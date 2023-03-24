Мелкие аварии станут расследовать по-другому. Полиция: больше мы не будем интересоваться, как случилось ДТП

Что навело его на такую мысль? Свое открытие, которому Тамбре не перестает радоваться, сделал после того, как в начале этого года аварийную группу, выезжающую на дорожно-транспортные происшествия, включили в состав криминального бюро. „Только представьте, сколько пробок теперь мы сможем избежать, да и движение станет более безопасным“, - сказал Тамбре.