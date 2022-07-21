Новости Эстонии
21.07.2022, 07:20

П.И. Филимонов: война и тревожность закончатся тогда, когда умрет Путин. Не раньше

 
P.I. Filimonov
P.I. Filimonov
ФОТО: Andres Putting | Ekspress Meedia

Писатель П.И. Филимонов (Роман Фокин) в рамках проекта RusDelfi „Русские Эстонии - против войны в Украине“ рассказал, что готов платить больше за газ, чтобы внести свой вклад в борьбу с агрессором и предотвратить возможную войну в Европе. П.И. Филимонов рассказал, планирует ли он что-то написать о войне, как изменилась его жизнь после 24 февраля, „где он был все эти 8 лет“. Писатель предполагает, что в нашем обществе есть скрытый раскол по поводу расхождения мнений о войне и что он надеется, что правительство не допустит эскалации конфликта.

Вы не поддерживаете войну в Украине, но поскольку среди местных русскоязычных есть те, кто в той или иной степени ее поддерживают, вопрос - почему вы ее не поддерживаете?

Потому что я нормальный человек. Потому что я умею, как мне кажется, думать и смотреть, и видеть то, что происходит. Потому что когда одна страна вторгается в границы другой страны - это нехорошо. Такие вот простые человеческие причины. Без всяких глубоких копаний в геополитике и прочее. Просто нельзя нападать на другие страны, в принципе, никому.

RusDelfi
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