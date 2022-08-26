Врачей в Эстонии не хватает, но санкции важнее?

В материале - комментарий юриста, а также статистика вакансий для врачей.

Дальше работать и жить на территории Эстонии из-за санкций невозможно

Оксана — белорусский врач с опытом работы в амбулаторном звене. „Когда рассматривала страны на предмет переезда, именно Эстония привлекла системой здравоохранения, территориальной близостью“, — рассказывает о своем выборе специалист, которая уже с 2019 года стала заниматься вопросами подтверждения врачебного диплома в Эстонии.

„Я знала, что необходимо сдать экзамен по всей медицине на эстонском языке. И это сложный процесс, — кивает головой Оксана. — Решила идти вперед, работать над собой, учить язык и пробовать. Это определенный жизненный этап, это вера в себя и свои возможности. Мысли оставить медицину даже не допускала. У меня есть опыт и знания, поэтому „рубить с плеча“ и идти во что-то новое была не готова“.

В январе 2022 года Оксана получила в Эстонии рабочую визу. Прошла практику и в мае успешно сдала экзамен на эстонском языке на подтверждение диплома. „Это был итоговый медицинский экзамен, который сдают студенты по окончании 6 курса“, — рассказывает врач и признается, что эстонский язык давался нелегко, особенно было сложно вначале: писать и читать легче, говорить труднее.