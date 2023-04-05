Международная федерация борьбы официально допустила к соревнованиям спортсменов из России и Беларуси

Борцы из россии и белоруссии могут участвовать в международных соревнованиях под эгидой UWW (Объединенного мира борьбы) в нейтральном статусе. Это решение поддержали члены организации на внеочередном заседании, сообщается на официальном сайте UWW. Однако остальные санкции, согласно рекомендациям МОК, остаются в силе.

Решение о допуске конкретных борцов будет принимать „независимая панель“, которая вскоре будет сформирована. Вернуться к соревнованиям не смогут спортсмены из России и Беларуси, которые входят в ряды армий своей страны, спецназовцами или другими силовиками.

В конце марта 2023 года МОК рекомендовал международным спортивным федерациям разрешить спортсменам выступать под нейтральным флагом. После этого международные федерации настольного тенниса и тхэквондо решили вернуть атлетов из этих стран в соревнования как нейтральные.

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