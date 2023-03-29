ПОДКАСТ | Россию допустят на Олимпиаду. Почему это решение никому не понравилось

Во вторник Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) сообщил о допуске российских спортсменов до международных соревнований. Однако для этого нужно соблюсти ряд условий:

выступления в нейтральном статусе без гимна и любой символики

без командных видов спорта (футбол, баскетбол) и без соревнований в команде (эстафеты)

запрещено участие спортсменов, поддерживающих войну

запрещено участие тем, кто имеет контракт с военными организациями и национальными службами безопасности (ЦСКА и „Динамо“)

„Это решение вынуждает украинских спортсменов бойкотировать Олимпиаду. Оно по умолчанию вводит украинские спортивные организацию в активную позицию - или устраивай бойкот, или смиряйся. Потому что у меня, к примеру, возникают вопросы, как боксеры из Украины и России будут соревноваться в ринге?“ - комментирует Андрей Шумаков.

„Это решение никому не понравится. С обеих сторон говорят, что это неправильное решение. С моей точки зрения, это показывает, что решение разумное и компромиссное. В конечном счете, звучала важная идея - Олимпийские игры это про спорт. Кроме командных видов спорта - побеждает конкретный спортсмен, а не страна. Он может выступать под разными флагами, под нейтральным флагом, так было всегда“, - продолжает Станислав Мереминский.

Главное в ограничениях МОК - запрет на участие спортсменов, которые связаны контрактом с армией (ЦСКА) или МВД („Динамо“). Таких спортсменов очень много, хотя никто из них и не служил в настоящей армии. Эти организации спонсируют олимпийцев, помогая выступать на турнирах. Например, на Олимпиаде в Токио армейцы выиграли 45 медалей, динамовцы 29.

„Думаю, для России - это не самая большая проблема. Никто не мешает перевести спортсменов из ЦСКА в условный „Газпром“. Изменит ли это что-то для МОК? Неизвестно“, - добавил Шумаков.