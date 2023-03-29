„На правах изгоя“. Почему решение МОК о допуске россиян вызвало протест даже в РФ(3)
МОК рекомендовал допустить россиян на международные соревнования под нейтральным флагом. Но эти послабления коснутся далеко не всех российских спортсменов. Как эксперты оценили решение МОК — в подборке „РБК Спорт“.
Рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) по допуску россиян на соревнования под нейтральным флагом не касаются атлетов, выступающих в командных видах спорта, а также тех спортсменов, которые активно поддерживают войну в Украине и имеют отношение к армии и другим российским силовым структурам. Выходит, что на турниры не смогут поехать те, кто представляет „Динамо“ и ЦСКА, а также атлеты, имеющие воинские звания.
Кроме того, комитет также оставил в силе все санкции, которые касаются запрета символики и проведения соревнований в России. Глава МОК Томас Бах также отметил, что вопрос с допуском российских и белорусских спортсменов на Олимпиаду 2024 года в Париже пока остается нерешенным. Он будет рассматриваться в другое время.
„РБК Спорт“ собрал мнения спортсменов, тренеров и функционеров по этому вопросу.
Станислав Поздняков, глава Олимпийского комитета России (ОКР)
„Если мы откроем Олимпийскую хартию, то там написано все, что касается прав и обязанностей спортсменов, выступающих на Играх. Мы требуем равных прав для всех спортсменов, представляющих все страны“, — цитирует Позднякова „Матч ТВ“.
Татьяна Тарасова, заслуженный тренер СССР по фигурному катанию
„Мое мнение — надо выступать при любых условиях. Без флага, гимна, руководства, но спортсмены должны иметь такую возможность. Иначе мы просто потеряем наш спорт. И сейчас не надо возмущаться, надо работать с тем, что дают“, — приводит слова Тарасовой „РИА Новости“.
Вероника Степанова, олимпийская чемпионка 2022 года в лыжных гонках
„А не пошли бы вы на фиг со всеми своими условиями и рекомендациями, уважаемый МОК? Я не дам никакой „международной комиссии“ разбирать мои взгляды и убеждения и решать, допустить ли меня до Кубка мира. Бегайте сами в таком случае. А я могу лишь повторить то, что говорила целый год: все трудности мы преодолеем. Обязательно и без сомнений“, — написала Степанова в телеграм-канале.
Светлана Журова, депутат Госдумы и олимпийская чемпионка по конькобежному спорту
„Ничего нового. Пока что это только слова, хотелось бы увидеть это в документации. Если отталкиваться от слов, то ситуация только усугубилась. Бах говорил, успокаивая другие страны, что решение им понравится. Видимо, вот таким образом. Вкупе с этим непонятно, кто за сборные поедет выступать. Большая часть спортсменов так или иначе связаны с ЦСКА или „Динамо“, с силовыми структурами. Помимо этого, начнутся долгие размышления и выяснения: кто патриотичен, кто не патриотичен. У нас большая часть сильных спортсменов не поедут. Если не лучшим образом выступим, то будут говорить о том, насколько плохи наши спортсмены, как плохо выступили. Плюс ко всему, вы представляете, все тренировались, а по итогу одна часть поедет на соревнования, а другая — нет. Это тоже имеет определенный эффект на ребят“, — заявила Журова „РБК Спорт“.
Джефф Монсон, депутат от партии „Единая Россия“ и экс-претендент на чемпионский титул UFC в тяжелом весе
„Это нарушение прав человека. Когда чье‑либо мнение о политической ситуации определяло право на участие в спорте? Кроме того, должны ли быть подвергнуты тому же наказанию и те спортсмены, которые поддерживали нападавших на Донецк и Луганск в течение девяти лет?“ — сказал Монсон „Матч ТВ“.
Дмитрий Губерниев, спортивный комментатор и шоумен
„Мое мнение касательно допуска спортсменов не изменилось, вряд ли что-то поменяется. У нас большинство спортсменов так или иначе связаны с силовыми структурами, обществами ЦСКА, „Динамо“. Мы же все прекрасно знаем, кто за кого бегает. Поэтому вердикт такой: сидим дома“, — сказал Губерниев „РБК Спорт“.
Валентина Родионенко, старший тренер сборной России по спортивной гимнастике
„То, что предложил Бах, — невозможно. Это невозможно! Как они это себе представляют? Абсурд! Ни одна спортивная федерация не согласится участвовать в Олимпиаде с такими условиями. Они предлагают спортсменам участвовать на правах изгоев. На такое соглашаться не нужно“, — сказала Родионенко в беседе с корреспондентом Sport24.
Дмитрий Свищев, глава комитета Госдумы по физической культуре и спорту
„Нет, это, конечно, несправедливое и незаконное решение. Господин Бах неоднократно заявлял и заявляет, что он должен поддерживать интересы спортсменов всего мира, независимо от их паспорта. К сожалению, сейчас все поступают ущербно с Россией и Белоруссией. Множество спортсменов принадлежат клубу ЦСКА и „Динамо“, которые имеют отношение к нашей армии. Но это нормальная практика во всем мире, когда спортсмены имеют отношение к Министерству обороны, поэтому такие вещи, такие условия — неприемлемы“, — рассказал Свищев „РБК Спорт“.
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