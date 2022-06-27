Правда ли, что дед президента Польши Анджея Дуды был фашистским карателем?

Для начала обратимся к личности Михаила (Михайло) Дуды. Такой человек действительно существовал, и из его биографии на сайте Украинского института национальной памяти можно узнать, что Михайло Иванович Дуда (псевдоним — Громенко) родился в 1921 году на Львовщине, в 1937 году вступил в Организацию украинских националистов (ОУН) и прошёл диверсионную подготовку, а с 1943 года состоял в УПА. Завоевав немалый авторитет среди боевых товарищей, он погиб 7 июля 1950 года во время десантирования на территорию Украины, где должен был собрать остатки разбитых частей армии и вывести их за границу. В книге „Украинская партизанская война 1942–1960“ уточняется, что Дуда покончил с собой после того, как был окружён в результате неудачного приземления с парашютом. Подтвердить его участие в карательном батальоне более сложная задача, однако и без того активная роль Дуды в УПА говорит сама за себя, учитывая трагическую историю деятельности этой организации в отношении поляков в 1940-е годы и, в частности, Волынскую резню. Таким образом, растиражированная справка о Михайло Дуде не сильно противоречит настоящим фактам, даже фотография при ней реальная.

Анджей Дуда был избран президентом Польши в мае 2015 года, но ещё за несколько месяцев до этого во Всемирной паутине разошлись слухи о его деде-националисте. Всё началось с польских сайтов и соцсетей, а вскоре уже и на западноукраинских ресурсах стало возможным прочитать о биографии и „боевых заслугах“ деда 16-го президента Польши. Разумеется, в первом случае контекст новости был отрицательным (информацию могли вбросить политические оппоненты Дуды), а вот во втором она подавалась как повод для гордости за героического соотечественника. Тем не менее ещё в феврале 2015 года, комментируя один из твитов на эту тематику, Анджей Дуда написал: „Полная хрень. Мой дедушка Алоизий Дуда жил в Старом Сонче, был меховщиком и умер 1 июля 1992 года“.