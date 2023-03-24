24.03.2023, 08:00
Мелкие аварии станут расследовать по-другому. Полиция: больше мы не будем интересоваться, как случилось ДТП(16)
ФОТО: | Õhtuleht
КТО БЫ МОГ ПОДУМАТЬ! Опытный детектив обнаружил, что во многих случаях полиция напрасно выезжает на мелкие аварии, пишет еженедельник Eesti Ekspress.
Не так давно руководитель криминального бюро Пыхьяской префектуры полиции Урмет Тамбре, внимательно изучив Закон о дорожном движении, понял, что полиция может значительно ускорить рассмотрение многих дорожно-транспортных происшествий.