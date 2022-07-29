Украинки ответили оскорбившему их мужчине: после того, как он начал нас унижать, подруга решила это записать

По словам девушки, мужчина с самого начала знал, что они украинки и все-таки первый перешел к оскорблениям.

„Я и моя подруга Юлия сидели на скамейке у пляжа, еще одна подруга Надя фотографировала закат, - объясняет Олеся на английском языке корреспонденту RusDelfi. - В это время с противоположной стороны сели двое мужчин. Один из них спросил по-русски, будет ли нам мешать дым, я ответила по-украински, что нет. Потом он задал еще вопрос (полагаю, чтобы убедиться, что мы действительно с Украины) - а будет ли нам мешать музыка? Я и на этот раз ответил по-украински: „да, будет мешать. Это общее пространство, если вы хотите слушать музыку, пересядьте, пожалуйста, на отдельную скамейку“.

Мы с Юлией подумали, что разговор окончен и продолжили между собой разговаривать на украинском языке. Он поболтал со своим другом несколько секунд и продолжил диалог с насмешкой:

- Е**ь, ну почему я должен слушать этот к*****ый язык?!“ (эту фразу Олеся цитирует по-русски - прим. RusDelfi).

Далее, по словам девушки, мужчина перешел на эстонский после русского. Олеся с подругой решили, что это - агрессивный жест и проигнорировали мужчину.

„Может быть, он подумал, что мы беженцы и разозлился, что мы живем „в его стране“ и не говорим по-эстонски. Однако это не значит, что можно так обращаться с женщинами“ - говорит Олеся. Она подчеркивает, что не является беженкой, а приехала в Таллинн на несколько дней в качестве туристки.

„После того, как к нам присоединилась наша подруга, мужчина тут же заговорил с ней по-эстонски. Я услышала, как его друг хихикал, что навело меня на мысль, что этот человек говорит что-то вульгарное или оскорбительное. Надежда ему ответила: „извините, я вас не понимаю“ и предложила перейти на английский. Однако он перешел на русский, на что мы сказали: „мы не говорим по-русски“.