Зеленский объявил о создании "антипутинской коалиции. Вместе с Джонсоном, Байденом и Шольцем

”Поговорил Джо Байденом, Олафом Шольцем, Шарлем Мишелем, Анджеем Дуда, Борисом Джонсоном. Призываем немедленно остановить Путина, войну против Украины и всего мира! Строим антипутинскую коалицию. Немедленные санкции, защита и финансовая поддержка Украине! Закройте воздушное пространство! Мир должен принудить Российскую Федерацию к миру”, — заявил Зеленский.

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