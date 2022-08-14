Правдива ли первая полоса польской газеты, сообщающая, что Зеленский „отдаст Украину Польше“?

На ставшей вирусной фотографии, изображающей первую полосу польской газеты, можно обнаружить несколько странностей. Хотя номер вышел 19 июля, на ней почему-то использован снимок, сделанный во время визита Дуды в Киев двумя месяцами ранее. Впрочем, можно предположить, что фоторедактор просто не нашёл более подходящей иллюстрации.

Однако проблемы с самим текстом куда серьёзнее. Например, в конце второго столбца мы видим законченное предложение, а третий при этом начинается с маленькой буквы. Укрупнённый и выделенный цветом фрагмент в пятом столбце и вовсе гласит: „Те, кто и так много зарабатывает благодаря своим высоким должностям, получают существенные бонусы, что с точки зрения рабочих нарушает социальную справедливость“. Эта фраза выглядит не имеющей никакого отношения к заметке о геополитике и изменении государственных границ.