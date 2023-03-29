ПОДКАСТ | Россию допустят на Олимпиаду. Почему это решение никому не понравилось(15)
Российские и белорусские спортсмены смогут принять участие в Олимпийских играх. Правда, с серьезными ограничениями. Журналисты RusDelfi обсуждают решение Международного олимпийского комитета, которое критикуют как в Европе, так и в России.
Во вторник Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) сообщил о допуске российских спортсменов до международных соревнований. Однако для этого нужно соблюсти ряд условий:
выступления в нейтральном статусе без гимна и любой символики
без командных видов спорта (футбол, баскетбол) и без соревнований в команде (эстафеты)
запрещено участие спортсменов, поддерживающих войну
запрещено участие тем, кто имеет контракт с военными организациями и национальными службами безопасности (ЦСКА и „Динамо“)
„Это решение вынуждает украинских спортсменов бойкотировать Олимпиаду. Оно по умолчанию вводит украинские спортивные организацию в активную позицию - или устраивай бойкот, или смиряйся. Потому что у меня, к примеру, возникают вопросы, как боксеры из Украины и России будут соревноваться в ринге?“ - комментирует Андрей Шумаков.
„Это решение никому не понравится. С обеих сторон говорят, что это неправильное решение. С моей точки зрения, это показывает, что решение разумное и компромиссное. В конечном счете, звучала важная идея - Олимпийские игры это про спорт. Кроме командных видов спорта - побеждает конкретный спортсмен, а не страна. Он может выступать под разными флагами, под нейтральным флагом, так было всегда“, - продолжает Станислав Мереминский.
Главное в ограничениях МОК - запрет на участие спортсменов, которые связаны контрактом с армией (ЦСКА) или МВД („Динамо“). Таких спортсменов очень много, хотя никто из них и не служил в настоящей армии. Эти организации спонсируют олимпийцев, помогая выступать на турнирах. Например, на Олимпиаде в Токио армейцы выиграли 45 медалей, динамовцы 29.
„Думаю, для России - это не самая большая проблема. Никто не мешает перевести спортсменов из ЦСКА в условный „Газпром“. Изменит ли это что-то для МОК? Неизвестно“, - добавил Шумаков.
Российская сторона раскритиковало решение МОК. „Критерии МОК – это нарушение прав человека, дискриминация. Цель – нанести урон российскому спорту в целом“, - ответил президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков. Спортивные эксперты недовольны дискриминации по видам спорта. Министр МВД Германии Нэнси Фезер считает, что „решение МОК является пощечиной для украинских спортсменов“. Украинская сторона пока не комментировала ситуацию.