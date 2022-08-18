Российский студент: есть ощущение, что как раз о первокурсниках никто и не подумал

Есть небольшая надежда на здравый смысл

Александр сейчас разбирается с нюансами санкций, накладываемых на студентов. „А именно, статус первокурсников, поступивших до 30 июля, — озадачен мужчина. — В настоящий момент ППА не рассматривает заявления на ВНЖ, хотя сам господин министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу прокомментировал следующее: „Если речь идет о, например, первокурсниках, то длительность их визы и так равна сроку, необходимому для завершения обучения. И затем есть возможность ее продления на год“.

Александр в июле подписал договор на бакалаврскую программу университета Майнор, через пару дней в Пярну подал ходатайство на ВНЖ по обучению. „29 июля Рейнсалу объявил о прекращении выдачи видов на жительство для обучения, а на следующий день появляется поправка в закон о санкциях, которая почему-то хронологически начала действовать с апреля“, — отмечает мужчина и рассказывает, что в августе по ВНЖ ему приходил отказ.

„Можно забрать ходатайство, и тогда это позволит мне требовать возврата государственной пошлины. Но в настоящий момент я не отзывал документы, потому что есть небольшая надежда на здравый смысл и некую корректировку в отношении первокурсников. Но есть и ощущение, что как раз о первокурсниках-то никто и не подумал. Помимо расплывчатого комментария господина Рейнсалу“, — признается Александр.

Виза может быть продлена на год

Напомним, что правительство Эстонии решило сделать исключение для российских студентов: учебные визы могут быть продлены на год.