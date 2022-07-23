ВИДЕО | „Что ты там лепечешь?“ На пляже в Таллинне пьяный мужчина набросился на украинок из-за украинского языка
Нетрезвый мужчина требовал от двух отдыхавших на пляже украинок говорить „нормально“, то есть по-русски.
Историей поделилась одна из девушек, Олеся, на своей странице в Инстаграме.
Сначала разговор начался довольно вежливо, отдыхающий спросил, не будут ли девушкам мешать дым и музыка, а после этого начал грубо оскорблять украинок, требуя, чтобы они говорили „нормально“, ведь украинский он якобы не понимает, и в итоге перешел к угрозам. Все закончилось мирно, мужчина с приятелем ушли.
„Никто не смеет унижать меня и моих друзей за то, что мы говорим на родном языке!“ - подчеркивает в своем посте Олеся.
Ее пост вызывал широкий общественный резонанс.
Осторожно, в видео много нецензурной лексики!
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