Владимир Ниинимяки: если русские придут в Эстонию с оружием, то буду защищать свою страну

Ты не поддерживаешь войну в Украине, но поскольку среди местных русскоязычных есть те, кто в той или иной степени ее поддерживают, вопрос к тебе - почему ты ее не поддерживаешь?

Я не понимаю причин, почему она началась, не понимаю цели этой войны. Это не война за территории, не война за умы, не война за ресурсы. Цели войны менялись изо дня в день, начиная с 24 февраля. Они за неделю поменялись несколько раз. На данный момент вообще непонятно, чего хочет добиться российская сторона.