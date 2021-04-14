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Зарегистрированная безработица в августе снизилась
Зарегистрированная безработица за месяц выросла на 4%, число безработных перевалило за 50 тысяч
Ярмарка труда Кейла-Палдиски снова пройдет в Кейласком центре культуры
Управление Кассой по безработице переходит к искусственному интеллекту
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Искать и обучать работников затратно. Узнайте, как в этом может помочь Касса по безработице!
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Если заниматься любимым делом, то не придется работать ни одного дня. О пособии на начало предпринимательства
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Знание себя — основа успешного поиска работы. Советы специалистов
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Будни консультанта по карьере: люди хотят изменить свою жизнь, но им не хватает смелости пойти учиться
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Давно хотела пойти учиться, но появилась семья. Как осуществить свою мечту
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На кого пойти учиться, чтобы в будущем была работа? Советы экспертов
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Чтобы не протирать штаны: как нужно действовать, если вы решили освоить новую специальность
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Касса по безработице: желание восстановить старый хутор снова привело Яануса на школьную скамью
Перед тем как снова идти учиться, проконсультируйтесь со специалистами
Касса по безработице: театр для нас такой же работодатель, как и все остальные
(5)
Реакция на материал RusDelfi из Нарвы, где безработные стали актерами
Начинать всегда непросто, касса по безработице предлагает работодателям поддержку для обучения работников
(3)
Знание компьютера необходимо сегодня даже на самых простых работах. В будущем цифровая компетенция станет еще важнее
В пятницу в Ляэнемаа впервые пройдет ярмарка труда и карьеры
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Касса по безработице: инфотехнологии привлекают все больше людей в возрасте
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Касса по безработице поможет 100 000 человек обновить свою операционную систему и принять участие в компьютерных курсах
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Кассу по безработице посетили делегации из Японии и с острова Аруба
(5)
Касса по безработице открывает сезон ярмаркой труда и карьеры в Нарве
(7)
Руки прочь от первокурсников!
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Работа будущего — нужно ли бояться искусственного интеллекта?
(6)
Ищете работников? Онлайн-ярмарка труда поможет найти персонал в Европе
(4)
Боитесь лишиться заработка в будущем? Работайте и учитесь на бесплатных курсах!
В рамках недели предпринимательства Касса по безработице организует более 30 мероприятий
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Касса по безработице приглашает на большую осеннюю ярмарку труда и карьеры
(3)
Касса по безработице: как ходатайствовать о пособии на обучение при найме работников?
Касса по безработице: получили уведомление о сокращении — что дальше?
(11)
Моё самое важное интервью при устройстве на работу
Касса по безработице платит пособие на обучение и работающим людям
(1)
Реализовать себя на рынке труда возможно и через предпринимательскую деятельность
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Касса по безработице: если в коллективе появился человек с особыми потребностями
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Касса по безработице и Maxima заключили соглашение о сотрудничестве
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