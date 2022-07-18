Видеопередача RusDelfi | Русские в Эстонии – против войны в Украине

Русские жители Эстонии рассказали, почему осуждают действия России в Украине и не поддерживают войну. „Все, кто являются носителями русского языка как родного, в какой-то мере ответственны за войну, за Путина, за то, что мы не смогли это остановить“, - уверен Игорь Копытин.

Надо ли закрыть виды на жительство граждан РФ? Военный историк прокомментировал свою резонансную публикацию в социальной сети.

Стыдно ли стало говорить на русском? Владимир Ниинимяки признается, что в первые недели после начала войны в Украине действительно такое чувство было.

„Но потом это прошло, потому что я понимаю, что я не имею к этому отношения, - говорит ИТ-предприниматель.

Что изменилось после 24 февраля? Почему перестали общаться с некоторыми родственниками? Сколько в процентном соотношении в Эстонии людей, поддерживающих так называемую „военную спецоперацию“? Почему Антон Алексеев посоветовал жительнице Нарвы написать письмо президенту России Владимиру Путину?

Что бы вы сказали тем, кто поддерживает войну в Украине? Возможен ли сценарий, что Россия вторгнется в Эстонию и готовы ли вы защищать Эстонию с оружием в руках? Когда закончится война в Украине?