот вам и ее цена в России. То же касается красной рыбы, которая стоит в Петербурге более чем в два раза дороже, чем в Таллинне.
После введения санкций хорошее спиртное завозят по „параллельному импорту“ и сейчас оно, по моим наблюдениям стоит ровно в два раза дороже, чем в Эстонии.
Что касается человеческих отношений: люди перестали разговаривать с незнакомыми или малознакомыми людьми о каких-то чувствительных вещах, потому что появились стукачи, которые могут донести на тебя за какие-то „неправильные“ высказывания про так называемую „специальную военную операцию“ и Владимира Путина.
Мы знаем уже, что есть уголовные дела, по которым у нелояльных родителей отнимали детей. Об этом знают, и люди 300 раз подумают, прежде чем с тобой говорить о войне, не понимая того, как ты отреагируешь и какие последствия их могут ожидать. Если ты человек знакомый, проверенный, да, конечно, с тобой поговорят. Но вот эта стена молчания, как в худшие советские времена, она уже растет.
Одна очень хорошая знакомая предположила, что скоро в метро появятся люди с ранениями после этой войны. И как другие пассажиры будут к этому относиться? Но я так понимаю, что Москву и Петербург не сильно затронула мобилизация. Это специально для того, чтобы столицы не бунтовали, потому что революция всегда происходит в столичных городах.
Обращаясь к местным русским, которые думают, что не все так однозначно, что бы ты им сказал?
Первое, что я могу сказать, - все очень однозначно, абсолютно однозначно, как бы кто вам что не говорил. Россия 24 февраля 2022 года совершила акт агрессии и начала братоубийственную бессмысленную войну. Вина за колоссальные жертвы года войны - целиком и полностью лежит на России и главным образом на руководстве страны.
И это страшно, потому, что до войны, у меня, как у человека, который жил в России, до последнего была какая-то надежда, даже несмотря на то, что режим скатывался уже долгие годы к этому состоянию, к этой агрессии.
Но всегда остается надежда на то, что даже диктаторы стареют, и может быть, в возрасте, в котором сейчас находится Владимир Путин (в октябре 2023 года ему исполнится 71 год), не принимают уже такие решения. Надеялся на то, что Россия страна немолодая, у нас нет огромного количества молодых мужчин, и просто некому будет воевать. В целом, есть какие-то объективные причины для того, чтобы не начинать эту войну. Их были тысячи: начиная от моральных и заканчивая какими-то прагматическими причинами.
Права политолог Екатерина Шульман, которая сказала, что он (Владимир Путин) опрокинул на наше поколение большую бетонную плиту, откуда мы будем очень долго выбираться. То есть, сейчас, пока не закончится война, у нас нет морального будущего. И от этого очень горько и обидно, потому что Россия не заслужила этого всего - того, что с ней сейчас делают.
В России все идет к катастрофе, несмотря на то, что вам говорит телевизор, который вы смотрите через VPN и тарелки, несмотря на те глупости, которые вам говорят знакомые, которые там живут, о том, что там ничего не изменилось, - это неправда.
В России все идет к катастрофе, несмотря на то, что вам говорит телевизор.
Потому что про свою страну принято всегда говорить хорошо. Я вам могу рассказать, о том, что мне говорят люди из России - пошли гробы. В маленькие городки, в предместья Петербурга они идут уже ритмично, проходят постоянные похороны. А готовы ли вы воспринимать эти жертвы в 21 веке как адекватные? Потому что нет ничего ценнее, чем человеческая жизнь. Все остальное существует только в ее рамках.
Например - ваш ребенок пошел на войну, погиб, и самое главное, непонятно за что. В Украине люди понимают, когда они хоронят своих военных, что они погибли за родину. А у нас в России, я себя не отделяю от нее, вот эти так называемые „наши ребята“ - это уже мем такой, которые погибли... да непонятно, за что они погибли, они просто погибли, придя в чужую страну захватчиками, оккупантами, и все. Поймите это! Нет никакого смысла в этой войне. Подумайте сами - нет никакого смысла, сидя в благополучной Эстонии, в тихой, спокойной, где 15 видов помидоров в каждом магазине и уже появилась клубника, нет никакого ответа на вопрос, зачем эта война. Она бессмысленная, беспощадная, агрессивная и ужасная, и она должна закончится. Я каждый день с утра думаю - когда это все закончится?
А когда - есть ответ на этот вопрос?
Ты знаешь, есть несколько ответов на этот вопрос. Некоторые эксперты считают, что война закончится в этом году, потому что Россия выдохнется. У меня более скептическое к этому отношение, потому что я вижу, что сейчас снова начинается так называемая мобилизация. Медведеву дана команда набрать 400 000 добровольцев, но это невозможно, потому что за 2022 год набрали всего 20 000, и после этого пришлось объявлять мобилизацию. Это будет просто мобилизация, замаскированная под набор добровольцев. Сейчас с 1 апреля начнется призыв на срочную службу, а через два месяца, когда призыв закончится, они начнут мобилизацию.
Всех солдат-срочников будут заставлять добровольно-принудительно подписывать контракты, только самые стойкие смогут этого не сделать, потому что людей будут прессовать.
Всех солдат-срочников будут заставлять добровольно-принудительно подписывать контракты, только самые стойкие смогут этого не сделать, потому что людей будут прессовать.
Дальше - опять будут „причесывать“ маленькие городки, - всех, кого не забрали сейчас. Потом, конечно, пойдут в большие города-миллионники. Я думаю, что начнут с сибирских городов, которые подальше от центра. И в последний момент, когда уже не останется солдат, они будут забирать Москву и Петербург, потому что я не вижу никаких признаков того, что Владимир Путин собирается остановится.
Недавно он встречался с российским бизнесом. Его доклад был совершенно шизофренический, как будто нет никакой войны - все хорошо, с российской экономикой все прекрасно. Это смотрелось как какая-то фантасмагория. Поэтому по внешним проявлениям я считаю, что в этом году война точно не закончится, к сожалению.
Мне бы хотелось ошибаться, я очень хочу ошибиться. Я буду счастлив ошибиться. И тот день, когда она закончится, будет самый счастливый день для всех людей на Земле.
Во всяком случае в Евразии, на этой части суши, для людей в Эстонии, которые тоже болеют за Украину. И для россиян. Потому что, согласно последнему опросу Russian Field, 68% россиян хотят, чтобы мир был заключен немедленно. Прямо отвечать, что они против войны, люди боятся. Когда им звонят по телефону и спрашивают, вы „за“ или „против“, то, конечно, они отвечают, что „за“.
Потому что тебе звонят домой по твоему телефону, и если ты скажешь, что „против“, то к тебе могут прийти. Только самые смелые отвечают, что они против. Остальные просто отказываются отвечать на эти вопросы. К сожалению, это уже жизнь не в авторитарном, а в тоталитарном государстве, которое требует тотального подчинения, есть только черное и белое, есть только враги России и те, кто поддерживает президента. Других мнений нет.
На что живешь?
Живу я на свои небольшие сбережения.
Насколько их хватит?
Надеюсь, что мне не придется опустится до нуля, и я начну что-то зарабатывать. Я не то чтобы надеюсь, я уже планирую какие-то проекты, у меня есть возможность зарабатывать. Самое главное, что я понял здесь, - я все-равно востребован. Я веду свой телеграмм-канал „Занимательная Эстония“, меня как эксперта и журналиста приглашают на местное телевидение. Много выступаю на ютуб-каналах.
Я абсолютно не чувствую себя человеком, который сидит и ничего не делает. Каждый день что-то делаю полезное, и на самом деле меня это вдохновляет. Ты приезжаешь в другую страну - не надо путать туризм с эмиграцией - и ты начинаешь все с нуля, как будто вышел с роддома. А сейчас уже прошло полгода, и я понимаю, что ничего страшного нет, я прорвусь.
Как ты смотришь на решение властей, чтобы ограничить некоторые права россиян. Например, владение недвижимостью, оружием?
По поводу недвижимости я скажу так - есть законодательство, согласно которому частная собственность незыблема, и с этим ничего нельзя поделать. Люди купили недвижимость, отнимать ее нельзя.
Я помню свои впечатления от поездки на Кипр, где с 70-х годов, когда велись боевые действия между турками и греками, с тех пор стоит нетронутым целый турецкий квартал в греческой части острова.
Эти дома уже покрылись пылью. Там ничего нельзя трогать. И греки говорят - это частная собственность турок. Поэтому я думаю, что людям, которые приобрели недвижимость, нужно позволить платить за это жилье и за коммунальные услуги. И это для Эстонии будет нормально, потому что не будет просроченных платежей.
Что касается оружия - наверное, Эстония это не самая опасная страна, мягко говоря. Вот мы ходим в баню, даже шкафчики не закрываем. Ну что мы, с пистолетами туда пойдем? Я не представляю, зачем мне здесь пистолет? Друзья мои, зачем вам это оружие, по большому счету? Люди военные, резервисты, кто действительно занимается стрельбой профессионально, состоит в Кайтселийте, могут дома что-то хранить в сейфе. Но я против массового разрешения на оружие, я не понимаю, для чего оно людям в быту.
Я часто бываю в Украине и неоднократно слышал такое мнение, что русские сами должны свергнуть Путина. Переадресую тебе этот вопрос: почему вы, россияне, не пойдете и не свергните Путина?
Давай разделять вину и ответственность. Потому что вина - это индивидуальная история, а ответственность - общая. Естественно, я согласен, что общая ответственность россиян как граждан страны, которая совершила агрессию, безусловна.
По поводу свергнуть Путина - все это началось не сегодня. Я сейчас прикидываю, так как в политической журналистике уже более 20 лет. С 2008 года, я бы даже сказал с Мюнхенской речи, государство шло к этому целенаправленно.
С 2012 года в России была принята куча репрессивных законов. Ты не можешь фактически ничего сделать против государства. В Грузии недавно были протесты, и там летали коктейли Молотова, была заруба с полицией, но фактически это все административное правонарушение - людей заберут в полицию, оштрафуют и отпустят.
В России один мой коллега - здоровый парень, на протестах 2021 года закрыл собой девушку от полицейских дубинок. Четверо полицейских пытались бить одну девушку. Его за это задержали.
Первый раз была административка. Когда его задержали второй раз, то его уже запомнили и отвезли подальше от Петербурга в Кронштадт. Он был вынужден уехать из России, потому что третье задержание - это уже уголовная ответственность, от 5 до 7 лет лишения свободы.
История про пластиковый стаканчик, который летел в полицейского и нанес ему такие моральные страдания, что человек, кинувший стаканчик, сел в тюрьму на 3 года. Понимаете, они нагнали страху на людей. Люди боятся сделать любое движение. Если кто жил в Советском Союзе, он меня поймет. Потому что в СССР не было протестов. Тогда государство тотально задавило всех недовольных, и ты не мог пошевелиться.
Вот в России сейчас такая история. Мы не можем поехать и свергнуть Путина, потому что это нереально, нас всех арестуют намного раньше. И в этой ситуации люди вынуждены просто выживать в России, сохранять себя. В Москве и частично в Петербурге стоит китайская система распознавания лиц. Людям в Украине надо рассказать, что в России есть политическая полиция, центр по борьбе с экстремизмом, который целенаправленно занимается политическими активистами.
Мы не можем поехать и свергнуть Путина, потому что это нереально, нас всех арестуют намного раньше.
Как только ты выйдешь из подъезда своего дома на протест, тебя возьмут сразу, во дворе. Всех распихают по автозакам еще до того, как начнется акция. То есть власть еще настолько не дрогнула, чтобы толпа могла ее сместить.
Окно возможностей, к сожалению, закрыто, поэтому россияне, которые сейчас против, их задача - просто выжить и сохраниться до появления этого окна возможностей, которое рано или поздно откроется. Потому что Россией руководят старые люди. Он все равно умрет, не сможет жить вечно. А люди, которым придется потом все это разгребать, всю эту страшную историю, строить новую страну, договариваться с мировым сообществом после того, как закончится война, - этим людям сейчас нужно выжить.
Я убежден, что это в конечном итоге все равно произойдет так, что Россия отойдет на границы 1991 года. Я думаю, что людям в России будет не принципиален тот же Крым, потому что страна будет лежать в экономических руинах и ей самой надо будет думать, как сохраниться.
А потом нужно будет договариваться о репарациях, восстанавливать Украину, восстанавливать российскую экономику. Кому-то это нужно будет делать.
Поэтому давайте пожелаем вместе этим людям сохраниться. Я понимаю, что многим сейчас не с руки желать добра русским людям, потому что каждый день вы видите убитых и это страшно, горько и больно.
Но поверьте, что все равно за войной придет мир, и кто-то этот мир должен будет строить. Вот что я вам хочу сказать, я вам сочувствую, как могу. Я ничего не могу сказать в наше оправдание, потому что нет этому оправдания.
Я задам короткий вопрос, а ты ответь, как ты его понимаешь. Тебе стыдно?
Стыдно, конечно. А как же. Я ведь часть того народа, который живет за рекой Нарова. Я русский и я жил там 46 лет. И конечно, наверное, что-то я не доделал, что-то сделал не так, и вот этот ужас случился.
Наверное, надо было как-то это делать по-другому. Наверное, мы не влезли в это окно возможностей в 2012 году, когда были протесты. Наша оппозиционное общество было слабым и разобщенным, а нужно было сплотиться.
Я всегда привожу пример поляков и Круглый стол (переговоры между властями Польской Народной Республики и оппозиционным профсоюзом „Солидарность“ в 1989 году - прим. ред.), когда они сказали - давайте сначала освободим Польшу от коммунистов, а потом разругаемся все в пух и прах, как это умеют все славяне.
У нас сейчас фактически нет оппозиции, которая может даже сплотиться, и, находясь за границей, люди не могут сказать: „Давайте забудем про это все, сейчас главное, чтобы пал режим Путина“.
24 февраля по большому счету все обнулило, надо думать только об этом, а не о том, кто больше оппозиционер, а кто меньше, кто великий оппозиционер, а кто не великий оппозиционер.
Надо протрезветь политически, и просто, усмирив гордыню, забыв про старые склоки, сделать такой же Круглый стол, как был у поляков. И если российская оппозиция сумеет о себе серьезно заявить, тогда на нее и Европа обратит внимание, как на белорусский офис Тихановской.
Если российская оппозиция сумеет о себе серьезно заявить, тогда на нее и Европа обратит внимание, как на белорусский офис Тихановской.
Когда такое, будет, они скажут: „Молодцы, вы хотя бы сумели сплотиться, а теперь мы будем с вами разговаривать“. Пока разговаривать не с кем, и это печально. Полный Вильнюс оппозиционеров, а разговаривать не с кем. Потому что все разругались. Ребята, черт возьми, вам шашечки или ехать? Есть такая русская поговорка. Все, что я могу сказать.
Серия интервью „Переехавшие“ создана в рамках авторской передачи Романа Старапопова о россиянах, которые рассказывают, почему они выступают против войны России в Украине, что происходит на их родине и почему в России не могут свергнуть Путина. Также участники передачи ответили на один из часто задаваемых гражданам РФ вопросов - стыдно ли им за российскую агрессию. В передачу вошли не все вопросы и ответы, но они представлены в этом интервью. Смотрите передачу.