Российский студент: есть ощущение, что как раз о первокурсниках никто и не подумал(4)
Вопросы обучения российских студентов в Эстонии до сих пор беспокоят не только тех, кто продолжает получать здесь образование, но и тех, кто лишь в этом году поступил в учебные заведения страны. По мнению пока еще несостоявшихся студентов, сложнее всего приходится первокурсникам. И хотя образовательные заведения ждут слушателей уже в конце августа, на данный момент есть все шансы, что многие учебные парты окажутся пустыми.
Есть небольшая надежда на здравый смысл
Александр сейчас разбирается с нюансами санкций, накладываемых на студентов. „А именно, статус первокурсников, поступивших до 30 июля, — озадачен мужчина. — В настоящий момент ППА не рассматривает заявления на ВНЖ, хотя сам господин министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу прокомментировал следующее: „Если речь идет о, например, первокурсниках, то длительность их визы и так равна сроку, необходимому для завершения обучения. И затем есть возможность ее продления на год“.
Александр в июле подписал договор на бакалаврскую программу университета Майнор, через пару дней в Пярну подал ходатайство на ВНЖ по обучению. „29 июля Рейнсалу объявил о прекращении выдачи видов на жительство для обучения, а на следующий день появляется поправка в закон о санкциях, которая почему-то хронологически начала действовать с апреля“, — отмечает мужчина и рассказывает, что в августе по ВНЖ ему приходил отказ.
„Можно забрать ходатайство, и тогда это позволит мне требовать возврата государственной пошлины. Но в настоящий момент я не отзывал документы, потому что есть небольшая надежда на здравый смысл и некую корректировку в отношении первокурсников. Но есть и ощущение, что как раз о первокурсниках-то никто и не подумал. Помимо расплывчатого комментария господина Рейнсалу“, — признается Александр.
Виза может быть продлена на год
Напомним, что правительство Эстонии решило сделать исключение для российских студентов: учебные визы могут быть продлены на год.
Тогда министр иностранных дел заявил: „Если предыдущее решение правительства исключало возможность продления виз и связанного с ними временного вида на жительство, то новым решением Кабинета министров выданная российским студентам на весь срок обучения виза может быть продлена на год. Но хочу отметить, что речь идет о продлении виз тем студентам, у которых приближается окончание обучения, а не о, например, первокурсниках. Мы говорим о студентах, получающих степень бакалавра, магистра или доктора наук. И если в течение номинального срока обучения, на период которого была выдана студенческая виза, закончить обучение не удалось - можно продлить визу еще на один год с целью завершения обучения“. Если же говорить о первокурсниках, то министр ответил, что длительность их визы и так равна сроку, необходимому для завершения обучения. И затем есть возможность ее продления на год.
В случае мобилизации в списках „на подъем“ окажусь раньше других
Сейчас Александр в России: находиться в Эстонии на текущий момент у мужчины оснований нет.
„Я хотел получить европейское образование и делать свой стартап в сфере, в которой я уже десять лет работаю. Мне 30, я начальник отдела в финансовой компании. Наш с супругой выбор пал на Эстонию, и мы стали безальтернативно рассматривать ее, даже квартиру уже собирались покупать. Далее началась война, и мы окончательно решили сменить место жительства. Сейчас через две недели начинается учебный год. Видимо, планы придется экстренно пересматривать, но в вуз другой страны я уже не успеваю поступить, — рассказывает Александ. — Так что нам сейчас придется на год выезжать в одну из стран, где получится легализоваться, потому что я прошел срочную службу в российской армии десять лет назад, и, как вы понимаете, в случае какой-либо мобилизации в списках „на подъем“ окажусь раньше других“.
Сейчас россиянин ждет ответа по своему запросу. Отмечает, что если с обучением в стране все же ничего не получится, через год мужчина все равно будет поступать. „Не в Эстонию, конечно же“, — с горечью отмечает Александр.