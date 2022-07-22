22.07.2022, 11:20
Владимир Ниинимяки: если русские придут в Эстонию с оружием, то буду защищать свою страну
ФОТО: | Ekspress Meedia
ИТ-предприниматель Владимир Ниинимяки в рамках проекта RusDelfi „Русские Эстонии - против войны в Украине“ рассказал, что после вторжения России в Украину перестал общаться с некоторыми родственниками. Ниинимяки говорит, что готов защищать Эстонию с оружием в руках, если сюда придут русские военные.
Ты не поддерживаешь войну в Украине, но поскольку среди местных русскоязычных есть те, кто в той или иной степени ее поддерживают, вопрос к тебе - почему ты ее не поддерживаешь?