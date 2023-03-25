Доктор наук: переход на летнее время бесполезен с точки зрения экономии электроэнергии

"Если говорить про энергетические моменты перехода на летнее время, то экономия будет не очень существенной, - констатирует Крупенский. - Мы, как потребители, используем, в основном, именно тепловую энергию (отопление наших зданий + горячая вода) - на её долю приходится около 80% всей потребляемой нами энергии в зданиях. Переход на летнее время не может оказать никакого влияния на снижение потребления отопления - оно зависит от температуры наружного воздуха и уровня комфорта, который мы хотим поддерживать в наших помещениях. Далее следует электроэнергия в виде бытовых приборов, а также энергия для приготовления пищи. Здесь тоже влияния летнего времени нет“.



“На освещение (переход на летнее время может снизить как раз долю этого вида энергии) уходит очень маленькая часть наших коммунальных платежей - лишь несколько процентов. Также необходимо учитывать, что почти во всех зданиях уже используются энергоэффективные элементы освещения плюс многие уже перешли на автоматическое освещение - оно включается лишь в том случае если в помещении есть движение, - заключает доктор наук“.



Эстония переходит на летнее время в ночь на воскресенье 26 марта. В 3 часа ночи нужно будет перевести часы на один час вперед.