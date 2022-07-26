26.07.2022, 11:15
Светлана Скребнева: аудитория российского ТВ не готова размышлять
ФОТО: | Ekspress Meedia
Маркетолог и преподаватель Светлана Скребнева в рамках проекта RusDelfi „Русские Эстонии - против войны в Украине“ рассказала, что часто в социальных сетях сталкивается с хейтерами, которые поддерживают военную агрессию РФ против Украины. После 24 февраля она перестала френдиться с некоторыми людьми в фейсбуке. Скребнева не скрывает, что некоторые ее местные русскоязычные знакомые и родственники страстно поддерживают Путина и причина - в российских каналах, которые они смотрят.
- Я не представляю себе разумного и порядочного человека, который имеет детей и семью, чтобы он поддерживал войну. Мы все были воспитаны с детства на том, что воин быть не должно, - признается Светлана.