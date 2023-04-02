Польша готова допустить фехтовальщиков из России, если они осудят войну

В федерации заявили, что имеют право контролировать выполнение спортсменами обеих стран всех перечисленных в рекомендациях Международного олимпийского комитета критериев.

„Польская федерация фехтования сохраняет намерение организовать этап Кубка мира в Познани, следуя критериям допуска спортсменов из России и Беларуси, предусмотренным рекомендациями Международного олимпийского комитета (МОК) от 28 марта“, – говорится в заявлении.

Для допуска к соревнованиям в Польше спортсмены и вспомогательный персонал, имеющие российский или белорусский паспорт, должны будут подать письменное заявление, в котором укажут, что соответствуют условиям нейтралитета, не поддерживают войну, не являются военнослужащими и не работают в российских или белорусских вооруженных силах или органах национальной безопасности.

Во время соревнований будет запрещено вывешивать флаги, воспроизводить гимны и демонстрировать национальные цвета и любые другие опознавательные знаки России и Белоруссии. На турнире нельзя будет присутствовать официальным представителям этих стран.

Этап Кубка мира по фехтованию на рапирах среди женщин, который состоится в Познани с 21 по 23 апреля, является квалификационным на Олимпийские игры 2024 года.

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