Сборные Латвии и Словакии не будут вызывать хоккеистов из КХЛ для участия в ЧМ-2023

В нынешнем сезоне в чемпионате КХЛ выступали два представителя Латвии – вратарь Янис Калниньш (“Амур“) и нападающий Николай Елисеев (“Адмирал“).

„Калниньш и Елисеев не будут вызваны в сборную Латвии для подготовки к чемпионату мира-2023“, – сообщил генеральный секретарь LHF Робертс Плявейс.

В активе 28-летнего Елисеева - 22 (11+11) в 63 матчах чемпионата КХЛ. В семи матчах плей-офф нападающий „Адмирала“ забросил одну шайбу. В прошлом сезоне Елисеев играл в рижском „Динамо“ и шведском МОДО.

31-летний Калниньш в 34 матчах за „Амур“ в среднем пропускал по 2,52 шайбы и отражал 92.19% бросков. Для вратаря это был первый сезон за „Амур“ - ранее несколько лет играл в „Йокерите“, в прошлом сезоне - в Финляндии и Швеции.

В этом сезоне „Адмирал“ тренирует латвийский специалист Леонид Тамбиев, контракт с которым продлен еще на один сезон. Под руководством Тамбиева клуб из Владивостока в регулярном чемпионате занял 7-е место в Восточной конференции и впервые в истории добрался до второго раунда Кубка Гагарина. Тогда как хабаровский „Амур“ занял 10-е место в Восточной конференции и не попал в плей-фф.

На групповом этапе ЧМ-2023 сборная Латвии сыграет в Риге против Канады, Чехии, Швейцарии, Словакии, Норвегии, Казахстана и Словении. В плей-офф попадут 4 лучших команды.

Также стало известно, что сборная Словакии тоже не будет вызывать хоккеистов из КХЛ на чемпионат мира.

„В последние недели у нас были длительные беседы с игроками из КХЛ, которые всегда с радостью и гордостью представляли нашу страну. Они выступают для того, чтобы иметь возможность играть в финальной части чемпионата мира.

В ходе разговоров мы пришли к единому мнению, что ради спокойного хода подготовки и стопроцентной концентрации нашей сборной на турнире будет лучше, если мы откажемся от игроков из КХЛ на предстоящем чемпионате мира“, – заявил ассистент главного тренера словаков Петер Фрюхауф.