МОК принял решение допустить российских и белорусских спортсменов к международным соревнованиям, но при некоторых условиях

Правление МОК основывает свою рекомендацию на мнении экспертов ООН, согласно которым спортсмены не должны наказываться по национальному признаку. При этом подчеркивается, что спортсменам, поддерживающим агрессивную войну России в Украине, право на участие в соревнованиях восстановлено не будет.

Российские и беларуские спортсмены смогут участвовать в индивидуальных международных соревнованиях под нейтральным статусом. При этом представители стран-агрессоров не смогут бороться за медали на командных турнирах.

МОК обнародовал ряд требований к спортсменам из России и Беларуси, которых могут вернуть к соревнованиям:

Спортсмены с российским или беларуским паспортом соперничают только как нейтральные индивидуальные атлеты. Россиянам и беларусам запрещено выступать в командных видах спорта. Спортсмены, активно поддерживающие войну, не могут выступать. Персонал, активно поддерживающий войну, не может выступать. Всем российским и беларуским военнослужащим нельзя выступать. Каждый спортсмен должен выполнить все антидопинговые правила. Санкции в отношении правительств и государств остаются. Никаких соревнований в России или Беларуси не может происходить. Запрет на использование любой символики России и Беларуси на всех мероприятиях, в том числе на трибунах. Ни один политик (член правительства или государственного аппарата) РФ и Беларуси не может быть приглашен на международные соревнования.

Также сообщается, что на данном заседании не обсуждали участие россиян и беларусов в Олимпийских играх, которые пройдут в 2024 году в Париже и в 2026 году в Милане. Этот вопрос будут продолжать мониторить.