На границе у беременной эстонки спросили ДНК-тест на отцовство от мужа-россиянина(39)
Алексей — гражданин Российской Федерации, его супруга — гражданка Эстонии. Недавно пара решила окончательно переехать жить в Эстонию, но столкнулась с определенными сложностями. Несмотря на официальные отношения и скорые роды супруги, мужчина рискует не увидеть рождения ребенка. Как повлияли санкции на личную жизнь наших соотечественников - в материале RusDelfi.
„Многие вопросы полиции мне непонятны“
Алексей с супругой решили окончательно переехать в Эстонию и ждать появления ребенка уже здесь. Но семью ждал неприятный сюрприз.
„Российскую границу прошли без проблем, вопросов у пограничников никаких не возникло, на прохождение ушло около десяти минут“, — начинает рассказ Алексей.
На эстонской границе, по словам мужчины, вопросов было куда больше.
„Из документов попросили свидетельство о браке, паспорта, медицинскую страховку, документы на машину. В авто было два чемодана с личными вещами, последовали вопросы, зачем так много и на какое время я въезжаю, скрываюсь ли я от призыва в армию“, — рассказывает Алексей.