На границе у беременной эстонки спросили ДНК-тест на отцовство от мужа-россиянина

„Многие вопросы полиции мне непонятны“

Алексей с супругой решили окончательно переехать в Эстонию и ждать появления ребенка уже здесь. Но семью ждал неприятный сюрприз.

„Российскую границу прошли без проблем, вопросов у пограничников никаких не возникло, на прохождение ушло около десяти минут“, — начинает рассказ Алексей.

На эстонской границе, по словам мужчины, вопросов было куда больше.

„Из документов попросили свидетельство о браке, паспорта, медицинскую страховку, документы на машину. В авто было два чемодана с личными вещами, последовали вопросы, зачем так много и на какое время я въезжаю, скрываюсь ли я от призыва в армию“, — рассказывает Алексей.

Супруга Алексея показала справку из эстонской клиники о беременности, где в графе „отец“ были написаны имя и фамилия мужчины.