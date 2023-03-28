МОК принял решение допустить российских и белорусских спортсменов к международным соревнованиям, но при некоторых условиях
Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным спортивным федерациям разрешить спортсменам из России и Беларуси вернуться к международным соревнованиям.
Правление МОК основывает свою рекомендацию на мнении экспертов ООН, согласно которым спортсмены не должны наказываться по национальному признаку. При этом подчеркивается, что спортсменам, поддерживающим агрессивную войну России в Украине, право на участие в соревнованиях восстановлено не будет.
Российские и беларуские спортсмены смогут участвовать в индивидуальных международных соревнованиях под нейтральным статусом. При этом представители стран-агрессоров не смогут бороться за медали на командных турнирах.
МОК обнародовал ряд требований к спортсменам из России и Беларуси, которых могут вернуть к соревнованиям:
Спортсмены с российским или беларуским паспортом соперничают только как нейтральные индивидуальные атлеты.
Россиянам и беларусам запрещено выступать в командных видах спорта.
Спортсмены, активно поддерживающие войну, не могут выступать. Персонал, активно поддерживающий войну, не может выступать.
Всем российским и беларуским военнослужащим нельзя выступать.
Каждый спортсмен должен выполнить все антидопинговые правила.
Санкции в отношении правительств и государств остаются. Никаких соревнований в России или Беларуси не может происходить.
Запрет на использование любой символики России и Беларуси на всех мероприятиях, в том числе на трибунах.
Ни один политик (член правительства или государственного аппарата) РФ и Беларуси не может быть приглашен на международные соревнования.
Также сообщается, что на данном заседании не обсуждали участие россиян и беларусов в Олимпийских играх, которые пройдут в 2024 году в Париже и в 2026 году в Милане. Этот вопрос будут продолжать мониторить.
„Участие спортсменов с российскими и беларускими паспортами в международных соревнованиях работает. Мы видим это почти каждый день в ряде видов спорта, особенно в теннисе, но также и в велоспорте, на некоторых соревнованиях по настольному теннису. Мы видим это в хоккее, гандболе, мы видим это в футболе, других лигах в Соединенных Штатах и на других континентах. Ни на одном из этих соревнованиях не было инцидентов. Мы не сможем придумать решение, которое удовлетворит всех. С этим нам, возможно, придется жить“, – сказал Бах.