„На правах изгоя“. Почему решение МОК о допуске россиян вызвало протест даже в РФ

Рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) по допуску россиян на соревнования под нейтральным флагом не касаются атлетов, выступающих в командных видах спорта, а также тех спортсменов, которые активно поддерживают войну в Украине и имеют отношение к армии и другим российским силовым структурам. Выходит, что на турниры не смогут поехать те, кто представляет „Динамо“ и ЦСКА, а также атлеты, имеющие воинские звания.



Кроме того, комитет также оставил в силе все санкции, которые касаются запрета символики и проведения соревнований в России. Глава МОК Томас Бах также отметил, что вопрос с допуском российских и белорусских спортсменов на Олимпиаду 2024 года в Париже пока остается нерешенным. Он будет рассматриваться в другое время.



„РБК Спорт“ собрал мнения спортсменов, тренеров и функционеров по этому вопросу.



Станислав Поздняков, глава Олимпийского комитета России (ОКР)



„Если мы откроем Олимпийскую хартию, то там написано все, что касается прав и обязанностей спортсменов, выступающих на Играх. Мы требуем равных прав для всех спортсменов, представляющих все страны“, — цитирует Позднякова „Матч ТВ“.



Татьяна Тарасова, заслуженный тренер СССР по фигурному катанию



„Мое мнение — надо выступать при любых условиях. Без флага, гимна, руководства, но спортсмены должны иметь такую возможность. Иначе мы просто потеряем наш спорт. И сейчас не надо возмущаться, надо работать с тем, что дают“, — приводит слова Тарасовой „РИА Новости“.



Вероника Степанова, олимпийская чемпионка 2022 года в лыжных гонках



„А не пошли бы вы на фиг со всеми своими условиями и рекомендациями, уважаемый МОК? Я не дам никакой „международной комиссии“ разбирать мои взгляды и убеждения и решать, допустить ли меня до Кубка мира. Бегайте сами в таком случае. А я могу лишь повторить то, что говорила целый год: все трудности мы преодолеем. Обязательно и без сомнений“, — написала Степанова в телеграм-канале.



Светлана Журова, депутат Госдумы и олимпийская чемпионка по конькобежному спорту