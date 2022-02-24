24.02.2022, 08:40
Зеленский объявил о создании "антипутинской коалиции. Вместе с Джонсоном, Байденом и Шольцем
Foto: DELFI
Президент Украины Владимир Зеленский обратился к мировым лидерам с призывом ”остановить Путина”. В своем Twitter он написал о ”создании антипутинской коалиции”.
”Поговорил Джо Байденом, Олафом Шольцем, Шарлем Мишелем, Анджеем Дуда, Борисом Джонсоном. Призываем немедленно остановить Путина, войну против Украины и всего мира! Строим антипутинскую коалицию. Немедленные санкции, защита и финансовая поддержка Украине! Закройте воздушное пространство! Мир должен принудить Российскую Федерацию к миру”, — заявил Зеленский.
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