Учитель с российским паспортом: пятиклассники говорят, тебя же не отправят в Россию?

Свой профессиональный праздник — День учителя, Регина Абдрахимова встречает в стенах Kiili Gümnaasium. Сегодня молодого преподавателя английского и русского языков поздравляют цветами и объятиями пятиклассники, ведь Регина у них — любимый классный руководитель. Только вот учитель совсем скоро может покинуть не только гимназию, но и страну. Несмотря на то, что россиянка живет в Эстонии пятый год, идеально разговаривает на государственном языке и полностью интегрировалась в общество, санкции распространились и на нее. Учителей в стране не хватает, но возможности продолжать жить и работать нет. История одного учителя — в материале RusDelfi.