„Меня провоцировали“. RusDelfi поговорил с мужчиной, которого обвиняют в оскорблении украинок на пляже Пирита(92)
Недавно RusDelfi писал о конфликте между мужчиной и украинскими девушками, который произошел на пляже Пирита. Все началось с публикации видео самих девушек, по их словам, нетрезвый мужчина требовал от них говорить „нормально“, то есть по-русски. Мы встретились с этим мужчиной - Владимиром, чтобы узнать его версию произошедшего.
„Я гулял с другом по пляжу, мы сели на скамейку, на которой сидели две девушки. Мы спросили их, можно ли курить в их обществе. Девушка ответила: „нет“. Потом мы спросили, можно ли послушать музыку. Ответ был „нет“, - говорит он корреспонденту RusDelfi.
„Потом я начинаю говорить на эстонском языке с ними. Я ведь живу в Эстонии, почему бы и нет. Мне показалось, что они его знают. Я не понял сначала, что это - украинки. Они сказали: „разговаривай с нами на мове“. После я стал говорить с ними на понятном им языке - на русском. Я предположил, что они его знают. На это они мне сказали: „Здесь разговаривать на русском не надо, это парашный язык“.
После этого мужчина пошел искупаться. Когда вернулся, по его словам, девушки продолжали говорить на украинском и говорить слово „парашный“. „Я понял так, что они продолжили оскорблять мой язык. Не сдержал эмоции и ответил им“, - уточнил Владимир. Его ответ и попал на видео.
Как признается житель Таллинна, он жалеет об этом. „Вы видите только конец всего. На самом деле к ним подбежала третья подруга, я увидел это, но не понял, что она начала снимать. Я заметил, что их тон стал очень ласковым: „Будь ласка, мы к вам не лезем“. Но они оскорбили наш язык. Да, мы разговаривали на русском, но это не запрещено. Нигде не запрещено. И не надо мой язык называть „парашным“. Я поэтому и ответил им тогда. Был мат, конечно, я сожалею. Но я не касался ни политических, ни военных тем. Я не лезу в политику вообще. Обсуждать ее в диванных разговорах - это создавать провокации. Я понимаю, война. Но они приезжают сюда и ведут себя провокационно. Не надо было меня оскорблять, я пришел с добрыми намерениями, посидеть на лавочке с другом, посмотреть на закат. Ничего такого“, - подчеркивает Владимир.
В среду стало известно, что полиция возбудила производство о проступке в отношении Владимира. Начальник процессуального отдела Ида-Харьюского отделения полиции Инна Тоатер заверила RusDelfi, что в связи с инцидентом, произошедшим в минувшие выходные на пляже Пирита, полиция начала производство по делу о проступке, согласно разделу о нарушениях общественного порядка. „Мы проверяем причастность мужчины к происшествию и в ближайшее время пригласим его в участок для дачи показаний. Намеренное нарушение нормальной жизни и агрессивность как в действиях, так и в словах неприемлемо. Мы хотим, чтобы все жители Эстонии чувствовали себя в общественных местах в безопасности“, - сказала Тоатер.
По словам Владимира, к беженцам и украинцам он относится хорошо. „У меня есть друзья, родственники из Украины. Родственники сейчас в Европе, приезжали к нам даже, у нас прекрасные отношения с ними. Я против военных действий, не хочу, чтобы была война. Я недавно познакомился с беженцами, который на пароме живут, хорошо провели время, замечательные люди. Я знаю, что среди украинцев много таких. Но есть и те, кто создает провокации в стране, которая им помогает. Это неправильно. Они же приехали от войны сюда, так зачем здесь воевать?“ - говорит он.
„Я лоялен к Эстонии, я очень люблю эту страну, знаю язык, учился в университете на эстонском языке. Я абсолютно интегрированный. У меня есть друзья - эстонцы. Они меня любят, считают „добрым русским“, хорошим человеком“, - отметил Владимир.
RusDelfi пытался связаться с девушками из Украины, но они не ответили.
Что же в таком случае может грозить мужчине? По нашей просьбе ситуацию проанализировала юрист Елена Каржецкая.
„Следует четко различать нарушения, которые могут повлечь уголовную ответственность и поступки, которые могут быть восприняты как нарушение гражданских прав и быть основанием предъявления гражданского требования. Клевета или оскорбление декриминализированы, а значит за них нельзя привлечь к уголовной ответственности. Но можно подать иск в гражданский суд. Анализом эффективности такого обращения в данном случае заниматься не будем.“
Вопрос о каких-то крайних мерах, например, депортации, юрист считает преждевременным: „для того, чтобы депортация стала возможной, необходимо аннулировать основание для нахождения в Эстонии. И простого обращения в полицию или даже иска в суде для этого явно не достаточно“.