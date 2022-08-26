Врачей в Эстонии не хватает, но санкции важнее?(54)
Многие медицинские учреждения Эстонии ищут врачей - вакансий сейчас достаточно. Проблему недостатка квалифицированных специалистов могли бы решить иммигранты. И некоторые из них уже сейчас трудятся в системе эстонского здравоохранения. Но к сложностям, связанным с подтверждением диплома и уровнем знания эстонского языка, добавились санкции в отношении россиян и белорусов. Об этой проблеме - в материале RusDelfi.
В материале - комментарий юриста, а также статистика вакансий для врачей.
Дальше работать и жить на территории Эстонии из-за санкций невозможно
Оксана — белорусский врач с опытом работы в амбулаторном звене. „Когда рассматривала страны на предмет переезда, именно Эстония привлекла системой здравоохранения, территориальной близостью“, — рассказывает о своем выборе специалист, которая уже с 2019 года стала заниматься вопросами подтверждения врачебного диплома в Эстонии.
„Я знала, что необходимо сдать экзамен по всей медицине на эстонском языке. И это сложный процесс, — кивает головой Оксана. — Решила идти вперед, работать над собой, учить язык и пробовать. Это определенный жизненный этап, это вера в себя и свои возможности. Мысли оставить медицину даже не допускала. У меня есть опыт и знания, поэтому „рубить с плеча“ и идти во что-то новое была не готова“.