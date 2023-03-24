Новости Эстонии
24.03.2023, 08:00

Мелкие аварии станут расследовать по-другому. Полиция: больше мы не будем интересоваться, как случилось ДТП

 (16)
ЧЕЛОВЕК, ИЗУЧИВШИЙ ЗАКОН: глава криминального бюро Пыхьяской префектуры полиции Урмет Тамбре.
ЧЕЛОВЕК, ИЗУЧИВШИЙ ЗАКОН: глава криминального бюро Пыхьяской префектуры полиции Урмет Тамбре.
ФОТО: Stanislav Moshkov | Õhtuleht

КТО БЫ МОГ ПОДУМАТЬ! Опытный детектив обнаружил, что во многих случаях полиция напрасно выезжает на мелкие аварии, пишет еженедельник Eesti Ekspress.

Не так давно руководитель криминального бюро Пыхьяской префектуры полиции Урмет Тамбре, внимательно изучив Закон о дорожном движении, понял, что полиция может значительно ускорить рассмотрение многих дорожно-транспортных происшествий.

Что навело его на такую мысль? Свое открытие, которому Тамбре не перестает радоваться, сделал после того, как в начале этого года аварийную группу, выезжающую на дорожно-транспортные происшествия, включили в состав криминального бюро. „Только представьте, сколько пробок теперь мы сможем избежать, да и движение станет более безопасным“, - сказал Тамбре.

Оставить комментарий Читать комментарии (16)
RusDelfi
Закладка
Поделиться
Комментарии