Правда ли, что дед президента Польши Анджея Дуды был фашистским карателем?
В июне 2022 года генпрокурор Беларуси Андрей Швед сообщил, что в его ведомстве изучают биографию деда польского президента, который якобы отличился особой жестокостью в составе украинского карательного батальона. Мы проверили, соответствует ли это заявление реальным фактам.
Для начала обратимся к личности Михаила (Михайло) Дуды. Такой человек действительно существовал, и из его биографии на сайте Украинского института национальной памяти можно узнать, что Михайло Иванович Дуда (псевдоним — Громенко) родился в 1921 году на Львовщине, в 1937 году вступил в Организацию украинских националистов (ОУН) и прошёл диверсионную подготовку, а с 1943 года состоял в УПА. Завоевав немалый авторитет среди боевых товарищей, он погиб 7 июля 1950 года во время десантирования на территорию Украины, где должен был собрать остатки разбитых частей армии и вывести их за границу. В книге „Украинская партизанская война 1942–1960“ уточняется, что Дуда покончил с собой после того, как был окружён в результате неудачного приземления с парашютом. Подтвердить его участие в карательном батальоне более сложная задача, однако и без того активная роль Дуды в УПА говорит сама за себя, учитывая трагическую историю деятельности этой организации в отношении поляков в 1940-е годы и, в частности, Волынскую резню. Таким образом, растиражированная справка о Михайло Дуде не сильно противоречит настоящим фактам, даже фотография при ней реальная.
Анджей Дуда был избран президентом Польши в мае 2015 года, но ещё за несколько месяцев до этого во Всемирной паутине разошлись слухи о его деде-националисте. Всё началось с польских сайтов и соцсетей, а вскоре уже и на западноукраинских ресурсах стало возможным прочитать о биографии и „боевых заслугах“ деда 16-го президента Польши. Разумеется, в первом случае контекст новости был отрицательным (информацию могли вбросить политические оппоненты Дуды), а вот во втором она подавалась как повод для гордости за героического соотечественника. Тем не менее ещё в феврале 2015 года, комментируя один из твитов на эту тематику, Анджей Дуда написал: „Полная хрень. Мой дедушка Алоизий Дуда жил в Старом Сонче, был меховщиком и умер 1 июля 1992 года“.
Можно ли считать это полноценным опровержением? Не совсем, ведь у человека обычно два деда, да и полагаться только на слова политика в период предвыборной кампании — не лучшая идея. Ответ по поводу второго деда можно получить из официальной биографии Дуды. Во-первых, крайне редко бывает, чтобы оба деда человека носили одну и ту же фамилию. Согласно биографии, дедом Анджея Дуды по материнской линии был некто Никодим Милевский, участник советско-польской войны. Двоюродный же дед президента Виктор и его дядя Лех были польскими партизанами, то есть боролись против фашистов. Лех участвовал в Варшавском восстании в 1944 году. В целом история предков Дуды как по отцовской, так и по материнской линии почти неразрывно связана с Польшей и отношения к нынешней территории Украины не имеет. Более того, в польской прессе можно найти фотографии юного Анджея Дуды вместе со своим пожилым дедом — очевидно, им не мог быть повстанец, погибший за 22 года до рождения будущего президента. Вдобавок ко всему в той же книге „Украинская партизанская война 1942–1960“ со ссылкой на одного из главных специалистов по истории ОУН и УПА Юрия Киричука сообщается, что Михайло Дуда был импотентом и не мог иметь детей. Отметим, что фамилия Дуда достаточно популярна как в Польше, так и в Украине.
Таким образом, все доступные источники говорят о том, что Михайло Дуда не был дедом президента Польши Анджея Дуды. Несмотря на это, после начала боевых действий на территории Украины фейк пережил второе рождение и был ещё раз опровергнут фактчекерами польского издания Demagog. Они обратили внимание на то, что это второй миф о происхождении Дуды. Первый объявлял его евреем по имени Аарон Фейгенбаум, что тоже было явной атакой на рейтинг политика, на родине которого традиционно высок уровень антисемитских настроений. Мы же можем поставить Анджея Дуду в один ряд с канцлером Германии Олафом Шольцем и его вымышленным дедом-эсэсовцем.
Итог: Фейк.