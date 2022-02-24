Польша готовится принять беженцев из Украины. Помогать им хотят не все

Премьер-министр Матеуш Моравецкий собирается создать целевую группу, которая занималась бы вопросами по обеспечению украинских беженцев необходимой инфраструктурой, транспортом, медицинской помощью и школьным обучением. "Война может вызвать отток населения из Украины, мы должны быть готовы к худшему", — сказал он на пресс-конференции в середине февраля.

Отсутствие видимых действий по подготовке к приему беженцев приводит к тому, что некоторые жители Польши упрекают правительство в пассивности. "Мы давно работаем незаметно, не делая громких объявлений, потому что не хотим подогревать эмоции", — отвечает на подобные обвинения замминистра внутренних дел Мацей Васик.

По просьбе польского правительства Бакун, как и мэры других городов, должен был составить список зданий, которые в случае чрезвычайных ситуаций можно было бы использовать в качестве временных центров приема беженцев. Такой прием должно финансировать государство, уверен Бакун. Средства на ремонт потенциальных пунктов размещения должны быть выделены из госказны. Однако пока распоряжений о переделке зданий не было.

В связи с началом войны России против Украины польский Перемышль с его 60 тысячами жителей может стать одним из первых пунктов приема украинцев, которым придется искать спасение за пределами своей страны. Хотя мэр города Войцех Бакун в российское вторжение не верил. "Я надеюсь, что ничего плохого не произойдет, что это больше нагнетание страха со стороны России, чем реальное желание напасть на другое государство", — говорил он в беседе с DW за несколько дней до начала войны.

Городок Перемышль на юго-востоке Польши расположен всего в десяти километрах от украинской границы. Нарядные дома вокруг рыночной площади напоминают о старом габсбургском шарме — когда-то эта часть нынешней Польши входила в состав Австро-Венгрии. В один из немногих солнечных февральских дней посетители за столиками уличного кафе наслаждаются уже весенним воздухом. Можно почти забыть о том, что в соседней Украине люди живут в постоянном напряжении перед лицом возможного российского вторжения. Но стоит только завести разговор с жителями Перемышля, сразу обнаруживается, что их мысли больше заняты геополитикой, чем хорошей погодой.

Министерство по делам семьи и социальных вопросов обещает предоставить украинским беженцам детские пособия и психологическую помощь. "Польша, конечно, примет столько беженцев, сколько сможет, но всех мы, вероятно, приютить не сможем", — сказал госсекретарь канцелярии президента Польши Анджей Дера в интервью государственному радио. В стране допускают, что число беженцев с Украины может составить несколько миллионов.

Страх перед ужасами войны



В Польше есть пять школ, обучение в которых ведется на украинском языке. Одна из них находится в Перемышле. Сестра Данжиля, которая преподает в школе религию, недавно предоставила комнату для посетителей в местном женском монастыре семье из Киева — Ирине Гавриляк и двум ее дочерям. Старшей из девочек — 9 лет, младшей — 5. Впрочем, Ирина не хочет, чтобы ее называли беженкой — она надеется в скором времени вернуться домой. Пребывание в Польше она называет "небольшим отпуском". Комнату в монастыре женщина получила пока что на неделю, но по размеру чемоданов можно понять: она не исключает, что "отпуск" может затянуться.

Непосредственным толчком для поездки в Польшу стали учения по эвакуации в школе старшей дочери Ирины. Она не могла справиться с мыслью, что этот сценарий однажды может стать реальностью, и что ее девочкам придется испытать ужасы войны, рассказывает женщина DW. "Я получила сообщение из школы, что там готовят подвал, где будет запас воды, еды, детских игрушек и одеял, и где дети смогут находиться в безопасности в течение пяти дней, если что-то случится. Когда читаешь такое, то понимаешь, что ситуация очень серьезная", — говорит она.

Поездка в Польшу — это как страхование жизни, объясняет Ирина DW: "Мы покупаем медицинскую страховку или страховку на автомобиль в надежде, что она нам не понадобится. То, что мы приехали сюда, — это как страховка для наших детей. Но мы очень надеемся, что эта страховка никогда не понадобится".

Принять украинских беженцев готовы не все