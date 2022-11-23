ОТ РЕДАКЦИИ | О чем журналисты помнят каждую секунду?

И открывается настоящий ящик Пандоры. Попадают под горячую руки комментаторов все: и правительство, и депутаты, общественные деятели, и русские с украинцами. И журналисты, естественно. Почему естественно?

Эту загадку мы пытаемся разгадать давно и пока не очень успешно.

Почему-то считается, что пресса виновата во всех смертных грехах. Мы пишем такие тексты, которые специально затрагивают струны душ тысяч жителей Эстонии. Получается, если бы не писали, то и резонанса не было бы. Не пишем - значит нет проблемы.

Но мы, журналисты, как зеркало — отражаем реальность. Не придумываем, не искажаем. Не преследуем корыстные цели. Мы показываем все, как есть. Иногда это не нравится одному. Иногда — тысячам. Но главная функция журналистов — писать не про то, что нравится. А писать про то, что происходит в обществе.

Благодаря материалам журналистов мы поднимаем важные темы.

Мы рассказываем истории обычных людей и стараемся им помочь.

Мы даем возможность высказаться всем.

Мы не просто рассказываем. Наши материалы помогают людям. Алексей сможет остаться в Эстонии и присутствовать при рождении своего ребенка — после публикации ему выдали вид на жительство .

Благодаря нашим текстам сотни российских студентов закончат эстонские вузы, белорусские студенты смогут даже поступать.

Мы поднимаем проблемные темы на уровне местных самоуправлений. После нашей публикации конкурс на поиск оператора Нарвского приюта для животных был успешно завершен и новый, достойный оператор найден.

Мы пишем о врачах и учителях, которые интегрировались в эстонское общество, но попали под санкции. Мы пытаемся показать, что к каждому человеку, к каждой ситуации нужен индивидуальный подход. И он часто работает в лучшую сторону. Для всех.

И таких историй — огромное множество. Мы рады, что к нам прислушиваются.

Поэтому, выпив утреннюю чашку кофе и занеся пальцы над клавиатурой, чтобы написать комментарий, напомните себе: „Словом можно убить, словом можно спасти“.

Мы, журналисты, помним об этом каждую секунду.

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