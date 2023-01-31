„Нерукопожатные ловчилы“. Яна Тоом высказалась о ситуации вокруг „молебна о мире“

„История с так называемым „совместным“ молебном, который сопровождается видеоклипом, митингом на площади и прочими погремушками, не оставляет места для иных толкований - митрополита Евгения пытались втянуть в предвыборную кампанию, в которой на одной чаше весов оказывается без преувеличения судьба ЭПЦ МП, Пюхтицкой обители, множества приходов, прихожан и церквей (а также и самого владыки), а на другой - мандат в Рийгикогу для самого известного эстонского массажиста. Такое соотношение ценностей - ровно то, чем измеряется политическая совесть. Или её отсутствие“, - написала Тоом на своей странице в Facebook.

Она отметила, что если до этого ей и было интересно движение KOOS/ВМЕСТЕ, то сейчас все изменилось. „Если и был у меня какой-то интерес к людям из Коос, если я могла сказать, что в чем-то некоторых из них понимаю, история с „совместным молебном“ перечеркнула все. Нерукопожатные ловчилы, ради сиюминутной политической выгоды готовые обмануть тех, кого обманывать нельзя“.

Также политик отметила, что членам KOOS никогда не достичь уровня Эдгара Сависаара, тем более, что на основании данного случая стало ясно никчемность данных людей как политиков. „Вы, верно, думаете, если вам удалось лукавством залучить митрополита на видео, вы приблизились к Сависаару, которого стремитесь копировать. Но это тот случай, когда история повторяется как фарс: Эдгар строил церковь, а вы её ломаете. Ну а если вы не в состоянии просчитать последствия своих поступков, если не предвидели, чем обернется ваша дивная идея - вам не место в политике. Это такая работа, где нужно видеть дальше своего носа. И не гадить тем, кто протянул тебе руку“, - подытожила центристка.

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