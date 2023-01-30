Экс-министр Осиновский предлагает митрополиту РПЦ извиниться. Иначе того могут выслать в Россию

„Митрополит Евгений, глава Эстонского отделения Московского Патриархата, принял решение участвовать в предвыборной кампании Рийгикогу. Вместе с прокремлевским аферистом Айво Петерсоном 22 февраля на Тоомпеа будет организовано предвыборное мероприятие, в рамках которого в соборе Александра Невского пройдет молебен „за мир в Украине“.

Конечно, это грубое лицемерие в ситуации, когда Московский Патриархат и его глава Кирилл лично оправдывают агрессию и убийства в Украине. Делать это с политическими кандидатами, которые старательно повторяют тезисы Кремля о войне в Украине, — это подтверждение его истинной позиции.

В этой ситуации у эстонского государства есть два варианта. Первый: митрополит Евгений должен отказаться от этой политической акции, чтобы подтвердить свои прежние заявления о том, что он вне партийной политики. В своем комментарии митрополит говорит, что, записывая видео с Айво Петерсоном на фоне иконы, он не понял, что это агитационное мероприятие, где происходящее в храме образует одно целое с демонстрацией на площади. Что ж, теперь его внимание на это обращено, и ошибка может быть исправлена.

Другой вариант — Министерство внутренних дел аннулирует его вид на жительство и вежливо просит уехать. Эстонское государство уже сообщало уважаемому митрополиту, что мы в Эстонии не потерпим политической деятельности церкви, которая переплетается с линией правительства государства-агрессора. Я думаю, что он перешел эту черту“, - написал Евгений Осиновский.