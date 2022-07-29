Украинки ответили оскорбившему их мужчине: после того, как он начал нас унижать, подруга решила это записать
Недавно на нашем портале было опубликовано интервью мужчины, на которого заведено дело о проступке в связи с инцидентом на пляже Пирита. В нем он рассказал свою версию событий. С редакцией RusDelfi связалась одна из украинских девушек, которую оскорбил мужчина. Олеся просит не делать поспешных выводов и выслушать более подробно ее позицию.
По словам девушки, мужчина с самого начала знал, что они украинки и все-таки первый перешел к оскорблениям.
„Я и моя подруга Юлия сидели на скамейке у пляжа, еще одна подруга Надя фотографировала закат, - объясняет Олеся на английском языке корреспонденту RusDelfi. - В это время с противоположной стороны сели двое мужчин. Один из них спросил по-русски, будет ли нам мешать дым, я ответила по-украински, что нет. Потом он задал еще вопрос (полагаю, чтобы убедиться, что мы действительно с Украины) - а будет ли нам мешать музыка? Я и на этот раз ответил по-украински: „да, будет мешать. Это общее пространство, если вы хотите слушать музыку, пересядьте, пожалуйста, на отдельную скамейку“.
Мы с Юлией подумали, что разговор окончен и продолжили между собой разговаривать на украинском языке. Он поболтал со своим другом несколько секунд и продолжил диалог с насмешкой:
- Е**ь, ну почему я должен слушать этот к*****ый язык?!“ (эту фразу Олеся цитирует по-русски - прим. RusDelfi).
Далее, по словам девушки, мужчина перешел на эстонский после русского. Олеся с подругой решили, что это - агрессивный жест и проигнорировали мужчину.
„Может быть, он подумал, что мы беженцы и разозлился, что мы живем „в его стране“ и не говорим по-эстонски. Однако это не значит, что можно так обращаться с женщинами“ - говорит Олеся. Она подчеркивает, что не является беженкой, а приехала в Таллинн на несколько дней в качестве туристки.
„После того, как к нам присоединилась наша подруга, мужчина тут же заговорил с ней по-эстонски. Я услышала, как его друг хихикал, что навело меня на мысль, что этот человек говорит что-то вульгарное или оскорбительное. Надежда ему ответила: „извините, я вас не понимаю“ и предложила перейти на английский. Однако он перешел на русский, на что мы сказали: „мы не говорим по-русски“.
На его фразу „х*** ты в телефон втыкаешь?“ я ответила по-украински, что мы на „ты“ не переходили, мы ведь не друзья и не родственники. После того, как он начал нас еще больше унижать, Надя решила это записать“ - рассказывает Олеся свою версию событий. Она добавила, что действительно сказала, что „не говорит „по-Russian“, и это могло быть не правильно услышано и интерпретировано. „Но это было следствием его оскорбительных высказываний“ - подчеркивает героиня публикации.
По словам девушки, она не ассоциирует русскую речь с поддержкой войны и не имеет ничего против русскоязычных жителей Эстонии:
„В войне, развязанной Россией, большое количество русскоязычных воюет на украинской стороне за наше будущее, свободу и ценности“, - уточнила она, при этом написав „Россия“ с маленькой буквы во всех случаях. По ее мнению, так она разделяет тех, кто поддерживает войну от тех, кто нет.
„Украина долгие годы была колонией России и находилась под ее значительным влиянием, поэтому многие украинцы, любящие свою Родину и готовые защищать ее на поле боя, выросли в русскоязычных семьях и являются русскоязычными.
Сама я живу во Львове. В российской пропаганде это самый „русофобский“ город. С февраля 2022 года сюда приехало много русскоязычных беженцев. Им здесь рады, ведь мы все украинцы. У них есть возможность работать, жить и находиться в относительно безопасном месте. У них есть свободные возможности общаться на том языке, на котором они хотят.
Я впервые в жизни посетила Эстонию. Это была заключительная часть недельного путешествия по Европе. Мне нужно было оправиться от напряжения, связанного с войной - всех этих новостей, воздушной тревоги и постоянного стресса. Я глубоко потрясена этим ужасным вторжением. Мой шурин был убит пару недель назад российскими оккупантами. Я отношусь как к чистому злу ко всем, кто поддерживает войну, несмотря на то, на каком языке они говорят.
Я не против эстонцев, которые говорят по-русски, и я не против белорусов или украинцев, которые говорят по-русски. Я против всех, кто поддерживает империалистические амбиции России, кто хочет колонизировать остальной мир и борется против свободы, кто хочет разрушать, а не создавать“, - резюмировала Олеся.
Юрист Софья Певзнер, комментируя данный случай, оценивает последствия инцидента следующим образом:
„В эстонском законодательстве клевета и оскорбления декриминализированы, что означает, что за данные деяния невозможно привлечь к уголовной ответственности. Однако в этом случае применяется гражданская ответственность, так что существует возможность предъявления именно гражданского иска за причинение морального ущерба. Сказать более точно относительно перспектив данного дела невозможно. Однако точно возможно сказать, что данные иски являются долгими в процессуальном смысле. А сам институт компенсации морального ущерба в Эстонии скуден и вряд ли в итоге принесет сторонам желаемый результат.
В теории, департамент полиции может предъявить одной либо второй стороне (руководствуясь словами мужчины) подозрения в разжигании национальной розни. Однако, прослушав запись, я не могу с уверенностью сказать что состав данного преступления в этом случае присутствует. Скорее тут вопрос в нарушении общественного порядка и пребывании в нетрезвом виде в публичном месте. Состав разжигания национальной розни имеет определенные основания, которых при просмотре записи, на мой взгляд, не обнаружены. Скорее мы имеем все же дело с оскорблениями (что в Эстонии декриминализировано)“.