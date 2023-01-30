МВД срочно вызывает митрополита Евгения. Ляэнеметс: использование церкви в политических целях недопустимо

Сегодня в социальных сетях распространилось видеообращение представителей общественной организации „Вместе за мир в Эстонии“, в котором митрополит Евгений призывает к совместной молитве в рамках акции „Вместе за мир“, которая состоится 22 февраля на Тоомпеа. НКО „Вместе за мир в Эстонии“, как известно, представляет прокремлевскую позицию.

Министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс заявил, что категорически не одобряет любое вмешательство церкви, религиозного объединения или религиозных лидеров в светскую политику, потому что это в корне аморально. „Заигрывание митрополита Евгения с прокремлевским движением Коос/Вместе вызывает еще большее беспокойство, поскольку таким образом религиозный лидер, являющийся гражданином страны-агрессора, предоставляет свое лицо, голос и голос последователей акции, организованной политическим движением с сомнительной идеей и целями. Это использование церкви и духовенства в целях светской политической агитации. Мы пригласим митрополита Евгения для объяснений, а затем примем решение о дальнейших шагах“, — сказал Ляэнеметс.

В последний раз МВД общалось с митрополитом Евгением по поводу агрессии РФ в Украине осенью 2022 года. В то время митрополит ясно понимал свою роль и ответственность в создавшейся ситуации безопасности и публично дистанцировал себя и возглавляемую им церковь от воинственных заявлений Московского патриарха Кирилла. Правоохранительные органы соответствующими мерами реагируют на события и действия, которые угрожают безопасности и общественному порядку Эстонии, - говорится в пресс-релизе МВД.