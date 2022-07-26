Светлана Скребнева: аудитория российского ТВ не готова размышлять

Маркетолог и преподаватель Светлана Скребнева в рамках проекта RusDelfi „Русские Эстонии - против войны в Украине“ рассказала, что часто в социальных сетях сталкивается с хейтерами, которые поддерживают военную агрессию РФ против Украины. После 24 февраля она перестала френдиться с некоторыми людьми в фейсбуке. Скребнева не скрывает, что некоторые ее местные русскоязычные знакомые и родственники страстно поддерживают Путина и причина - в российских каналах, которые они смотрят.