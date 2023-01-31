Эстонская православная церковь о скандале: мы стали жертвой политической провокации

Приводим заявление в полном объеме и неизменном виде:

С большим сожалением мы должны признать, что наша Церковь стала жертвой политической провокации. Мы считали, что к нам пришли активные граждане, которые хотели дать посыл – призвать к молитве о мире — из самых добрых побуждений.

Церковь не участвует в политике и не всегда может оценить политические последствия и политическую деятельность некоторых безответственных деятелей.

Во всех приходах Эстонской Православной Церкви возносились и будут возноситься за богослужениями прошения о скорейшем прекращении кровопролития и восстановлении мира на многострадальной Украинской земле. В преддверии трагической даты – годовщины со дня начала войны – мы хотели призвать верующих усилить молитвы. Однако свои действия деятели движения KOOS/ВМЕСТЕ с нами не согласовали, и о запланированной движением KOOS/ВМЕСТЕ акции у стен Парламента мы ничего не знали и никакого отношения к её проведению не имели. Вероятно, это была спланированная политическая провокация.

В связи со сложившейся ситуацией объявленный ранее молебен о мире, который должен был состояться в Таллинском Александро-Невском кафедральном соборе 22 февраля 2023 года, совершаться не будет. Утром 22 февраля Александро-Невский собор будет закрыт во избежание любых провокаций.

В заключение хотели бы подчеркнуть, что двери наших храмов всегда открыты для верующих и ищущих Бога. Мы принимаем каждого приходящего к нам человека, независимо от его национальности и политических взглядов, как брата или сестру во Христе. Но ещё раз заявляем, что позиция нашей Церкви относительно участия в политической деятельности остаётся неизменной. Церковь вне политики, и поэтому мы не участвуем в каких-либо политических или предвыборных акциях.

Подробнее о скандале можно прочитать ЗДЕСЬ и ЗДЕСЬ.

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