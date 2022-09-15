Оскорбившего украинок на пляже Пирита мужчину лишили долгосрочного вида на жительство

Руководитель службы миграционного надзора Райнис Синикас сообщил RusDelfi, что долгосрочный вид на жительство мужчины был аннулирован. „На прошлой неделе инициатор конфликта на пляже Пирита летом этого года получил извещение о том, что на основании § 241’2 Закона об иностранцах его лишают долгосрочного вида на жительства. У него есть право оспорить это решение в течение 10 дней“, - ответил Синикас RusDelfi.

Как добавляет полиция, законом предусмотрено, что после вступления в силу решения на основании § 241’2 Закона об иностранцах (иностранец представляет собой опасность для общественного порядка или государственной безопасности - прим. ред.) человек обязан подать заявление на получение временного вида на жительство, чтобы иметь право оставаться на территории Эстонии. „Если в течение следующих пяти лет за ним не будет замечено никаких правонарушений, он сможет подать заявление на долгосрочный вид на жительство, как это предусмотрено стандартной процедурой“, - уточнил Синикас.

Конфликт между местным русским мужчиной и украинскими девушками произошел в июле. На видео, выставленном в сеть одной из потерпевших, видно, как мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, оскорбляет девушек, выражаясь при этом нецензурно. По словам девушек, суть конфликта заключалась в том, что мужчина требовал от них говорить „нормально“, то есть по-русски. Сам мужчина в разговоре с RusDelfi объяснил свои грубые слова тем, что женщины его провоцировали, оскорбив его родной язык. После этого полиция возбудила дело по статье о нарушении общественного порядка. В итоге у него отняли долгосрочный вид на жительство. Герой конфликта родился в Эстонии и имеет российское гражданство.

Прочитать позиции сторон конфликта можно здесь и здесь.