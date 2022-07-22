Новости Эстонии
22.07.2022, 11:20

Владимир Ниинимяки: если русские придут в Эстонию с оружием, то буду защищать свою страну

 
Vladimir
Vladimir
ФОТО: Sonja Sutt | Ekspress Meedia

ИТ-предприниматель Владимир Ниинимяки в рамках проекта RusDelfi „Русские Эстонии - против войны в Украине“ рассказал, что после вторжения России в Украину перестал общаться с некоторыми родственниками. Ниинимяки говорит, что готов защищать Эстонию с оружием в руках, если сюда придут русские военные.

Ты не поддерживаешь войну в Украине, но поскольку среди местных русскоязычных есть те, кто в той или иной степени ее поддерживают, вопрос к тебе - почему ты ее не поддерживаешь?

Я не понимаю причин, почему она началась, не понимаю цели этой войны. Это не война за территории, не война за умы, не война за ресурсы. Цели войны менялись изо дня в день, начиная с 24 февраля. Они за неделю поменялись несколько раз. На данный момент вообще непонятно, чего хочет добиться российская сторона.

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