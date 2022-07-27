„Меня провоцировали“. RusDelfi поговорил с мужчиной, которого обвиняют в оскорблении украинок на пляже Пирита

„Я гулял с другом по пляжу, мы сели на скамейку, на которой сидели две девушки. Мы спросили их, можно ли курить в их обществе. Девушка ответила: „нет“. Потом мы спросили, можно ли послушать музыку. Ответ был „нет“, - говорит он корреспонденту RusDelfi.

„Потом я начинаю говорить на эстонском языке с ними. Я ведь живу в Эстонии, почему бы и нет. Мне показалось, что они его знают. Я не понял сначала, что это - украинки. Они сказали: „разговаривай с нами на мове“. После я стал говорить с ними на понятном им языке - на русском. Я предположил, что они его знают. На это они мне сказали: „Здесь разговаривать на русском не надо, это парашный язык“.

После этого мужчина пошел искупаться. Когда вернулся, по его словам, девушки продолжали говорить на украинском и говорить слово „парашный“. „Я понял так, что они продолжили оскорблять мой язык. Не сдержал эмоции и ответил им“, - уточнил Владимир. Его ответ и попал на видео.

Как признается житель Таллинна, он жалеет об этом. „Вы видите только конец всего. На самом деле к ним подбежала третья подруга, я увидел это, но не понял, что она начала снимать. Я заметил, что их тон стал очень ласковым: „Будь ласка, мы к вам не лезем“. Но они оскорбили наш язык. Да, мы разговаривали на русском, но это не запрещено. Нигде не запрещено. И не надо мой язык называть „парашным“. Я поэтому и ответил им тогда. Был мат, конечно, я сожалею. Но я не касался ни политических, ни военных тем. Я не лезу в политику вообще. Обсуждать ее в диванных разговорах - это создавать провокации. Я понимаю, война. Но они приезжают сюда и ведут себя провокационно. Не надо было меня оскорблять, я пришел с добрыми намерениями, посидеть на лавочке с другом, посмотреть на закат. Ничего такого“, - подчеркивает Владимир.