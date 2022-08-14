Правдива ли первая полоса польской газеты, сообщающая, что Зеленский „отдаст Украину Польше“?
В конце июля 2022 года в соцсетях распространилась фотография газеты, статья в которой была озаглавлена как „Владимир Зеленский хочет вернуть Украину Польше“. Мы проверили достоверность таких публикаций.
Интернет-пользователи делились снимком первой полосы газеты Dziennik Wschodni («Восточный ежедневник“) от 19 июля 2022 года. Под названием материала и подзаголовком размещена фотография Владимира Зеленского и его польского коллеги Анджея Дуды. О якобы вышедшей под громким заголовком публикации польского СМИ рассказывали писатель Захар Прилепин (232 000 подписчиков на момент написания этого разбора) и телеведущий Артём Шейнин (118 000), а также каналы „Сигнал“ (695 000), „Ne.Сахар“ (520 000 подпсчиков), „Формат 21“ (422 000) и „ДНР 🅉 info » (281 000).
На своих страницах во „ВКонтакте“ о первой полосе в газете Dziennik Wschodni рассказали „Федеральное агентство новостей“ и онлайн-издание „Русская весна“. В той же соцсети новость распространили около двух десятков пабликов, в том числе „Донецк ДНР новости Донбасс Россия Новороссия“ (281 000 подписчиков), „Вооружённые силы Новороссии (ВСН)“ (181 000) и „Газета „Спецназ России“ и журнал „Разведчикъ“» (100 000). Также изображение публиковали в Facebook* и Twitter.
На ставшей вирусной фотографии, изображающей первую полосу польской газеты, можно обнаружить несколько странностей. Хотя номер вышел 19 июля, на ней почему-то использован снимок, сделанный во время визита Дуды в Киев двумя месяцами ранее. Впрочем, можно предположить, что фоторедактор просто не нашёл более подходящей иллюстрации.
Однако проблемы с самим текстом куда серьёзнее. Например, в конце второго столбца мы видим законченное предложение, а третий при этом начинается с маленькой буквы. Укрупнённый и выделенный цветом фрагмент в пятом столбце и вовсе гласит: „Те, кто и так много зарабатывает благодаря своим высоким должностям, получают существенные бонусы, что с точки зрения рабочих нарушает социальную справедливость“. Эта фраза выглядит не имеющей никакого отношения к заметке о геополитике и изменении государственных границ.
Такие ляпы объяснила редакция Dziennik Wschodni — дело в том, что первая полоса номера от 19 июля просто-напросто выглядела иначе. Издание сообщило, что тот выпуск газеты начинался с материала под названием „Одним тысячи, другим ничего. Как награждает маршал“. В тот же день текст этой статьи появился и на сайте газеты. Её точно не разместили задним числом — это подтверждают данные Internet Archive.
Публикация, вынесенная на первую полосу настоящего выпуска Dziennik Wschodni, была посвящена премиям, которые дополнительно к зарплатам получали чиновники в руководстве Люблинского воеводства (единица административно-территориального деления Польши. — Прим. ред.). В этом контексте выделенная красным цитата про бонусы людям с высокими зарплатами выглядит куда уместнее.
Редакция Dziennik Wschodni также отдельно подчеркнула, что добавленная при монтаже фотография не была сделана их корреспондентом, поэтому они не могли её использовать в печати — это было бы нарушением авторских прав.
Судя по всему, смонтированная фотография стала популярной очень быстро — в крупных Telegram-каналах её начали публиковать днём 27 июля, а самый ранний подобный пост в соцсетях, как обнаружили фактчекеры из AFP, появился примерно за сутки до этого. В качестве первоисточника наши коллеги называют публикацию в группе „Актуальные новости на Руси — Славянское братство“ во „ВКонтакте“. Мы не смогли найти более ранних публикаций с использованием изменённой первой полосы польской газеты.
Таким образом, за реальную страницу польского издания в соцсетях выдали отредактированный снимок, не имеющий никакого отношения к реальному номеру Dziennik Wschodni от 19 июля 2022 года. Авторы фейка заменили заголовок, фотографию и примерно треть статьи, которые не соответствовали оставшемуся оригинальному тексту. Смонтированное изображение появилось во „ВКонтакте“ и Telegram примерно через неделю после публикации газеты.
Итог: Фейк