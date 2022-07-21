П.И. Филимонов: война и тревожность закончатся тогда, когда умрет Путин. Не раньше

Писатель П.И. Филимонов (Роман Фокин) в рамках проекта RusDelfi „Русские Эстонии - против войны в Украине“ рассказал, что готов платить больше за газ, чтобы внести свой вклад в борьбу с агрессором и предотвратить возможную войну в Европе. П.И. Филимонов рассказал, планирует ли он что-то написать о войне, как изменилась его жизнь после 24 февраля, „где он был все эти 8 лет“. Писатель предполагает, что в нашем обществе есть скрытый раскол по поводу расхождения мнений о войне и что он надеется, что правительство не допустит эскалации конфликта.