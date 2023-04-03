Сборные Латвии и Словакии не будут вызывать хоккеистов из КХЛ для участия в ЧМ-2023
Федерация хоккея Латвии не будет вызывать игроков из КХЛ в национальную сборную на предстоящий чемпионат мира, который с 12 по 28 мая пройдет в Риге и Тампере. Об этом сообщает латвийский Delfi.
В нынешнем сезоне в чемпионате КХЛ выступали два представителя Латвии – вратарь Янис Калниньш (“Амур“) и нападающий Николай Елисеев (“Адмирал“).
„Калниньш и Елисеев не будут вызваны в сборную Латвии для подготовки к чемпионату мира-2023“, – сообщил генеральный секретарь LHF Робертс Плявейс.
В активе 28-летнего Елисеева - 22 (11+11) в 63 матчах чемпионата КХЛ. В семи матчах плей-офф нападающий „Адмирала“ забросил одну шайбу. В прошлом сезоне Елисеев играл в рижском „Динамо“ и шведском МОДО.
31-летний Калниньш в 34 матчах за „Амур“ в среднем пропускал по 2,52 шайбы и отражал 92.19% бросков. Для вратаря это был первый сезон за „Амур“ - ранее несколько лет играл в „Йокерите“, в прошлом сезоне - в Финляндии и Швеции.
В этом сезоне „Адмирал“ тренирует латвийский специалист Леонид Тамбиев, контракт с которым продлен еще на один сезон. Под руководством Тамбиева клуб из Владивостока в регулярном чемпионате занял 7-е место в Восточной конференции и впервые в истории добрался до второго раунда Кубка Гагарина. Тогда как хабаровский „Амур“ занял 10-е место в Восточной конференции и не попал в плей-фф.
На групповом этапе ЧМ-2023 сборная Латвии сыграет в Риге против Канады, Чехии, Швейцарии, Словакии, Норвегии, Казахстана и Словении. В плей-офф попадут 4 лучших команды.
Также стало известно, что сборная Словакии тоже не будет вызывать хоккеистов из КХЛ на чемпионат мира.
„В последние недели у нас были длительные беседы с игроками из КХЛ, которые всегда с радостью и гордостью представляли нашу страну. Они выступают для того, чтобы иметь возможность играть в финальной части чемпионата мира.
В ходе разговоров мы пришли к единому мнению, что ради спокойного хода подготовки и стопроцентной концентрации нашей сборной на турнире будет лучше, если мы откажемся от игроков из КХЛ на предстоящем чемпионате мира“, – заявил ассистент главного тренера словаков Петер Фрюхауф.
В этом сезоне в КХЛ выступали восемь словацких хоккеистов: вратари Адам Гуска (“Торпедо“), Патрик Рыбар (“Спартак“) и Юлиус Гудачек (“Барыс“), а также полевые игроки Михал Криштоф (“Адмирал“), Кристиан Ярош (ЦСКА), Томаш Юрчо (“Куньлунь“), Адам Лишка (“Северсталь“) и Михал Чайковски (“Сибирь“).
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