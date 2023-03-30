Призер Олимпиады: решение МОК - это шанс для свободных белорусских спортсменов. Но им может воспользоваться пропаганда

„Вопрос в том, как этим воспользуются, — рассказывает RusDelfi Александра. — Еще есть прекрасная возможность подготовить и отправить наших свободных спортсменов на турнир. Но времени совсем мало, и необходимо было действовать еще вчера. С другой стороны, как бы пропаганда не воспользовалась этой лазейкой, дабы отправить атлетов, поддерживающих войну или пытавшихся отсидеться, на Олимпиаду. И это недопустимо“.

По мнению белорусской спортсменки, нужно сделать все возможное, чтобы такой лазейки у официального Минска не было.

„Кто будет проверять, поддерживает атлет войну или нет? Кто будет принимать решение, вести того или иного спортсмена или нет? Необходимо иметь возможность влиять на ответы на эти вопросы. А для этого необходима большая политическая сила и поддержка. Мы понимаем, что в сфере спорта сейчас так же происходит сражение за истину и справедливость, и очень важно не проиграть на этом фронте“, - рассказала чемпионка мира по плаванию.

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