ФОТО | Полиция возбудила производство о проступке в отношении мужчины, который оскорблял украинок на пляже Пирита

Мужчина сказал украинкам, когда услышал, как они говорят по-украински, что вскоре они начнут понимать русский язык и что он станет их любимым языком. В целом, мужчина грубо вел себя по отношению к женщинам.

Полиция возбудила производство о нарушении общественного порядка. Полиции также известно, кем может быть человек из видео, говорящий по-русски.

„Мы проверяем его причастность к делу и в ближайшее время пригласим в участок для дачи объяснений“, — сказала начальник процессуального отдела Ида-Харьюского отделения полиции Инна Тоатер.

„Намеренное нарушение общественного порядка и агрессивность как в действиях, так и в словах недопустимы. Мы хотим, чтобы все люди в Эстонии чувствовали себя в общественных местах в безопасности“, — добавила она.